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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Play Filmler'de ücretsiz film izleme dönemi başlıyor

    Arama devi Google'ın Google Play Filmler'e yüzlerce ücretsiz film eklemeyi planladığı ortaya çıktı. Söz konusu filmler reklam karşılığında izleyicilere sunulacak.
    4 sa.
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    8
    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Play Filmler'de ücretsiz film izleme dönemi başlıyor
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    Arama devi Google, uygulama mağzasında kullanıcılar arasında oldukça popüler olmaya aday yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor.

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    XDA-Developers internet sitesinin aktardığı bilgilere göre çok yakında Google Play Filmler uygulamasına yüzlerce ücretsiz film eklenecek.

    Google Play Filmler'de ücretsiz film izleme dönemi başlıyor
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    Reklamlarla izlenebilecek

    Elbette ki bunun bir karşılığı olacak. Söz konusu filmler reklam içerecek. Yani izlerken reklam görmeyi de kabullenmek durumunda kalacaksınız.

    Google Play Filmler uygulamasının 4.18.37 numaralı sürümünde bu konuda bazı kanıtlar bulundu. Kesin tarih bilinmiyor ancak kodlardaki ipuçlarına bakılırsa bu süre çok fazla uzun olmayacak.



    https://www.xda-developers.com/google-play-movies-ad-supported-free-movies Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hareketliperde (tuluy ....) 4 sa. en beğenilen
    korsan sitelerde bahis reklamlarına boğulup izlemekten bin kat iyidir. gelsin bekliyoruz
    1 Yanıt Yanıtla +29
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    unununium (Gökhan Gökmen) 3 sa. hareketliperde
    Adguard for windows + idm = mutlu son
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Boragungoren (Bora ) 1 sa.
    Ben reklam izlemeye razıyım tüm her şeye bu sistemin gelmesi lazım reklamlı pro sistem reklam izlediğin kadar pro kullanabilme falan.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 sa.
    Sinemaya gidip dünyanın parasını vererek yarım saat reklam izliyoruz. Salonda oturan yüzlerce kişiden birinin de "nedir bu rezalet" dediğini duymadım. Bedava verilen hizmette reklam olunca her tarafımızı bir kaşıntı tutuyor nedense :)
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    mehmetpolen 1 sa. yeni yorumcu
    ne zaman gelıcek bellımı tarihi ?
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    fatihguven078 3 sa. yeni yorumcu
    Şu karantina günlerinde birçok kişi gerçekten çok sıkılıyor. Keşke tamamen ücretsiz olaymış. Yani reklam da izlemek zorunda olmasak.
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    The Hollow 3 sa.
    Reklam engelleyicilerle HTTPS bağlantısını süzeriz ve reklam görmeyiz. IMDb Freedive ve Hulu gibi örnekleri var. Bunlar YouTube'dan farklı, reklamlar videonun içerisine sanki bir parçasıymış gibi gömülü oluyor. Fakat aşılabiliyor.
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    predaTR_ (murat ) 3 sa.
    Bırak bedavayı kitiralamayı bile kaldırdılar çoğu filmde kiralama yok
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    hareketliperde (tuluy ....) 4 sa. en beğenilen
    korsan sitelerde bahis reklamlarına boğulup izlemekten bin kat iyidir. gelsin bekliyoruz
    1 Yanıt Yanıtla +29
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