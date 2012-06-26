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Google, iOS platformu için yenilenmiş Haritalar uygulamasının çalışmalarını hızlandırdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 iOS kullanıcıları yakın bir zamanda Google'ın yenilenmiş Haritalar uygulamasını kullanma şansına sahip olacak.

Uygulamanın yakında yayınlanacağı belirtilirken; Google adına konuşan Jeff Huber,iOS üzerinde kullanıcılara mükemmel bir Google haritalar deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini dile getirdi. Google'ın daha önceleri pek ilgi göstermediği iOS cihazları üzerindeki bu çalışmaların sebebi ise iOS6'da Google Haritaların yerini alacak olan yeni haritalar uygulamasının kullanılacak olması. iOS6'dan önce çıkması beklenen Google haritalar uygulamasının iOS6'da yer alacak olan Haritalar uygulamasına benzer özellikler göstermesi bekleniyor.

Ücretsiz olarak sunulması beklenen Google Haritalar uygulamasının, Apple'ın Haritalar servisiyle nasıl etkileyeceği ve nasıl bir rekabet içinde ortamı yaratacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.
https://plus.google.com/111164095920889813531/posts/7aPJrDsk1DA Yorum Yaz
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Exelente 7 yıl
Google maps ios6 için kurtarıcı olmaya hazırlanıyor galiba .
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Zenci Forvet 7 yıl
Tomtom yerine tekrar Google gelse keşke.
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Erniuif 7 yıl
Google maps İOS'sa yeni gelecek uygulama androiddir benim gozumde. Yeni gelecek haritanin çok eksikleri olacaktir. Su gune kadar google maps her isimi gordu herkes de memnundur mantikli dusunun
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61gün 7 yıl
İos 6 yi ankarada kullaniyorum su an. Tam anlamiyla BERBAT BİR HARİTA UYGULAMASİ VAR. Yakin banka aratiyorum bana 25 km uzaktaki bankayi gosteriyor. Cami yaziyorum kocatepeyi gosteriyor. Eskisinde cami yazinca etrfindaki camileri gosteriyordu. Google super bence
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aozgec 7 yıl
Sesli navigasyon ozelligi varsa kullanirim. Apple turkiye yi dahil etmeyebilir servise
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afavar 7 yıl
myhotyro
Nankörlük diz boyu. Bu zamana kadar Google Mapsi keyifle kullananlar şimdi daha görmedikleri bir hizmetin duyumuyla bile nankörlükde zirve yapıyorlar.

HOcam nankörlükle ne alakası var.Sonuçta şu anki mapse göre daha gelişmiş.Tabi google güncellerse birşey diyemem ama.Eğer google neryeyse çıktığından beri değiştirmeyip ayrımcılık yaprsa kendi işletim sistemine özel millette der böyle şeyler.E şimdi noldu, google ne düşündü?iPhone iPad kullanan çok.E mevcut harita uygulamasınıappstoredan niye indirsin millet apple ın haritası varken?Bunu görünce geliştirme kararı aldı tabi.Millet burda apple google diye birbirini yiyo ama onların umrunda değil hepsi işlerine bakıyor.Ayrıca iyiki 2 side var ki daha sıkı çalışıyorlar.Rekabetin olursa daha iyi sonuçlar alınır.Ama bu maps konusunda asıl nankörlüğün ben google ın yaptığını düşünüyorum.Bu arada android ve ios ile alakası yok ama google mapsten nefret ediyorum.Bunun nedeni de İzmir de bir arkadaşla hadi kfc ye gidelim diyip google mapsten yerini baktığımız ve google mapsin süre ve yeri tamamen yanlıs söylediği ve sonunda bir şekilde ulaşıp yedikten sonra az küfretmedik.Bize çok çektirdi o gün :D
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hakan. 7 yıl
Yandex güncelleme yapmış ve fazla deneme fırsatım olmadı ancak oldukça başarılı buldum.
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ManoMachine 7 yıl
siz cidden ios6 daki haritalarda adam gibi bir türkiye kapsamı olacağını düşünüyorsunuz yani öyle mi gerçekten?
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Centauri 7 yıl ManoMachine
ManoMachine

siz cidden ios6 daki haritalarda adam gibi bir türkiye kapsamı olacağını düşünüyorsunuz yani öyle mi gerçekten?



Evet. Tomtom'un tum datasini kapsadigina gore, Turkiye'yi de kapsayacaktir.
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ketrp 7 yıl
google çok geç kaldı
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Ignite 7 yıl
kim ne derse desin google

google yapar
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myhotyro 7 yıl
Nankörlük diz boyu. Bu zamana kadar Google Maps'i keyifle kullananlar şimdi daha görmedikleri bir hizmetin duyumuyla bile nankörlükde zirve yapıyorlar.
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Dark Shade 7 yıl
biraz geç bir atak oldu ama...
rekabet budur işte..
apple yeni harita çıkarınca aklı başına geldi google ın...
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Batuist 7 yıl
işte rekabetin nimetleri.. google nedense hiç tınlamadığı platforma bir anda ilgili gözüktü. ios platformunda yıllarca yerinde sayan uygulama apple'ın hamlesiyle nasılda geliştirilmeye başlandı.. neyse geliştirsinlerde kullanak...
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