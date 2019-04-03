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Google'ın güvenlik anahtarı Titan, artık Firefox ve Edge ile çalışıyor

Google'ın geçtiğimiz yıl başlattığı ve titan adını verdiği güvenlik anahtarı sadece Chrome tarayıcısını destekliyordu. Ancak bundan böyle Firefox ve Edge tarayıcılarında da kullanılabilecek.
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Güvenlik
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz yıl Google Titan adını verdiği bir güvenlik anahtarını satışa sunmuştu. Bilinmeyenler için, bu bilgisayar gibi bir cihaza bağlandığında, web sitelerinde ve hizmetlerde kullanıcıları doğrulayan bir "anahtar" olarak işlev gören bir USB donanım kilididir. Titan şimdiye kadar sadece Google'ın Chrome tarayıcısı ile çalışıyordu ancak artık diğer tarayıcılar için de destek sunmaya başladı.

50 dolardan satılıyor

Google yakın bir zamanda Titan için, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge gibi diğer tarayıcılara da destek sunacağı bir güncelleme yayınladı. Daha önce de belirttiğimiz gibi Titan, kullanıcıların örneğin Gmail, YouTube ve G Suite gibi Google hizmetlerine erişebilmeleri için, USB portundan kimlik doğrulaması yapmalarını sağlıyor. Ayrıca cihaz, Bluetooth güvenlik aracı ile akıllı telefonlarda da kullanılabiliyor.
Bundan böyle artık Firefox ve Edge kullanıcılarının da benzer avantajlardan faydalanacağını söyleyebiliriz. Titan anahtarı FIDO2 standartlarına dayanıyor ve kullanıcılara yüksek bir güvenlik sunuyor. Şirketin web sitesinden satın alınabilecek bu güvenlik anahtarının fiyatının ise 50 dolar olduğunu da belirtelim.

https://www.cnet.com/news/google-login-hardware-security-keys-now-work-on-firefox-and-edge-too/ Yorum Yaz
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Virtual Reality 1 ay
Kamyonla para kazanan youtuberların hesaplarının güvenliğini sağlamak için.
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The.Mafia 1 ay
Daha fazla satış yapmak için diğer tarayıcılara da getirmişler
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kenbalx 1 ay
Ufacık cihazı 50$ satmak. Adamlar para kazanmayı biliyor... :(
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