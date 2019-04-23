Tesla, Çin'de park halindeyken yanan Model S videosunun gerçekliğini araştıracak

Elektrikli otomobillerde büyük bataryalar mevcut olduğu için, geçmişte akıllı telefonlarda gördüğümüze benzer patlaması veya alev alması korkusu var. Neyse ki bu zamana kadar böyle bir habere rastlamadık. Ancak Çin'deki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, Elon Musk'ın Tesla'sını biraz endişelendirmiş görünüyor.

Videonun doğruluğu araştırılıyor

Çin sosyal medya sitelerinde Tesla Model S aracın birden bire alev aldığını ve akabinde de patladığını gösteren videolar dolaşıyor. Görüntülerde arabanın park halinde olduğu ve içinde de kimsenin olmadığına şahit oluyoruz. Bu olay Çin'de en çok konuşulan haberlerin başında geliyor.

https://www.reuters.com/article/us-tesla-china/tesla-says-investigating-incident-of-parked-car-exploding-in-shanghai-idUSKCN1RY023

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Tesla Model S'nin nasıl alev aldığı ve videonunhenüz net değil ama bu şirketin alarma geçmesine neden oldu bile.temsilcisi Reuters'e verdiği demeçte: "Olayın gerçekliğini anlamak için hemen sahaya bir ekip gönderdik. Şimdiye kadar bildiğimiz tek şey, olayda kimsenin zarar görmediği." ifadelerini kullandı. Tesla'ya göreçalışan arabalara kıyasla,otomobillerin yanma ihtimalininolduğu belirtiliyor.