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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, iTunes bağlantılarının arama sonuçlarında yer almamasının nedenini teknik sorunlara bağladı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, iTunes bağlantılarının arama sonuçlarında yer almamasının nedenini teknik sorunlara bağladı
Google'ın sonuç sayfalarından iTunes bağlantı linklerinin görünmemesi kullanıcılar arasında cevap bekleyen bir soruya dönüşürken, Google'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Şirketin yaptığı açıklamada iTunes bağlantı linklerinin çağrılmasında sorun yaşandığı bu yüzden linklerin sonuç sayfasında yer edinmediği belirtildi. Sorunun tam olarak neden kaynaklandığı şu an için bilinmese de, Google ekibi konuyla ilgili çalışmalara başlamış durumda.

Söz konusu durum Google'ın son zamanlarda arama konusunda yaşadığı ilk sıkıntı değil. Hatırlayacağınız üzere, genişleyen spam kontrolünden dolayı Digg.com'a ait tüm bağlantılarda kısa bir süreliğine sonuç sayfasından kaldırılmıştı.

iTunes bağlantı linklerinin arama sonuçlarında alt sıralarda yer almasının nedeni ise, Search Engine Land'in analiziyle netlik kazanıyor. Analize göre, iTunes bağlantılarındaki yinelenen içerik sorunu bağlantıların arama sonuçlarında alt sıralarda yer almasına neden oluyor.

http://www.theverge.com/2013/4/2/4176530/google-says-missing-itunes-store-links-in-search-results-due-to Yorum Yaz
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maxmania 6 yıl
benim aklıma geçenlerde apple itunes üzerinde bir açığı kapatıyordu. uygulama içi satın alımıyla alakalı bişeydi, belki de ondan kaynaklanmış olabilir.
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multiTYRT 6 yıl
Nasıl yok
hepsi var.
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muhamnet 6 yıl
Yayınlanmasın zaten. Apple kendi arama motorunu yapsın, elmalı arama motoruna kullanım başına para alsın Apple. Kullanacak birileri var nasıl olsa :-)
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QuantumVM 6 yıl
Hikaye. Google doodle yapıyor hemen haberlerde yer alıyor çünkü o haberler hemen googleda çıkıyor. Google işine geldiği gibi sonuç gösteriyor bu bir gerçek.
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12 Angry Men 6 yıl
iyy tunes mi
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homeedition88 6 yıl
edit: bing yada yahoo da ayni sorun var mi kontrol etmek gerekir
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gokooo 6 yıl
Bende çıkıyor hep iTunes linkleri baya da kullanıyorum.
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