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Google kapalı alan navigasyonu için 'WifiRttScan' uygulamasını yayınladı

Google'ın yakın gelecekte geniş ölçekte sunmaya hazırlandığı kapalı alan navigasyonu için gereken konum bilgisi artık Wi-Fi modemlerden alınabiliyor. "WifiRttScan" uygulaması bu özelliği test ediyor.
1 ay
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6
Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Android 9 Pie ile birlikte tanıtılan kapalı alan pozisyonlama özelliği, IEEE 802.11mc Wi-Fi protokolünden faydalanıyor. Wi-Fi Round Trip Time (RTT), dilimize çevirdiğimizde Git-Gel Süresi hâline geliyor ve anladığınız üzere Wi-Fi sinyallerinin modem(ler) ve telefon arasında gidip gelmek için ne kadar zaman harcadığını hesaplıyor. Buna bağlı olarak radyo dalgalarının havadaki hızını bildiğimiz için modeme/modemlere olan mesafe hesaplanabiliyor.
Bu özelliği daha iyi test etmek için “WifiRttScan App” adlı uygulamayı Play Store’da yayınlayan Google, kapalı alanlarda bu hizmet sayesinde konum tespiti yapmayı deneyecek.
Google kapalı alan navigasyonu için 'WifiRttScan' uygulamasını yayınladı
GPS sinyalleri bildiğiniz üzere sadece açık alanlarda verimli şekilde çalışıyor. Artık her yerde bulunan Wi-Fi modemler, konum bilgisini akıllı telefonlarla kolaylıkla paylaşabilir. Telefonlar şimdiki stratejiye göre en az üç modeme bağlanarak konumu 1-2 metre hassasiyetle tespit edebiliyor. Android Pie ile birlikte RTT API desteği tüm uygulamalar tarafından kullanılabiliyor.
Kullanım senaryolarına kısaca bakacak olursak en çok dikkat çekenler şunlar:
  • AVM’lerde mağaza konumlandırması
  • Stadyumlarda navigasyon
  • Konferanslarda ve diğer bina içinde yer alan etkinliklerde navigasyon
  • Yönlendirilmiş sesli kontrol (Örneğin “Bu ışığı aç” gibi komutların doğru uygulanması)
  • Konum tabanlı bilgi (Örneğin “Burada x ürünü için kampanyalar var mı?”)
10 Nisan’da “Developed with Google” hesabıyla yayınlanan uygulama, geliştiriciler, üreticiler, üniversiteler ve daha fazlası için “araştırma, gösterme ve test aracı” olarak hizmet veriyor. GitHub üzerinde ise sekiz ay önce yayınlanan uygulama şimdi çok daha erişilebilir bir yerde bulunuyor. 
2,5MB boyutlu bu uygulama ve Wi-Fi RTT altyapısı kullanıcıdan konum bilgisine erişim iznini ilk olarak istiyor. Bu bilgi ile çevrede yer alan RTT destekli erişim noktaların SSID’lerini, yani ağ adlarını gösteriyor. Bu listede bir ağa tıklamak, ağa olan uzaklığı metre olarak ve daha sonra mümkünse modemin enlem/boylam/irtifa bilgilerini veriyor.
WifiRttScan uygulamasını denemek için Android 9 veya üzeri bir cihaza ihtiyacınız var.

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XPerience 1 ay
Şehir Hastaneleri için en çok ihtiyaç duyulan navigasyon yöntemi budur aslında. Belki yaygınlaşırsa uygulanır.
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__Nikolaus__ 1 ay
WifiRttScan uygulamasını denemek için Android 9 veya üzeri bir cihaza ihtiyacınız var.
Hayır Pixel cihaza ihtiyacınız var , Pixel harici hiçbir android 9 cihazla uyumlu değil.
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cbabuccuoglu 1 ay yeni yorumcu __Nikolaus__
Merhabalar, geliştirici sayfasına göre gereksinimler kısmında 802.11mc standartdına uygun donanım dışında yazılım olarak Android API level 28 veya üzeri olması gerektiği yazıyor. Resmi verilere göre durum böyle fakat uygulanan nedir tabii ki bilmem mümkün değil.
Teşekkürler.
https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/wifi-rtt
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interwap 1 ay
Google Glass işte burada kendini hissettiriyor.
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