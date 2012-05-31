Google+, lokasyon destekli Yerel adlı modülünü yayına soktu

Son dönemlerde durgunluğa girdiği pek çok araştırmaya da yansıyan Google'ın sosyal ağı Google+ için önemli bir yenilik daha duyuruldu.





Son dönemlerin en popüler uygulamalarının yer aldığı lokasyon tabanlı sosyal paylaşım ağına dahil olan Google, Yerel adlı yeni modülünü Google+'ta yayınlamaya başladı.





Daha önce satın alınan lokasyon puanlama ve tavsiye uygulaması Zagat, yeni modülün arkasındaki isim.





Google+ Yerel modülü Arama ve Haritalar hizmeti ile entegre çalışıyor. En altta yeni bir sekme olarak ortaya çıkan Yerel uygulaması, tıklandığında tavsiye edilen veya kullanıcılar tarafından değerlendirilen yakınınızdaki yerlerin gösterildiği ana sayfasını ekrana getiriyor.

Buradan beğendiğiniz mekanlar için yorumlar bırakabiliyorsunuz, en çok yorum yapılan mekanları da inceleyebiliyorsunuz. Arama yaptığınızda veya Haritalar üzerinde bir mekan aradığınızda yine ilişkili sonuçlar Zagat işareti ile birlikte sonuçların içerisinde sunuluyor. Burada mekan ile ilgili fotoğraflar ve haritadaki yeri de gösteriliyor.





Android için Google+ uygulamasında da modül faaliyete geçmiş durumda. iOS kullanıcılarının ise kısa bir süre daha beklemesi gerekecek.





Facebook ve Foursquare gibi alanın önemli isimlerine karşı Google+ nasıl bir başarı kazanacak ve kullanıcı sayısının artmasına nasıl bir etkisi olacak zamanla göreceğiz.

http://googleblog.blogspot.com/2012/05/localnow-with-dash-of-zagat-and.html