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    Anlık Bildirim

    ABD sonrası Google’a İngiltere’de 9 milyar dolarlık dava

    Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarihi mahkeme yenilgisinden kısa bir süre sonra Google, İngiltere'de yaklaşık 9 milyar dolar değerindeki bir davayla da mücadele etmek zorunda.
    ABD sonrası Google’a İngiltere’de 9 milyar dolarlık dava Tam Boyutta Gör
    ABD’de tekelci uygulamaları nedeniyle tarihi bir mahkeme kararına maruz kalan Google, şimdi de İngiltere'de yaklaşık 9 milyar dolarlık devasa bir davayla mücadele etmek zorunda. Şirketin arama motoru, internet tarayıcı ve reklam pazarlarındaki hakimiyeti, hem ABD hem de Avrupa'da rekabet düzenleyicileri tarafından anti-rekabetçi olarak değerlendiriliyor.

    İngiltere'de yeni hukuki darbe

    Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu CAT), Google'ın 7 milyar sterlinlik (yaklaşık 8,8 milyar dolar) tüketici davasını reddetme talebini geri çevirdi. Bu dava, Google'ın küresel ölçekte karşı karşıya olduğu düzenleyici zorlukların en son halkası olarak dikkat çekiyor.

    Davayı, tüketici hakları savunucusu Nikki Stopford, 16 yaş üstü tüm İngiltere sakinleri adına başlattı. Dava, 1 Ocak 2011 ile 7 Eylül 2023 tarihleri arasında Google'ın reklam hizmetlerini kullanan işletmelerden ürün satın alan herkesi kapsıyor. Stopford, Google'ın çevrimiçi arama ve reklamcılık pazarlarındaki baskın konumunu kullanarak reklam fiyatlarını yükselttiğini ve bu maliyetlerin tüketicilere yansıtıldığını öne sürüyor.

    Dava aynı zamanda Google'ın, Android cihaz üreticilerini Chrome tarayıcısını önceden yüklemeye ve Google'ı varsayılan arama motoru yapmaya zorlamasına karşı çıkıyor. Ayrıca, Apple’a ödenen milyarlarca dolarlık iOS varsayılan arama motoru anlaşmalarını da eleştiriyor. CAT davasının temel dayanaklarından biri, Avrupa Komisyonu'nun 2018'de Google'a aynı politikalar nedeniyle verdiği 4,34 milyar euro (4,5 milyar dolar) para cezası. Bunun yanı sıra, ABD'de bir federal yargıç, kısa süre önce Google'ı yasa dışı bir tekel olarak nitelendiren tarihi bir karar almıştı.

    ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın Chrome tarayıcısını satmasını, iç verilerini lisanslamasını, üreticilerle yaptığı gelir paylaşımı anlaşmalarını sonlandırmasını ve yayıncılara yapay zeka model eğitiminden çıkma hakkı tanımasını istiyor. Google'ın temyiz süreci başarısız olursa, Adalet Bakanlığı, Android işletim sisteminin satışını bile zorunlu kılabilecek daha sert yaptırımlar uygulayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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