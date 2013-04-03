Google, iTunes bağlantılarının arama sonuçlarında yer almamasının nedenini teknik sorunlara bağladı

Google'ın sonuç sayfalarından iTunes bağlantı linklerinin görünmemesi kullanıcılar arasında cevap bekleyen bir soruya dönüşürken, Google'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.





Şirketin yaptığı açıklamada iTunes bağlantı linklerinin çağrılmasında sorun yaşandığı bu yüzden linklerin sonuç sayfasında yer edinmediği belirtildi. Sorunun tam olarak neden kaynaklandığı şu an için bilinmese de, Google ekibi konuyla ilgili çalışmalara başlamış durumda.





Söz konusu durum Google'ın son zamanlarda arama konusunda yaşadığı ilk sıkıntı değil. Hatırlayacağınız üzere, genişleyen spam kontrolünden dolayı Digg.com'a ait tüm bağlantılarda kısa bir süreliğine sonuç sayfasından kaldırılmıştı.





iTunes bağlantı linklerinin arama sonuçlarında alt sıralarda yer almasının nedeni ise, Search Engine Land'in analiziyle netlik kazanıyor. Analize göre, iTunes bağlantılarındaki yinelenen içerik sorunu bağlantıların arama sonuçlarında alt sıralarda yer almasına neden oluyor.

http://www.theverge.com/2013/4/2/4176530/google-says-missing-itunes-store-links-in-search-results-due-to