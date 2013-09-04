Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google kazara yeni telefonu Nexus 5'i göstermiş olabilir

5 yıl
2,5b
1
77
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google kazara yeni telefonu Nexus 5'i göstermiş olabilir
Akıllı telefon modeli Nexus 4'te fiyatına indirime giden ve 8GB'lık versiyonu 199 dolar seviyesine çeken Google, sektör içerisindeki haberlere göre Kasım ayı gibi yeni nesil akıllı telefon modeli Nexus 5'in tanıtımını gerçekleştirecek. Resmi olarak doğrulanmış olmasa da Nexus 4'ten memnun kalan buna bağlı olarak ta Nexus 5 için de LG işbirliğini sürdüreceği ifade edilen Google, merakla beklenen yeni telefonu kazara göstermiş olabilir.
Android işletim sisteminin KitKat kod adıyla anılan 4.4 sürümü için bir tanıtım videosu yayınlayan Google, fark edilen ufak bir detaydan sonra bu videoyu özel video durumuna getirerek bir nevi yayından kaldırdı. Merak edenler için haberimizin başındaki görselden de anlaşılabileceği üzere, Android 4.4 videosunda bir Google çalışanı, daha önce görülmemiş bir Nexus telefon ile karşımıza çıkıyor. Videonun 38. saniyesinde ekranlara gelen görüntüde, sağ tarafta yer alan diğer Google çalışanı Nexus 4 ile poz verirken, Nexus 5 olduğu düşünülen sürpriz cihaz özellikle ciddi oranda büyütülen ekranı ve kamerası ile dikkat çekiyor.
Hem yazılım hem de donanım tarafında önemli yenilikler ile gelecek olan Nexus 5 ile birlikte Google'ın akıllı telefon pazarındaki varlığı da artacak. Motorola çatısı altında Moto X modelini kullanıma sunan, Nexus 4 için fiyat indirimine giden Google, Nexus 5 ile birlikte de yeni nesil yarışına dahil olacak gibi görünüyor. Muadil cihazlara göre Nexus serisinin karakteristiği olarak daha ekonomik bir fiyatlandırma ile sunulacağı tahmin edilen Nexus 5, aynı zamanda Android - iOS yarışında Apple'ın iPhone 5S hamlesine karşı da Google'ın yanıtı niteliği taşıyacak. Şimdi gözler Google'da, gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
raif efendi 5 yıl en beğenilen
bunlar hep planlanmış şeyler kanımca. o videoyu yayına koymadan önce allah bilir kaç kez kontrol ettiler. sırf telefon konuşulsun diye bu numaralar. bu arada cihaz hoş duruyor
bunlar hep planlanmış şeyler kanımca. o videoyu yayına koymadan önce allah bilir kaç kez kontrol ettiler. sırf telefon konuşulsun diye bu numaralar. bu arada c...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +82
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekleGeliyorum 5 yıl
Artık bu haberlerden bıktım

.... Sızdırıldı

.... İddaa xyz böyle olabilir

.... Böyle görünebilir

.... Kodları şurda göründü

.... yxz böyle kasaya sahip olabilir


Artık bu haberlerden bıktım.... Sızdırıldı.... İddaa xyz böyle olabilir.... Böyle görünebilir.... Kodları şurda gö...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +63
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Smile Man 5 yıl
Samsung ta çıkmış uzaylılar yaptı tasarımı diyor .
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
forex11 5 yıl
inşallah bu değildir. Ulan hep bu saçmalık samsungun başının altından çıkıyor madem dev ekran istiyorsun git note al ekranı büttükçe büyütüyorlar nereye kadar s4 mini dediğimiz bir zamanlar dev ekranlı bildiğimiz s2 kadar sırf bu yüzden nexus a geçtim eğer ileride değiştirmeye kalkarsam artık iphona geçerim tabi ozamana onunda ekranı kadar 5 inçi geçmezse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnRambo55 5 yıl
BekleGeliyorum
Artık bu haberlerden bıktım .... Sızdırıldı .... İddaa xyz böyle olabilir .... Böyle görünebilir .... Kodları şurda göründü .... yxz böyle kasaya sahip olabilir

O zaman haberi açmayınız efendim . Başınıza silah dayayan yok aç diye . Sonuçta herkesin isteğine göre haber yapamazlar . Ayrıca bu zamana kadar donanım haberin sızdırdığı veya iddia olarak verdiği bir çok haberin gerçekleştiğine ve/veya doğru olduğuna şahit olduk . Ha sen diyosan ki yok ben önceden bunları öğrenmek istemiyorum kafamda ön bilgi oluşmasın, en geç ben öğreneyim , lansmanda en doğrusunu öğreneyim diyosan o zaman başta da dediğim gibi zorlayan yok. İster okursun , ister lansmanı beklersin .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Artık hakikaten kitkat mı değişimi sağlar bilemem ama android cihazların artık ram optimizasyonu yapılmalı.apple düşük donanımda stabiliteyi sağlayabiliyorsa bunu androidde yapmalı.iki uygulama yüklüyorum sonra farkediyorum ki kasılmalar meydana geliyor kullandığım cihazda o denli kötüde değil hani(galaxy nexus)..eğer cihaz 4.3 ü alabiliyorsa tüm yazılımları da rahatlıkla çalıştırmalı 2010 dan beri android kullanıyorum artık hakikaten özgürlükten çok stabil cihaz kullanılması fikrindeyim.kitkatı bekliyeceğim sorun çözülmezse iosa geçmek isteklerime göre kaçınılmaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 5 yıl
Eğer firma istemez ise hiç bir şey sızmaz, hiç bir şey yanlışlıkla gösterilmez. Hepsi planlanmış, haber niteliği bile olmayan, kasıtlı yapılmış, basit reklamlar.
Yazık çok yazık, koca koca firmalar, reklam yapacağız diye ne hale düşüyorlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3D'ne BANDIM 5 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Eğer firma istemez ise hiç bir şey sızmaz, hiç bir şey yanlışlıkla gösterilmez. Hepsi planlanmış, haber niteliği bile olmayan, kasıtlı yapılmış, basit reklamlar.

Yazık çok yazık, koca koca firmalar, reklam yapacağız diye ne hale düşüyorlar.

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seko92 5 yıl
Bu garip başlıkları bir bırakın artık. Kemal Sunal repliğine benziyorlar. Göstermiş olabilir de, olmayabilir de..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
google az cakal değilsin :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Murmeko 5 yıl
bence nexus 6 diye çıkaracaklar phablet diye çünkü telefon olsa yazı dik olurdu burada yan yada arkaya nexus yazısı için ekran yapmadıysalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 5 yıl
Yalnızlık Senfonisi
Samsung ta çıkmış uzaylılar yaptı tasarımı diyor .

Leğen plastiğinden esinlenerek yapılan o tasarımı İnsan yapamaz Zaten.. :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
Böyle bir tasarım anca kazara ortaya çıkar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ǤЅ 5 yıl
Reklamın iyisi kötüsü olmaz demişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fahrenayk 5 yıl
Bunların hepsini firmalar yapıyor maksat ortalığı kızıştırmak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2516 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, akıllı telefon ve
4 etiket daha kitkat lg google nexus 5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl HP Slate 7 Tablet PC video inceleme "Çinli tabletlere Beats Audio'lu rakip" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim