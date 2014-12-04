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Google, hizmetlerini çocuklara göre optimize edecek

4 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, hizmetlerini çocuklara göre optimize edecek

Google'ın bir süre önce YouTube portalının çocuklara özel bir versiyonunu hazırladığı yönündeki haberler gündeme gelmişti. Google nihayet bu iddialara bir açıklık getirdi. Firmanın yaptığı açıklamaya göre Google hizmetleri 2015 yılından itibaren 12 yaş ve altı çocuklara yönelik olarak özel bir versiyon ile sunulacak. 

Google şimdilik hangi hizmetlerin özel versiyonlarının hazırlandığını netleştirmedi ancak ilk sırada YouTube olduğuna şüphe yok zira yetişkinlerin yanında çocuklara yönelik de milyonlarca video mevcut. Bunun yanında Google arama motorunun çocuklara yönelik içerikleri daha fazla ön plana çıkardığı bir versiyon da ihtimal dahilinde. 

Google çocukları da hizmetlerine çekmekten ziyade teknolojiyi küçük yaşta sevdirmek ve yaratıcılığı teşvik etmek amacını güdüyor.  

http://www.usatoday.com/story/tech/2014/12/03/google-products-revamped-for-under-13-crowd/19803447/ Yorum Yaz
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