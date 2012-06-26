Google, iOS platformu için yenilenmiş Haritalar uygulamasının çalışmalarını hızlandırdı

Haber Editörü
iOS kullanıcıları yakın bir zamanda Google'ın yenilenmiş Haritalar uygulamasını kullanma şansına sahip olacak.
Uygulamanın yakında yayınlanacağı belirtilirken; Google adına konuşan Jeff Huber,iOS üzerinde kullanıcılara mükemmel bir Google haritalar deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini dile getirdi. Google'ın daha önceleri pek ilgi göstermediği iOS cihazları üzerindeki bu çalışmaların sebebi ise iOS6'da Google Haritaların yerini alacak olan yeni haritalar uygulamasının kullanılacak olması. iOS6'dan önce çıkması beklenen Google haritalar uygulamasının iOS6'da yer alacak olan Haritalar uygulamasına benzer özellikler göstermesi bekleniyor.
Ücretsiz olarak sunulması beklenen Google Haritalar uygulamasının, Apple'ın Haritalar servisiyle nasıl etkileyeceği ve nasıl bir rekabet içinde ortamı yaratacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.
https://plus.google.com/111164095920889813531/posts/7aPJrDsk1DA Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HOcam nankörlükle ne alakası var.Sonuçta şu anki mapse göre daha gelişmiş.Tabi google güncellerse birşey diyemem ama.Eğer google neryeyse çıktığından beri değiştirmeyip ayrımcılık yaprsa kendi işletim sistemine özel millette der böyle şeyler.E şimdi noldu, google ne düşündü?iPhone iPad kullanan çok.E mevcut harita uygulamasınıappstoredan niye indirsin millet apple ın haritası varken?Bunu görünce geliştirme kararı aldı tabi.Millet burda apple google diye birbirini yiyo ama onların umrunda değil hepsi işlerine bakıyor.Ayrıca iyiki 2 side var ki daha sıkı çalışıyorlar.Rekabetin olursa daha iyi sonuçlar alınır.Ama bu maps konusunda asıl nankörlüğün ben google ın yaptığını düşünüyorum.Bu arada android ve ios ile alakası yok ama google mapsten nefret ediyorum.Bunun nedeni de İzmir de bir arkadaşla hadi kfc ye gidelim diyip google mapsten yerini baktığımız ve google mapsin süre ve yeri tamamen yanlıs söylediği ve sonunda bir şekilde ulaşıp yedikten sonra az küfretmedik.Bize çok çektirdi o gün :D
Evet. Tomtom'un tum datasini kapsadigina gore, Turkiye'yi de kapsayacaktir.
rekabet budur işte..
apple yeni harita çıkarınca aklı başına geldi google ın...