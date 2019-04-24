Google'ın yeni artırılmış gerçeklik projesi, çizim yapmayı öğretiyor

Teknoloji Editörü
Çizim yapma merakınız varsa ve bu işin tekniklerini öğrenmek istiyorsanız, internet üzerinde araştırmalar ve videolar aramaya alışkınsınızdır. Ancak Google'ın yürüttüğü yeni AR projesi, bu çizim yeteneklerinizi eğlenceli ve etkili bir biçimde yapmanızı sağlayacak.
Çizim tekniklerini öğrenmenin eğlenceli yoluGoogle Creative Lab tarafından geliştirilen Drawalong AR adlı artırılmış gerçeklik projesi, Youtube'daki çizim eğitimi videolarını AR teknolojisi kullanarak kağıda aktarmanızı sağlayacak. Basit bir şekilde açıklayacak olursak, telefonunuzdan herhangi bir çizim videosunu açacaksınız ve cihazınızı kağıda tutup ekrana bakarak, aynısını çizmeye çalışacaksınız. Bu projenin, çizim becerilerinizi geliştirmek için harika bir fikir olduğunu söylemek mümkün.
Google deneme yapmak için YouTube'da tanınan popüler içerik oluşturucusu AmandaRachLee ile ortaklık kurdu. Konseptin arkasındaki beynin ise Google Creative Lab ile çalışan Jane Friedhoff olduğu belirtiliyor. Bir elinizle telefonu tutmanız gerekeceği için çizim yapmanız biraz güç olabilir ancak işin tekniğini kavramak açısından mutlaka faydası dokunacaktır. Drawalong AR projesinin kullanıcılara ne zaman sunulacağı hakkında ise şimdilik bir bilgi verilmiş değil.
https://experiments.withgoogle.com/drawalong-ar Yorum Yaz Paylaş Tweetle