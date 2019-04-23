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Tesla, Çin'de park halindeyken yanan Model S videosunun gerçekliğini araştıracak

Tesla, geçtiğimiz günlerde Çin'de meydana geldiği iddia edilen bir Model S yangınını araştırmak üzere ülkeye bir ekip gönderdi. Yayınlanan videolarda aracın durduk yere alev aldığı görülüyor.
4 hf.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Elektrikli otomobillerde büyük bataryalar mevcut olduğu için, geçmişte akıllı telefonlarda gördüğümüze benzer patlaması veya alev alması korkusu var. Neyse ki bu zamana kadar böyle bir habere rastlamadık. Ancak Çin'deki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, Elon Musk'ın Tesla'sını biraz endişelendirmiş görünüyor.

Videonun doğruluğu araştırılıyor

Çin sosyal medya sitelerinde Tesla Model S aracın birden bire alev aldığını ve akabinde de patladığını gösteren videolar dolaşıyor. Görüntülerde arabanın park halinde olduğu ve içinde de kimsenin olmadığına şahit oluyoruz. Bu olay Çin'de en çok konuşulan haberlerin başında geliyor. 

Tesla Model S'nin nasıl alev aldığı ve videonun gerçek olup olmadığı henüz net değil ama bu şirketin alarma geçmesine neden oldu bile. Tesla temsilcisi Reuters'e verdiği demeçte: "Olayın gerçekliğini anlamak için hemen sahaya bir ekip gönderdik. Şimdiye kadar bildiğimiz tek şey, olayda kimsenin zarar görmediği." ifadelerini kullandı. Tesla'ya göre benzinle çalışan arabalara kıyasla, Tesla otomobillerin yanma ihtimalinin 10 kat daha az olduğu belirtiliyor.

https://www.reuters.com/article/us-tesla-china/tesla-says-investigating-incident-of-parked-car-exploding-in-shanghai-idUSKCN1RY023 Yorum Yaz
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Moueson 4 hf. en beğenilen
Teslanın marka imajına zarar vermek için sabotaj yaptıklarını düşünüyorum
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Spider_hip 4 hf.
Valla olayın Çin'de geçmesi beni epey şüphelendirdi. Bu Çinliler sahte iphone ları bile yüzlerce kere gerçek ama bozuldu diye apple'ı bile kekleyip orjinali ile değiştirmemiş miydi. Teslanında birebir kopyasını yapıp yakar bunlar. Amerika'da bile tesla sahibi manyak kadın çaktırmadan kendi arabasını çizmişti de teslanın yan kameraları neyse ki yakalamıştı kadını. Yani artık son tüketicilere de hiç güven olmuyor. Eskiden bir ürün hakkında şikayet var mı yok mu diye araştırırdık ama artık millet pislik peşinde, kötü yorumlara da güven olmuyor.
Valla olayın Çin'de geçmesi beni epey şüphelendirdi. Bu Çinliler sahte iphone ları bile yüzlerce kere gerçek ama bozuldu diye apple'ı bile kekleyip orjinali ile...
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kaans3434 4 hf.
Nerde ne kadar garip ilginç olay var Çin'de oluyor arkadaş ne ülkeymiş la
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DH Misafiri 3 hf.
Tesla asla yanmaz hem hiç pilin yandığı görülmüşmü pil patlamazda
elon musk bi numara
süper adam
o yaparsa yanmazından yapar
çinde meydana geldiği için çin işi bu
amerika süper güç buda süper araba süper yanmaz
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Xloud 4 hf.
Amerikan malları asla yanmaz tabiki iftira yaşasın Apple (Huawei ajan bu arada)
1 Yanıt Yanıtla +1
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grupima 3 hf. Xloud
Yaptığınız şey Ad Hominem'dir, verdiğiniz örnek de alakasızdır. Apple'ın şu Tesla aracının yanması konusuyla hiçbir alakası olmadığı gibi, vermiş olduğunuz Huawei örneğinde de daha birkaç gün içinde ilk somut kanıtları bulmuştu ABD, veri sızdırdığına dair, ve bu bilgileri ilk olarak İngiltere ile paylaşmıştı "Alın görün" diyerek. Zaten XDA gibi pek çok sitede insanlar, bu Huawei cihazların sürekli birtakım çin IP adresleriyle sürekli iletişim hâlinde kaldığını kanıtlı şekilde göstermektelerdi. Yani verdiğiniz örnek konuyla alakasız olduğu gibi, örneğinizde geçen alay ifadesinin de gerçekliği bulunuyor.

Konudan sapmayalım. Sonuca gelecek olursak, kimse Amerikan malları yanmaz demiyor ki Tesla daha önce o kadar çok yandı ki yanmasıyla meşhur olacak neredeyse. Firma bunu inkar etmiyor.
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Tommy Shelby 4 hf.
Tesla'yı karalama çabaları
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kaans3434 4 hf.
Nerde ne kadar garip ilginç olay var Çin'de oluyor arkadaş ne ülkeymiş la
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Spider_hip 4 hf.
Valla olayın Çin'de geçmesi beni epey şüphelendirdi. Bu Çinliler sahte iphone ları bile yüzlerce kere gerçek ama bozuldu diye apple'ı bile kekleyip orjinali ile değiştirmemiş miydi. Teslanında birebir kopyasını yapıp yakar bunlar. Amerika'da bile tesla sahibi manyak kadın çaktırmadan kendi arabasını çizmişti de teslanın yan kameraları neyse ki yakalamıştı kadını. Yani artık son tüketicilere de hiç güven olmuyor. Eskiden bir ürün hakkında şikayet var mı yok mu diye araştırırdık ama artık millet pislik peşinde, kötü yorumlara da güven olmuyor.
Yanıtla +8
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Moueson 4 hf. en beğenilen
Teslanın marka imajına zarar vermek için sabotaj yaptıklarını düşünüyorum
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S.Vettel 4 hf.
Audi'ye üzüldüm.Yanma ihtimaline benzinli araca kıyasla 10 kat daha düşük demesinede nasıl güleceğimi şaşırdım yav yalan söyle tamam ama bu kadar da abartma.
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s. paul jobs 4 hf. S.Vettel
bu haber belli bir kaynaktan alınmış, senin kaynağın nedir asdkjasddsa
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