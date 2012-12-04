Google I/O 2013 konferans tarihi detaylandı









Google'ın önemli yenilikleri kamuoyuna duyurduğu ve sadece geliştiricilerin davet edildiği I/O (input/output - girdi/çıktı) konferanslarının gelecek yıl ki tarihi kesinleşti.





Bu yıl Haziran sonunda gerçekleşen I/O 2012 konferansında, Android 4.1 Jelly Bean sürümü, Google Glass giyilebilir gözlük bilgisayar konsepti, ASUS üretimi Nexus 7 tablet ve Nexus Q ev eğlencesi için multimedya cihazının tanıtımlarına şahit olmuştuk. Konferans 175 ülkede 3.5 milyon kişi tarafından canlı olarak izlenmişti.





Google'ın I/O 2013 konferansı ise biraz daha erken bir tarihte, 15-17 Mayıs 2013'te gerçekleştirilecek. Aslında konferans geleneksel olarak Mayıs aylarında yapılmaktaydı. Geçen sene tarih biraz ileriye alınmıştı.





Google Developers Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda fazla bir detay verilmedi. Kayıtlar ise gelecek yıl başlarında ilan edilecek. Gelecek konferansın Android 5.0 Key Lime Pie sürümü ve bu sürümle gelecek olan cihazlara odaklanması bekleniyor.

https://twitter.com/googledevs/status/276032108785451010