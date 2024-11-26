ABD sonrası Google’a İngiltere’de 9 milyar dolarlık dava

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Tam Boyutta Gör ABD’de tekelci uygulamaları nedeniyle tarihi bir mahkeme kararına maruz kalan Google, şimdi de İngiltere'de yaklaşık 9 milyar dolarlık devasa bir davayla mücadele etmek zorunda. Şirketin arama motoru, internet tarayıcı ve reklam pazarlarındaki hakimiyeti, hem ABD hem de Avrupa'da rekabet düzenleyicileri tarafından anti-rekabetçi olarak değerlendiriliyor.

İngiltere'de yeni hukuki darbe

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu CAT), Google'ın 7 milyar sterlinlik (yaklaşık 8,8 milyar dolar) tüketici davasını reddetme talebini geri çevirdi. Bu dava, Google'ın küresel ölçekte karşı karşıya olduğu düzenleyici zorlukların en son halkası olarak dikkat çekiyor.

Davayı, tüketici hakları savunucusu Nikki Stopford, 16 yaş üstü tüm İngiltere sakinleri adına başlattı. Dava, 1 Ocak 2011 ile 7 Eylül 2023 tarihleri arasında Google'ın reklam hizmetlerini kullanan işletmelerden ürün satın alan herkesi kapsıyor. Stopford, Google'ın çevrimiçi arama ve reklamcılık pazarlarındaki baskın konumunu kullanarak reklam fiyatlarını yükselttiğini ve bu maliyetlerin tüketicilere yansıtıldığını öne sürüyor.

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Dava aynı zamanda Google'ın, Android cihaz üreticilerini Chrome tarayıcısını önceden yüklemeye ve Google'ı varsayılan arama motoru yapmaya zorlamasına karşı çıkıyor. Ayrıca, Apple’a ödenen milyarlarca dolarlık iOS varsayılan arama motoru anlaşmalarını da eleştiriyor. CAT davasının temel dayanaklarından biri, Avrupa Komisyonu'nun 2018'de Google'a aynı politikalar nedeniyle verdiği 4,34 milyar euro (4,5 milyar dolar) para cezası. Bunun yanı sıra, ABD'de bir federal yargıç, kısa süre önce Google'ı yasa dışı bir tekel olarak nitelendiren tarihi bir karar almıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın Chrome tarayıcısını satmasını, iç verilerini lisanslamasını, üreticilerle yaptığı gelir paylaşımı anlaşmalarını sonlandırmasını ve yayıncılara yapay zeka model eğitiminden çıkma hakkı tanımasını istiyor. Google'ın temyiz süreci başarısız olursa, Adalet Bakanlığı, Android işletim sisteminin satışını bile zorunlu kılabilecek daha sert yaptırımlar uygulayabilir.

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ABD sonrası Google’a İngiltere’de 9 milyar dolarlık dava