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    Yabancı operatörlerden eSIM ile Türkiye’de ucuza hat fırsatı! İşte uygun fiyatlı tarifeler

    Programlanabilir bir SIM kart şekli olan eSIM, son yıllarda giderek yaygınlaşmış durumda. Peki yabancı operatörlerin Türkiye eSIM paketi fiyatları ne kadar? İşte en uygun tarifeler:

    Operatörlerin ilgili ağına fiziksel SIM kart olmadan bağlanılmasına izin veren ve tamamen yazılım tabanlı olan eSIM, hem Türkiye’de hem de küreselde giderek yaygınlaşıyor. eSIM için bir operatörden fiziksel bir kart almak gerekmediği için istediğiniz ülkedeki operatörü aslında kullanmak mümkün. Özellikle Türkiye’deki operatörlerin yüksek fiyatlı ve buna bağlı olarak düşük paketler sunması kullanıcıları rahatsız ediyor. Bu sorunun çözümü ise Yabancı operatörlerden eSIM alarak Türkiye’de ucuza kullanmak olabilir. Paket fiyatları oldukça cazip görünüyor.

    Yabancı operatörlerin Türkiye eSIM fiyat listesi
    Operatör İnternet Gün/Abonelik Paket fiyatı
    BNESIM 10GB Aylık abonelik 7.16 dolar/243 TL
    BNESIM 20 GB Aylık abonelik 12.22 dolar/417 TL
    BNESIM 50 GB 30 gün 28.41 dolar/967TL
    BNESIM 100 GB 30 gün 54,73 dolar/1.861 TL
    EZsim 3GB 30 gün 3.80 dolar/129 TL
    Jetpac 15GB 30 gün 15 dolar/511 TL
    Instabridge 10GB 30 gün 12 dolar/408 TL
    Roamify 25GB/Sınırsız SMS ve DK 30 gün 50 dolar/1.708TL
    Roamify Sınırsız 1 gün 5 dolar/170 TL
    Roamify Sınırsız 30 gün 65 dolar/2.216 TL
    Roamify 3GB 30 gün 7 dolar/238TL
    Airhub 10GB 30 gün 7.15 dolar/243 TL
    Airhub 60GB+2000 çağrı 30 gün 35 dolar/1.190 TL
    Monty eSIM 20GB 30 gün 14.50 dolar/490 TL
    Mobimatter 80GB 10 gün 19,99 dolar/680 TL

    Dakika ve SMS paketlere dahil değildir. Dahil olan paketler tabloda belirtilmiştir.

    Türkiye'deki operatör fiyatları belirli aralıklarla zamlanmaya devam ediyor. Halihazırda 10 GB sunan paketlerin fiyatları 350 TL seviyesine gelmiş veya aşmış durumda. 1 GB internet sunan tarifler bile 200 TL seviyesinde yer alıyor. Bu bağlamda yurt dışından eSIM almak bazı paketler avantajlı olabiliyor. Biz de en avantajlı olduğunu düşündüğümüz paketleri sizler için listeledik.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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