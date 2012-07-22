Google+ kullanıcıları Facebook kullanıcılarından daha memnun

Kullanıcı sayısı bir milyara doğru giden Facebook, bununla birlikte araştırmalara göre Google+ kadar kullanıcılarını memnun edemiyor.





Amerika Müşteri Memnuniyeti İndeksi - ACSI tarafından 47 sektördeki işletmeler arasında yapılan bir araştırma, sosyal ağlara duyulan müşteri memnuniyetini ortaya koydu. Araştırma sosyal medya, arama motoru, portallar, haber ve bilgi siteleri gibi 230 şirketi masaya yatırdı.





Sosyal ağ pazarını domine eden Facebook, araştırmaya göre 100 puan üzerinden 61 alabildi. Geçen yıl 66 puan alabilen Facebook bu oranla 230 şirket arasında en düşük 5 listesine girdi.





Google+ ise 100 puan üzerinden 78 puan elde etti. Gizlilik kurallarına hassasiyetle uyma, geleneksel reklamların olmaması, daha iyi bir mobil tecrübe, Google+'a puan kazandıran özellikler oldu.

Araştırmada Twitter 64 puan, LinkedIn 63 puan, Pinterest 69 puan, Wikipedia 78 puan, YouTube 73 puan elde etti.





Arama motoru alanında Google 82 puan, Bing 81 puan, Yahoo 78 puan, AOL ise 74 puan aldı.





ACSI raporunda Google+'ın bu şekilde devam etmesi halinde Facebook'un rekabette önemli bir avantajı kaybedebileceği yorumu yapıldı.