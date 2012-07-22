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Google+ kullanıcıları Facebook kullanıcılarından daha memnun

6 yıl
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1
29
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı sayısı bir milyara doğru giden Facebook, bununla birlikte araştırmalara göre Google+ kadar kullanıcılarını memnun edemiyor. 

Amerika Müşteri Memnuniyeti İndeksi - ACSI tarafından 47 sektördeki işletmeler arasında yapılan bir araştırma, sosyal ağlara duyulan müşteri memnuniyetini ortaya koydu. Araştırma sosyal medya, arama motoru, portallar, haber ve bilgi siteleri gibi 230 şirketi masaya yatırdı.

Sosyal ağ pazarını domine eden Facebook, araştırmaya göre 100 puan üzerinden 61 alabildi. Geçen yıl 66 puan alabilen Facebook bu oranla 230 şirket arasında en düşük 5 listesine girdi.

Google+ ise 100 puan üzerinden 78 puan elde etti. Gizlilik kurallarına hassasiyetle uyma, geleneksel reklamların olmaması, daha iyi bir mobil tecrübe, Google+'a puan kazandıran özellikler oldu. 
Araştırmada Twitter 64 puan, LinkedIn 63 puan, Pinterest 69 puan, Wikipedia 78 puan, YouTube 73 puan elde etti.

Arama motoru alanında Google 82 puan, Bing 81 puan, Yahoo 78 puan, AOL ise 74 puan aldı.

ACSI raporunda Google+'ın bu şekilde devam etmesi halinde Facebook'un rekabette önemli bir avantajı kaybedebileceği yorumu yapıldı. 

http://www.wired.com/gadgetlab/2012/07/facebook-google-plus-survey Yorum Yaz
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tnszfr 6 yıl en beğenilen
Çünkü insan diyebileceğimiz topluluk sayısı Google+ da daha fazla.
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Sproing 6 yıl
Bence messenger listendeki kişileri davet edip, Google+ 'ı varmı diye görebildiğimiz gibi aynısı Facebook içinde yapılsa çok güzel olur.
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Amedra 6 yıl
plusda paylaşılan şeyler bir ayrı oluyor bazen moralim bozukken bile girip bakıp eğleniyorum. takip ettiğim bir kaç ender insanlarda olmasa çok fazla orada duramazdim sanirim.
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X-FI 6 yıl
yaşasın google, batsın facebook. hiç mi hiç sevmiyorum
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C.E.A 6 yıl
Ne olursa olsun sonuçta G

gle her alanda kendi kalitesüni gösteriyor .
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vallierevbpk 6 yıl
Valla ben de Google+ tan çok memnunum. İlerde daha da artacaktır kullanıcı sayısı.
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vallierevbpk 6 yıl
Valla ben de Google+ tan çok memnunum. İlerde daha da artacaktır kullanıcı sayısı.
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cmoss 6 yıl
Public_Enemy
google+ nın arayüzü çok dağınık, nerde başlar nerde biter belli değil kullanışlı gelmedi, sevemedim bir türlü

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nick54 6 yıl
İlk zamanlar facebook iyi lanse etti kendini ama şimdi facebookda fake hesaplardan ve abuk subuk sayfalardan (bazı sayfaların hakkını yiyemem) geçilmiyor.ama Google+ şuan için benim favorim adamlar istatistik işlerle hep en öndeler entegrason da on numara daha ne olsn.Bu gidişle kapatırım ya facebook hesabını hadi hayırlısı :D
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Saw_ 6 yıl
kim ne derse desin facebook
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Public_Enemy 6 yıl
google+ nın arayüzü çok dağınık, nerde başlar nerde biter belli değil kullanışlı gelmedi, sevemedim bir türlü
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OverClocK1ng 6 yıl
Valla arkadaşlar. İşte bulduk birbirimizi. O kadar kişi var burada. Hepsi de arkadaş olmamasından şikayetçi.
Ahan da yazıyorum.


tulugalpay@gmail.com

Ekleyin beni. Bende GoogleTalk ta var. Bir şey yazdığınız anda ekranıma çıkıyor. Ben şimdi DH diye arkadaş grubu açıyorum Google+ ta.
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