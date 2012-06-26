Google, iOS platformu için yenilenmiş Haritalar uygulamasının çalışmalarını hızlandırdı





iOS kullanıcıları yakın bir zamanda Google'ın yenilenmiş Haritalar uygulamasını kullanma şansına sahip olacak.

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Uygulamanın yakında yayınlanacağı belirtilirken; Google adına konuşan Jeff Huber,iOS üzerinde kullanıcılara mükemmel bir Google haritalar deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini dile getirdi. Google'ın daha önceleri pek ilgi göstermediği iOS cihazları üzerindeki bu çalışmaların sebebi ise iOS6'da Google Haritaların yerini alacak olan yeni haritalar uygulamasının kullanılacak olması. iOS6'dan önce çıkması beklenen Google haritalar uygulamasının iOS6'da yer alacak olan Haritalar uygulamasına benzer özellikler göstermesi bekleniyor.Ücretsiz olarak sunulması beklenen Google Haritalar uygulamasının, Apple'ın Haritalar servisiyle nasıl etkileyeceği ve nasıl bir rekabet içinde ortamı yaratacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.