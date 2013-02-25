Google I/O konferansı için kayıtlar 13 Martta başlıyor

San Francisco'da 15 – 17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Google I/O konferansı için resmi kayıtlar 13 Mart günü Türkiye saatiyle 17:00'da başlayacak.

https://developers.google.com/events/io/

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Kayıt duyurusunun yanı sıra, konferansa katılmak isteyen kişiler için bir tavsiyede de bulunan Google bu kişilerin Google Wallet ve Google+ hesaplarını hazır tutmalarını önerdi. Bu durum akıllara Google'ın başvurular için bu iki servisi kullanacağını düşündürse de konuyla ilgili olarak henüz kesin bir açıklama yapılmadı.Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda kontenjanların kısa bir sürede dolması beklenirken, Türkiye'den bu konferansa katılmak isteyen kişilerin ellerini çabuk tutmaları gerektiğini hatırlatalım.