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Tinder, genç kullanıcılara hitap edebilmek için yeni ürün müdürünü işe aldı

Dünyanın en popüler arkadaşlık platformlarından Tinder, yıllarca dev şirketlerde görev almış olan Ravi Mehta'yı ürün müdürü olarak işe aldı. Mehta genç kullanıcılar için yeni özellikler geliştirecek.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tinder, genç kullanıcılara hitap edebilmek için yeni ürün müdürünü işe aldı
Popüler arkadaşlık platformu Tinder, en genç kullanıcılara hitap edebilmek için Ravi Mehta'yı yeni ürün müdürü olarak işe aldığını duyurdu. Yıllarca Facebook, TripAdvisor ve Microsoft'ta görev alan Mehta, Z Kuşağı olarak tabir edilen kullanıcılar için yeni özelliklerin geliştirilmesini sağlayacak.

Gençlere yönelik özellikler geliştirilecek

Z Kuşağı veya 18-22 yaş arasındaki kullanıcılar Tinder'ın odak noktası. Zira geçtiğimiz yıl .edu uzantılı bir e-posta adresine sahip olmaları şartı ile üniversite öğrencilerine hitap eden Tinder U piyasaya sürülmüştü. Şirket şimdi bu yaş grubundaki kullanıcıların, Tinder uygulamasında daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak özellikler üzerinde çalışıyor.
Tabii ki Tinder'ın üniversite öğrencilerini hedef almasının bir nedeni var. Zira şirket bu yaş aralığındaki kişileri ne kadar erken platformu kullanmaya ikna edebilirse, o kadar kısa sürede ödeme yapan müşterilere dönüştürebileceğini düşünüyor. Yeni ürün müdürü Ravi Mehta da bu noktada, Z kuşağının uygulamaya bağlanmalarını sağlayacak yeni özellikler geliştirilmesine katkıda bulunacak.

https://techcrunch.com/2019/04/01/tinder-fills-chief-product-officer-position-with-hiring-of-ravi-mehta/ Yorum Yaz
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muammer816 1 ay en beğenilen
tinder ülkemizde maalesef evlilik.avi platformuna evrilmiştir.tek tük amacına uygun kullanan kişiler halen vardır,istisna olarak.
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gamermelisa 1 ay
cidden tinder türkiyede hiç bir işe yaramıyor
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Paetzold 1 ay
Bizde millet birbirini işletiyor
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muammer816 1 ay en beğenilen
tinder ülkemizde maalesef evlilik.avi platformuna evrilmiştir.tek tük amacına uygun kullanan kişiler halen vardır,istisna olarak.
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TheStarBox 1 ay muammer816
ülkede ne amacına uygun kullanılıyor ki? :D
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thegood33 1 ay
Şu Tinder'i pompa dışında kullanan var mı yav :D
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