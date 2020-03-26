Google Play Filmler'de ücretsiz film izleme dönemi başlıyor

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Arama devi Google, uygulama mağzasında kullanıcılar arasında oldukça popüler olmaya aday yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor.

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XDA-Developers internet sitesinin aktardığı bilgilere göre çok yakında Google Play Filmler uygulamasına yüzlerce ücretsiz film eklenecek.

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Reklamlarla izlenebilecek

Elbette ki bunun bir karşılığı olacak. Söz konusu filmler reklam içerecek. Yani izlerken reklam görmeyi de kabullenmek durumunda kalacaksınız.

Google Play Filmler uygulamasının 4.18.37 numaralı sürümünde bu konuda bazı kanıtlar bulundu. Kesin tarih bilinmiyor ancak kodlardaki ipuçlarına bakılırsa bu süre çok fazla uzun olmayacak.

https://www.xda-developers.com/google-play-movies-ad-supported-free-movies

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