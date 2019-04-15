Google kapalı alan navigasyonu için 'WifiRttScan' uygulamasını yayınladı

Android 9 Pie ile birlikte Wi-Fi Round Trip Time (RTT), dilimize çevirdiğimizde Git-Gel Süresi hâline geliyor ve anladığınız üzere Wi-Fi sinyallerinin modem(ler) ve telefon arasında gidip gelmek için ne kadar zaman harcadığını hesaplıyor. Buna bağlı olarak radyo dalgalarının havadaki hızını bildiğimiz için modeme/modemlere olan mesafe hesaplanabiliyor. ile birlikte tanıtılan kapalı alan pozisyonlama özelliği, IEEE 802.11mc Wi-Fi protokolünden faydalanıyor., dilimize çevirdiğimizde Git-Gel Süresi hâline geliyor ve anladığınız üzere Wi-Fi sinyallerinin modem(ler) ve telefon arasında gidip gelmek için ne kadar zaman harcadığını hesaplıyor. Buna bağlı olarak radyo dalgalarının havadaki hızını bildiğimiz için modeme/modemlere olan mesafe hesaplanabiliyor.

Bu özelliği daha iyi test etmek için “WifiRttScan App” adlı uygulamayı Play Store’da yayınlayan Google, kapalı alanlarda bu hizmet sayesinde konum tespiti yapmayı deneyecek.

bildiğiniz üzere sadece açık alanlarda verimli şekilde çalışıyor. Artık her yerde bulunan Wi-Fi modemler, konum bilgisini akıllı telefonlarla kolaylıkla paylaşabilir. Telefonlar şimdiki stratejiye göre en az üç modeme bağlanarak konumu 1-2 metre hassasiyetle tespit edebiliyor. Android Pie ile birlikte RTT API desteği tüm uygulamalar tarafından kullanılabiliyor. GPS sinyalleri bildiğiniz üzere sadece açık alanlarda verimli şekilde çalışıyor. Artık her yerde bulunan Wi-Fi modemler, konum bilgisini akıllı telefonlarla kolaylıkla paylaşabilir. Telefonlar şimdiki stratejiye göre en az üç modeme bağlanarak konumutespit edebiliyor. Android Pie ile birliktedesteği tüm uygulamalar tarafından kullanılabiliyor.

AVM’lerde mağaza konumlandırması

Stadyumlarda navigasyon

Konferanslarda ve diğer bina içinde yer alan etkinliklerde navigasyon

Yönlendirilmiş sesli kontrol (Örneğin “Bu ışığı aç” gibi komutların doğru uygulanması)

Konum tabanlı bilgi (Örneğin “Burada x ürünü için kampanyalar var mı?”)

10 Nisan’da “Developed with Google” hesabıyla yayınlanan uygulama, geliştiriciler, üreticiler, üniversiteler ve daha fazlası için “araştırma, gösterme ve test aracı” olarak hizmet veriyor. GitHub üzerinde ise sekiz ay önce yayınlanan uygulama şimdi çok daha erişilebilir bir yerde bulunuyor.

2,5MB boyutlu bu uygulama ve Wi-Fi RTT altyapısı kullanıcıdan konum bilgisine erişim iznini ilk olarak istiyor. Bu bilgi ile çevrede yer alan RTT destekli erişim noktaların SSID’lerini, yani ağ adlarını gösteriyor. Bu listede bir ağa tıklamak, ağa olan uzaklığı metre olarak ve daha sonra mümkünse modemin enlem/boylam/irtifa bilgilerini veriyor.

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