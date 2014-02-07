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Google, müzik aramalarında YouTube videolarını en üstte göstermeye başladı

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, müzik aramalarında YouTube videolarını en üstte göstermeye başladı
İnternet devi Google, sahip olduğu servisleri birbirine entegre ederek çok daha iyi bir deneyim ortaya koymaya devam ediyor. Firma tarafından yapılan son yenilikle artık, müzik aramalarında YouTube videoları en üstte gösteriliyor.
Yeni kullanılmaya başlayan yapıyla, standart arama bölümünde yapılan sanatçı ve parça aramalarının en üstünde YouTube videoları yer almaya başladı. Kutu şeklinde sunulan bölümde sanatçının adı yanında albüm ve çıkış tarihi gibi bilgiler veren sistem, resmi videolar yanında diğer kişilerin hazırladığı videoları da gösteriyor ve Vimeo ile Dailymotion gibi servislerden de yararlanabiliyor.
Arama sonucu çıkan videolar tasarım itibariyle direkt olarak sayfada oynatılabiliyor gibi görünse de, oynatma butonuna basıldığı zaman servisin kendi sayfasına yönlendirme yapılıyor.

http://thenextweb.com/google/2014/02/06/google-shows-google-now-style-cards-youtube-music-videos-top-search-results/#!uDXDc Yorum Yaz
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kpln04 5 yıl en beğenilen
müzik aradığımda youtube herhangi bir sorunda donanımhaber ilk sırada
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cübbeli gandalf 5 yıl
şaşırtıcı değil
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bkaakco 5 yıl
Güzel bir şeye benziyor. Ayrıca Google = YouTube zaten bundan doğalı olamazdı.
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arifakinti 5 yıl
google dan da bu beklenirdi.d
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Tom Hagen 5 yıl
google, chrome için youtube ile entegre müzik çalar eklentisi yaparsa daha iyi olur.
Çok mu şey istedim..
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kpln04 5 yıl en beğenilen
müzik aradığımda youtube herhangi bir sorunda donanımhaber ilk sırada
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aygert 5 yıl
Direk oynatılma olsa iyiymiş.
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Rabelisa 5 yıl kpln04
Adam haklı.
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