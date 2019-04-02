Tinder, genç kullanıcılara hitap edebilmek için yeni ürün müdürünü işe aldı

Popüler arkadaşlık platformu Tinder, en genç kullanıcılara hitap edebilmek için Ravi Mehta'yı yeni ürün müdürü olarak işe aldığını duyurdu. Yıllarca Facebook, TripAdvisor ve Microsoft'ta görev alan Mehta, Z Kuşağı olarak tabir edilen kullanıcılar için yeni özelliklerin geliştirilmesini sağlayacak.

Gençlere yönelik özellikler geliştirilecek

Z Kuşağı veya 18-22 yaş arasındaki kullanıcılar Tinder'ın odak noktası. Zira geçtiğimiz yıl .edu uzantılı bir e-posta adresine sahip olmaları şartı ile üniversite öğrencilerine hitap eden Tinder U piyasaya sürülmüştü. Şirket şimdi bu yaş grubundaki kullanıcıların, Tinder uygulamasında daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak özellikler üzerinde çalışıyor.

https://techcrunch.com/2019/04/01/tinder-fills-chief-product-officer-position-with-hiring-of-ravi-mehta/

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Tabii ki Tinder'ınhedef almasının bir nedeni var. Zira şirket bu yaş aralığındaki kişileri ne kadar erken platformu kullanmaya ikna edebilirse, o kadar kısa süredemüşterilere dönüştürebileceğini düşünüyor. Yeni ürün müdürüda bu noktada, Z kuşağının uygulamaya bağlanmalarını sağlayacak yeni özellikler geliştirilmesine katkıda bulunacak.