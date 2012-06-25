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Google, I/O konferansında kurumsal bulut bilişim servisini hizmete sunabilir

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 GigaOm'un haberine göre Google, yıl içerisinde yeni bir bulut depolama sistemini kullanıcıların beğenisine sunabilir.

Kurumsal bulut hizmetlerinde Amazon'a rakip olmak isteyen Google'ın Amozon'un EC2'sine benzer bir servisi sunması muhtemel görünüyor. Google hali hazırda benzer servisleri geliştiriciler için 'Google Bulut Depolama' ve ve 'Google Uygulama Motoru' kapsamında sağlıyor, ancak daha kapsamlı bir sevisin kullanıma sunulması ve bu servislerin tek çatı altında toplanması bekleniyor. Ayrıca Google'ın bu hizmette Rightscale ve Opscode gibi bulut yönteminde uzmanlaşmış servislerle iş birliği yapacağı belirtiliyor.

Kurumlara yönelik bu bulut bilişim servisinin, 27 Haziranda başlayacak olan Google I/O'da hizmet gireceği dile getiriyor. Microsoft'un da benzer bir servisi sunmaya başlayacağı söylense de bu konu hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.  

http://gigaom.com/2012/06/22/google-to-launch-amazon-microsoft-cloud-competitor-at-google-io-2012/?utm_source=feedburner Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wheelocklr 6 yıl
Google-Amazon rekabeti sayesinde fiyatların düşmesi iyi olur.
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E_Aydin35 6 yıl
Google bulut bilişim teknolojisinde ciddi yatırımlar ve yenilikçi çalışmalar peşinde, hatta şahsen tercih ettiğim ve ediceğim bir platform..:)
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Computeus 6 yıl
AWS'ye ancak Google rakip olabilirdi. Google-Amazon rekabeti sayesinde fiyatların düşmesi iyi olur.
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