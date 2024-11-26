ABD sonrası Google’a İngiltere’de 9 milyar dolarlık dava

İngiltere'de yeni hukuki darbe
Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu CAT), Google'ın 7 milyar sterlinlik (yaklaşık 8,8 milyar dolar) tüketici davasını reddetme talebini geri çevirdi. Bu dava, Google'ın küresel ölçekte karşı karşıya olduğu düzenleyici zorlukların en son halkası olarak dikkat çekiyor.
Davayı, tüketici hakları savunucusu Nikki Stopford, 16 yaş üstü tüm İngiltere sakinleri adına başlattı. Dava, 1 Ocak 2011 ile 7 Eylül 2023 tarihleri arasında Google'ın reklam hizmetlerini kullanan işletmelerden ürün satın alan herkesi kapsıyor. Stopford, Google'ın çevrimiçi arama ve reklamcılık pazarlarındaki baskın konumunu kullanarak reklam fiyatlarını yükselttiğini ve bu maliyetlerin tüketicilere yansıtıldığını öne sürüyor.
Dava aynı zamanda Google'ın, Android cihaz üreticilerini Chrome tarayıcısını önceden yüklemeye ve Google'ı varsayılan arama motoru yapmaya zorlamasına karşı çıkıyor. Ayrıca, Apple’a ödenen milyarlarca dolarlık iOS varsayılan arama motoru anlaşmalarını da eleştiriyor. CAT davasının temel dayanaklarından biri, Avrupa Komisyonu'nun 2018'de Google'a aynı politikalar nedeniyle verdiği 4,34 milyar euro (4,5 milyar dolar) para cezası. Bunun yanı sıra, ABD'de bir federal yargıç, kısa süre önce Google'ı yasa dışı bir tekel olarak nitelendiren tarihi bir karar almıştı.
ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın Chrome tarayıcısını satmasını, iç verilerini lisanslamasını, üreticilerle yaptığı gelir paylaşımı anlaşmalarını sonlandırmasını ve yayıncılara yapay zeka model eğitiminden çıkma hakkı tanımasını istiyor. Google'ın temyiz süreci başarısız olursa, Adalet Bakanlığı, Android işletim sisteminin satışını bile zorunlu kılabilecek daha sert yaptırımlar uygulayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.