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Google I/O 2013 konferans tarihi detaylandı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın önemli yenilikleri kamuoyuna duyurduğu ve sadece geliştiricilerin davet edildiği I/O (input/output - girdi/çıktı) konferanslarının gelecek yıl ki tarihi kesinleşti.

Bu yıl Haziran sonunda gerçekleşen I/O 2012 konferansında, Android 4.1 Jelly Bean sürümü, Google Glass giyilebilir gözlük bilgisayar konsepti, ASUS üretimi Nexus 7 tablet ve Nexus Q ev eğlencesi için multimedya cihazının tanıtımlarına şahit olmuştuk. Konferans 175 ülkede 3.5 milyon kişi tarafından canlı olarak izlenmişti. 

Google'ın I/O 2013 konferansı ise biraz daha erken bir tarihte, 15-17 Mayıs 2013'te gerçekleştirilecek. Aslında konferans geleneksel olarak Mayıs aylarında yapılmaktaydı. Geçen sene tarih biraz ileriye alınmıştı.

Google Developers Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda fazla bir detay verilmedi. Kayıtlar ise gelecek yıl başlarında ilan edilecek. Gelecek konferansın Android 5.0 Key Lime Pie sürümü ve bu sürümle gelecek olan cihazlara odaklanması bekleniyor.

https://twitter.com/googledevs/status/276032108785451010 Yorum Yaz
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waspsich 6 yıl
Firmalar daha bu sene dağıtılan jb yi yeni yeni en üst modellerine vermeye başladı 4 ay sonra anca tüm tellere dağıtılmış olur o arada klp çıkar onu da artık aralığa kadar anca dağıtırlar :D Şu google dil konusunda o kadar ilerlemişken kendi ürünlerini pazarlama konusunda belli ülkelere sıkışıp kaldı google fiyatlarıyla nexus ürünlerini Türkiye gibi bi çok ülkede almak imkansız bu yüzden de lg gibi firmalar da buralara istediği fiyatlarla giriş yapıp nerdeyse iki katı fiyata satıyo... Güncelleme için nexus lazım nexus için de Google'ın satış yaptığı ülkelere uzanmak...
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trsinapsis 6 yıl
Yeni bir sürüm çıkarmaktansa Google Play'in uygulama kalitesi artırılmalı ve versiyon farklılıkları azaltılmalı.
Aksi takdirde biz hem sorunlu uygulamaları kullanırız hem de 1-2 sene geri takip ederiz.
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J0K3R61 6 yıl
google yakinda her ay bi surum yayinlar daha android 4.0 yayginlasmamisken ustune yeni surumler cikarmak sadece ortaligi bulandirir o kadar
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onbeskarakterli 6 yıl
Key Lime Pie.
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