Google kazara yeni telefonu Nexus 5'i göstermiş olabilir

Akıllı telefon modeli Nexus 4'te fiyatına indirime giden ve 8GB'lık versiyonu 199 dolar seviyesine çeken Google, sektör içerisindeki haberlere göre Kasım ayı gibi yeni nesil akıllı telefon modeli Nexus 5'in tanıtımını gerçekleştirecek. Resmi olarak doğrulanmış olmasa da Nexus 4'ten memnun kalan buna bağlı olarak ta Nexus 5 için de LG işbirliğini sürdüreceği ifade edilen Google, merakla beklenen yeni telefonu kazara göstermiş olabilir.

Android işletim sisteminin KitKat kod adıyla anılan 4.4 sürümü için bir tanıtım videosu yayınlayan Google, fark edilen ufak bir detaydan sonra bu videoyu özel video durumuna getirerek bir nevi yayından kaldırdı. Merak edenler için haberimizin başındaki görselden de anlaşılabileceği üzere, Android 4.4 videosunda bir Google çalışanı, daha önce görülmemiş bir Nexus telefon ile karşımıza çıkıyor. Videonun 38. saniyesinde ekranlara gelen görüntüde, sağ tarafta yer alan diğer Google çalışanı Nexus 4 ile poz verirken, Nexus 5 olduğu düşünülen sürpriz cihaz özellikle ciddi oranda büyütülen ekranı ve kamerası ile dikkat çekiyor.

Hem yazılım hem de donanım tarafında önemli yenilikler ile gelecek olan Nexus 5 ile birlikte Google'ın akıllı telefon pazarındaki varlığı da artacak. Motorola çatısı altında Moto X modelini kullanıma sunan, Nexus 4 için fiyat indirimine giden Google, Nexus 5 ile birlikte de yeni nesil yarışına dahil olacak gibi görünüyor. Muadil cihazlara göre Nexus serisinin karakteristiği olarak daha ekonomik bir fiyatlandırma ile sunulacağı tahmin edilen Nexus 5, aynı zamanda Android - iOS yarışında Apple'ın iPhone 5S hamlesine karşı da Google'ın yanıtı niteliği taşıyacak. Şimdi gözler Google'da, gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.