Yabancı operatörlerden eSIM ile Türkiye’de ucuza hat fırsatı! İşte uygun fiyatlı tarifeler

Operatörlerin ilgili ağına fiziksel SIM kart olmadan bağlanılmasına izin veren ve tamamen yazılım tabanlı olan eSIM, hem Türkiye’de hem de küreselde giderek yaygınlaşıyor. eSIM için bir operatörden fiziksel bir kart almak gerekmediği için istediğiniz ülkedeki operatörü aslında kullanmak mümkün. Özellikle Türkiye’deki operatörlerin yüksek fiyatlı ve buna bağlı olarak düşük paketler sunması kullanıcıları rahatsız ediyor. Bu sorunun çözümü ise Yabancı operatörlerden eSIM alarak Türkiye’de ucuza kullanmak olabilir. Paket fiyatları oldukça cazip görünüyor.
|Operatör
|İnternet
|Gün/Abonelik
|Paket fiyatı
|BNESIM
|10GB
|Aylık abonelik
|7.16 dolar/243 TL
|BNESIM
|20 GB
|Aylık abonelik
|12.22 dolar/417 TL
|BNESIM
|50 GB
|30 gün
|28.41 dolar/967TL
|BNESIM
|100 GB
|30 gün
|54,73 dolar/1.861 TL
|EZsim
|3GB
|30 gün
|3.80 dolar/129 TL
|Jetpac
|15GB
|30 gün
|15 dolar/511 TL
|Instabridge
|10GB
|30 gün
|12 dolar/408 TL
|Roamify
|25GB/Sınırsız SMS ve DK
|30 gün
|50 dolar/1.708TL
|Roamify
|Sınırsız
|1 gün
|5 dolar/170 TL
|Roamify
|Sınırsız
|30 gün
|65 dolar/2.216 TL
|Roamify
|3GB
|30 gün
|7 dolar/238TL
|Airhub
|10GB
|30 gün
|7.15 dolar/243 TL
|Airhub
|60GB+2000 çağrı
|30 gün
|35 dolar/1.190 TL
|Monty eSIM
|20GB
|30 gün
|14.50 dolar/490 TL
|Mobimatter
|80GB
|10 gün
|19,99 dolar/680 TL
Dakika ve SMS paketlere dahil değildir. Dahil olan paketler tabloda belirtilmiştir.
Türkiye'deki operatör fiyatları belirli aralıklarla zamlanmaya devam ediyor. Halihazırda 10 GB sunan paketlerin fiyatları 350 TL seviyesine gelmiş veya aşmış durumda. 1 GB internet sunan tarifler bile 200 TL seviyesinde yer alıyor. Bu bağlamda yurt dışından eSIM almak bazı paketler avantajlı olabiliyor. Biz de en avantajlı olduğunu düşündüğümüz paketleri sizler için listeledik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
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