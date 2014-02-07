Google, müzik aramalarında YouTube videolarını en üstte göstermeye başladı

İnternet devi Google, sahip olduğu servisleri birbirine entegre ederek çok daha iyi bir deneyim ortaya koymaya devam ediyor. Firma tarafından yapılan son yenilikle artık, müzik aramalarında YouTube videoları en üstte gösteriliyor.

Yeni kullanılmaya başlayan yapıyla, standart arama bölümünde yapılan sanatçı ve parça aramalarının en üstünde YouTube videoları yer almaya başladı. Kutu şeklinde sunulan bölümde sanatçının adı yanında albüm ve çıkış tarihi gibi bilgiler veren sistem, resmi videolar yanında diğer kişilerin hazırladığı videoları da gösteriyor ve Vimeo ile Dailymotion gibi servislerden de yararlanabiliyor.

Arama sonucu çıkan videolar tasarım itibariyle direkt olarak sayfada oynatılabiliyor gibi görünse de, oynatma butonuna basıldığı zaman servisin kendi sayfasına yönlendirme yapılıyor.

http://thenextweb.com/google/2014/02/06/google-shows-google-now-style-cards-youtube-music-videos-top-search-results/#!uDXDc