Google’ın robotik bölümü yapay zeka odağında yeniden canlanıyor

Google’ın 2013 yılında bazı şirketleri satın almasıyla başlayan robotik bölümü istenildiği gibi gitmedi. Hatta adını bu sıralar sıkça duyduğumuz Boston Dynamics firması bile Google’a aitti. Daha sonrasında Google, elinde bu kadar güçlü firmaları barındırmasına rağmen Andy Rubin isimli yöneticisinin taciz iddialarıyla gündeme gelmesinin de doğurduğu sonuçlarla birlikte firmaların çoğunu ya sattı ya da kapattı. Bugün ise robotik bölümünün makine öğrenme odağında yeniden canlandırılacağı öğrenildi.

Robotics at Google

“Robotics at Google” ismini alan yeni departman bu sefer insansı hareketlere sahip robotlardan ziyade bu robotların yazılımlarına odaklanacak. Geliştirilen yapay zeka yazılımları ile robotların gerçek dünyada daha işlevsel olması amaçlanıyor. Ekibin başında ise Vincent Vanhoucke yer alıyor.

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Google, MIT, Princeton ve Columbia üniversitelerinden araştırmacıları TossingBot ismindeki yeni robotu geliştirmek için bir araya getirdi. Bu robot objeleri nasıl tutması gerektiğini kendi kendine öğrenebiliyor. TossingBot’un farklı nesneleri birbirinden ayırıp ilgili kutulara fırlatabildiği videoyu buradan izleyebilirsiniz;

Makine öğrenme sayesinde bu tarz robotlar sadece öğrenmekle kalmayıp yeni senaryolarda neler yapması gerektiğini de düşünebilecek. Google’ın ana odağı da benzeri yazılımlar olacak. Şimdilik TossingBot örneği verilse de yeni birimin üzerinde çalışacağı konular hakkında net bir bilgi yok. Ancak Google’ın robot teknolojilerine olan ilgisinin bitmediği oldukça açık.

https://www.engadget.com/2019/03/27/googles-robotics-lab-machine-learning/