Tesla, Çin'de park halindeyken yanan Model S videosunun gerçekliğini araştıracak

Teknoloji Editörü
Elektrikli otomobillerde büyük bataryalar mevcut olduğu için, geçmişte akıllı telefonlarda gördüğümüze benzer patlaması veya alev alması korkusu var. Neyse ki bu zamana kadar böyle bir habere rastlamadık. Ancak Çin'deki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, Elon Musk'ın Tesla'sını biraz endişelendirmiş görünüyor.
Videonun doğruluğu araştırılıyor
Çin sosyal medya sitelerinde Tesla Model S aracın birden bire alev aldığını ve akabinde de patladığını gösteren videolar dolaşıyor. Görüntülerde arabanın park halinde olduğu ve içinde de kimsenin olmadığına şahit oluyoruz. Bu olay Çin'de en çok konuşulan haberlerin başında geliyor.
Tesla Model S'nin nasıl alev aldığı ve videonun gerçek olup olmadığı henüz net değil ama bu şirketin alarma geçmesine neden oldu bile. Tesla temsilcisi Reuters'e verdiği demeçte: "Olayın gerçekliğini anlamak için hemen sahaya bir ekip gönderdik. Şimdiye kadar bildiğimiz tek şey, olayda kimsenin zarar görmediği." ifadelerini kullandı. Tesla'ya göre benzinle çalışan arabalara kıyasla, Tesla otomobillerin yanma ihtimalinin 10 kat daha az olduğu belirtiliyor.
https://www.reuters.com/article/us-tesla-china/tesla-says-investigating-incident-of-parked-car-exploding-in-shanghai-idUSKCN1RY023 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
elon musk bi numara
süper adam
o yaparsa yanmazından yapar
çinde meydana geldiği için çin işi bu
amerika süper güç buda süper araba süper yanmaz
Konudan sapmayalım. Sonuca gelecek olursak, kimse Amerikan malları yanmaz demiyor ki Tesla daha önce o kadar çok yandı ki yanmasıyla meşhur olacak neredeyse. Firma bunu inkar etmiyor.