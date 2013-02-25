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Google I/O konferansı için kayıtlar 13 Martta başlıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google I/O konferansı için kayıtlar 13 Martta başlıyor
San Francisco'da 15 – 17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Google I/O konferansı için resmi kayıtlar 13 Mart günü Türkiye saatiyle 17:00'da başlayacak.

Kayıt duyurusunun yanı sıra, konferansa katılmak isteyen kişiler için bir tavsiyede de bulunan Google bu kişilerin Google Wallet ve Google+ hesaplarını hazır tutmalarını önerdi. Bu durum akıllara Google'ın başvurular için bu iki servisi kullanacağını düşündürse de konuyla ilgili olarak henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda kontenjanların kısa bir sürede dolması beklenirken, Türkiye'den bu konferansa katılmak isteyen kişilerin ellerini çabuk tutmaları gerektiğini hatırlatalım.  
https://developers.google.com/events/io/ Yorum Yaz
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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janparey 6 yıl
Psydia

DH MisafiriKatılmak için gereken şartlar nelerdir
katilip da napican sorusunun cevabi yeterli dediler


1 önceki google i/o da katılımcılara nexus 7 ve galaxy nexus dağıtmışlardı diye hatırlıyorum. Hem bedava gelmesi hemde bu seneki yenilikleri ilk tatmak da cabası. Ayrıca bu sene gelenlere google glass dağıtacağından hiç şüphem yok. Bunlar gayet yeterli sebebler olur heralde.
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DH Misafiri 6 yıl
Katılmak için gereken şartlar nelerdir
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Psydia 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Katılmak için gereken şartlar nelerdir

"katilip da napican" sorusunun cevabi yeterli dediler
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