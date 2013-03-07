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Google I/O 2013 için kayıt başvurularına kısa bir süre kala etkinlik detaylanıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google I/O 2013 için kayıt başvurularına kısa bir süre kala etkinlik detaylanıyor
San Francisco'da 15 – 17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Google I/O konferansı için daha önce kayıt başlangıç tarihini açıklayan Google, kayıtların başlamasına kısa bir süre kala etkinliğe ilişkin yeni bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

13 Mart tarihinde Türkiye saatiyle saat 16.00'da başlayacak olan kayıtlar için kişi başı katılım ücreti 900 dolar olarak belirlenirken, akademik katılımcılar için bu ücret 300 dolar olarak kayıtlara geçti. Daha önce belirttiğimiz üzere Google'ın kayıt işlemleri için Google+ ve Google Wallet'den faydalanacağını bir kez daha hatırlatalım. 

Google I/O konferansı Google'ın geliştirici sayfası Google Developers üzerinden canlı olarak da yayınlanacak iken, izleyicilerin hangi etkinliği izlediklerini öğrenebilmeleri için bir de etkinlik tablosunun sayfada yer edineceği belirtiliyor. Konferansta ana etkinliğin yanı sıra; geliştirici grupları, öğrenci temsilcileri ve Google'ın küresel ofislerinin bazı yan etkinliklerinde düzenleyeceği belirtiliyor.

Google I/O'da katılımcılar ile yeni teknolojilerini buluşturacak olan Google'ın Android 5.0 Key Lime Pie ve Motorola X-Phone'u tanıtması beklenirken; Google Glass'ın da konferansta sahne alması bekleniyor. Kayıt kontenjanının geçen yıl olduğu gibi bu yılda kısa bir sürede dolması beklediğimiz, Google I/O'da nelerle karşılaşacağımızı 15 – 17 Mayıs tarihleri arasında hep birlikte göreceğiz.  

http://googledevelopers.blogspot.ca/2013/03/unlock-magic-get-ready-for-google-io.html Yorum Yaz
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swat882 6 yıl en beğenilen
android 5 ve google glass merak konusu...apple ın saçma tekelinden bizi kurtardığın için teşekkürler google
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haymatloshan 6 yıl
X-phone şu anlık kod isimdir umarım,nihai ürün için böyle isim pek uygun değil.Uzun zamandır merakla beklediğim bir olaydı,sonunda ortaya çıkacak.
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EstrEmO 6 yıl
Herşey motorola x e kaldı onu bekliyorum çıkmaz ise bu senede telefon almayacağız gibi.
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furkant1 6 yıl
Motorola Phone X'i merakla beklemekteyim. Motorola çok kaliteli bir marka. Yazılımını da güzelce googla yaparsa ve ülkelere güzelce pazarlanırsa, almak isteyeceğim tek telefon olur. Motorolanın fiziksel kısmı gerçekten çok kaliteli.
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swat882 6 yıl en beğenilen
android 5 ve google glass merak konusu...apple ın saçma tekelinden bizi kurtardığın için teşekkürler google
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