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Google+ uygulaması, Android ve iOS platformları için güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
983
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google'ın sosyal ağ servisi Google+'ın iOS ve Android uygulamaları güncellenerek yepyeni özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

iOS tarafında güncelleme ile birlikte gelen en dikkat çeken yenilik ise, bağlantıların artık Safari tarayıcısı dışında Google'ın Chrome tarayıcısıyla da açılabilmesi oldu. Böylece Google+ üzerindeki bir bağlantıyı yerleşik tarayıcı dışında da görüntülemek isteyen iOS kullanıcıları Safari yerine Chrome'u tercih edebilecekler. Apple'ın tarayıcı konusundaki kısıtlamaları kaldırmasıyla birlikte Chrome'un iOS uygulamaları için varsayılan tarayıcı olma yolunu açan Google'ın, Android tarafında sunduğu en dikkat çekici özellik ise ''Hangouts Yayında'' özelliğinin uygulama aracılığı ile kullanılabilmesi oldu. Bu sayede Android kullanıcıları, ''Hangouts Yayında'' ile yayınlanan etkinlikleri izleyebilecekler. Ancak, bu özellik sayesinde cihaz üzerinden yayın yapmak şu an için pekte mümkün olmayacak.

Güncellemeler ile birlikte Google'ın mobil Hangouts yaş sınırını 18'den 13'e indirdiğini de belirtmekte fayda var. Google+'a yeni özellikleriyle birlikte ücretsiz olarak Google Play ve Appstore üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/google/2012/08/16/the-new-google-app-ios-opens-web-urls-chrome-installed-soon-google-apps-that/?awesm=tnw.to_o2sC&utm_medium=share%20button&utm_campaign=social%20media&utm_source=Twitter&utm_content=The%20new%20Google%20%20app%20for% Yorum Yaz
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