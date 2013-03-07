Google I/O 2013 için kayıt başvurularına kısa bir süre kala etkinlik detaylanıyor

San Francisco'da 15 – 17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Google I/O konferansı için daha önce kayıt başlangıç tarihini açıklayan Google, kayıtların başlamasına kısa bir süre kala etkinliğe ilişkin yeni bilgileri kamuoyuyla paylaştı.





13 Mart tarihinde Türkiye saatiyle saat 16.00'da başlayacak olan kayıtlar için kişi başı katılım ücreti 900 dolar olarak belirlenirken, akademik katılımcılar için bu ücret 300 dolar olarak kayıtlara geçti. Daha önce belirttiğimiz üzere Google'ın kayıt işlemleri için Google+ ve Google Wallet'den faydalanacağını bir kez daha hatırlatalım.





Google I/O konferansı Google'ın geliştirici sayfası Google Developers üzerinden canlı olarak da yayınlanacak iken, izleyicilerin hangi etkinliği izlediklerini öğrenebilmeleri için bir de etkinlik tablosunun sayfada yer edineceği belirtiliyor. Konferansta ana etkinliğin yanı sıra; geliştirici grupları, öğrenci temsilcileri ve Google'ın küresel ofislerinin bazı yan etkinliklerinde düzenleyeceği belirtiliyor.





Google I/O'da katılımcılar ile yeni teknolojilerini buluşturacak olan Google'ın Android 5.0 Key Lime Pie ve Motorola X-Phone'u tanıtması beklenirken; Google Glass'ın da konferansta sahne alması bekleniyor. Kayıt kontenjanının geçen yıl olduğu gibi bu yılda kısa bir sürede dolması beklediğimiz, Google I/O'da nelerle karşılaşacağımızı 15 – 17 Mayıs tarihleri arasında hep birlikte göreceğiz.

http://googledevelopers.blogspot.ca/2013/03/unlock-magic-get-ready-for-google-io.html