Yabancı operatörlerden eSIM ile Türkiye’de ucuza hat fırsatı! İşte uygun fiyatlı tarifeler

Operatörlerin ilgili ağına fiziksel SIM kart olmadan bağlanılmasına izin veren ve tamamen yazılım tabanlı olan eSIM, hem Türkiye’de hem de küreselde giderek yaygınlaşıyor. eSIM için bir operatörden fiziksel bir kart almak gerekmediği için istediğiniz ülkedeki operatörü aslında kullanmak mümkün. Özellikle Türkiye’deki operatörlerin yüksek fiyatlı ve buna bağlı olarak düşük paketler sunması kullanıcıları rahatsız ediyor. Bu sorunun çözümü ise Yabancı operatörlerden eSIM alarak Türkiye’de ucuza kullanmak olabilir. Paket fiyatları oldukça cazip görünüyor.

Yabancı operatörlerin Türkiye eSIM fiyat listesi Operatör İnternet Gün/Abonelik Paket fiyatı BNESIM 10GB Aylık abonelik 7.16 dolar/243 TL BNESIM 20 GB Aylık abonelik 12.22 dolar/417 TL BNESIM 50 GB 30 gün 28.41 dolar/967TL BNESIM 100 GB 30 gün 54,73 dolar/1.861 TL EZsim 3GB 30 gün 3.80 dolar/129 TL Jetpac 15GB 30 gün 15 dolar/511 TL Instabridge 10GB 30 gün 12 dolar/408 TL Roamify 25GB/Sınırsız SMS ve DK 30 gün 50 dolar/1.708TL Roamify Sınırsız 1 gün 5 dolar/170 TL Roamify Sınırsız 30 gün 65 dolar/2.216 TL Roamify 3GB 30 gün 7 dolar/238TL Airhub 10GB 30 gün 7.15 dolar/243 TL Airhub 60GB+2000 çağrı 30 gün 35 dolar/1.190 TL Monty eSIM 20GB 30 gün 14.50 dolar/490 TL Mobimatter 80GB 10 gün 19,99 dolar/680 TL

Dakika ve SMS paketlere dahil değildir. Dahil olan paketler tabloda belirtilmiştir.

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Türkiye'deki operatör fiyatları belirli aralıklarla zamlanmaya devam ediyor. Halihazırda 10 GB sunan paketlerin fiyatları 350 TL seviyesine gelmiş veya aşmış durumda. 1 GB internet sunan tarifler bile 200 TL seviyesinde yer alıyor. Bu bağlamda yurt dışından eSIM almak bazı paketler avantajlı olabiliyor. Biz de en avantajlı olduğunu düşündüğümüz paketleri sizler için listeledik.

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