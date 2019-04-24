Google'ın yeni artırılmış gerçeklik projesi, çizim yapmayı öğretiyor

Çizim yapma merakınız varsa ve bu işin tekniklerini öğrenmek istiyorsanız, internet üzerinde araştırmalar ve videolar aramaya alışkınsınızdır. Ancak Google'ın yürüttüğü yeni AR projesi, bu çizim yeteneklerinizi eğlenceli ve etkili bir biçimde yapmanızı sağlayacak.

Çizim tekniklerini öğrenmenin eğlenceli yolu

https://experiments.withgoogle.com/drawalong-ar

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tarafından geliştirilenadlı artırılmış gerçeklik projesi, Youtube'daki çizim eğitimi videolarını AR teknolojisi kullanarak kağıda aktarmanızı sağlayacak. Basit bir şekilde açıklayacak olursak, telefonunuzdan herhangi biraçacaksınız ve cihazınızı kağıda tutup ekrana bakarak,çalışacaksınız. Bu projenin, çizim becerilerinizi geliştirmek içinolduğunu söylemek mümkün.Google deneme yapmak için YouTube'da tanınan popüler içerik oluşturucusuile ortaklık kurdu. Konseptin arkasındaki beynin ise Google Creative Lab ile çalışanolduğu belirtiliyor. Bir elinizle telefonu tutmanız gerekeceği için çizim yapmanız biraz güç olabilir ancak işin tekniğini kavramak açısından mutlakadokunacaktır. Drawalong AR projesinin kullanıcılarasunulacağı hakkında ise şimdilik bir bilgi verilmiş değil.