Google ve Facebook istihbarat birimlerinin sunuculara erişimine karşı çıkıyor

Google, Facebook, Apple gibi devlerin milyarlarca insanın kişisel verilerine sahip olması, her insanı kontrol etmek isteyen istihbarat birimlerinin iştahını kabartıyor. Edward Snowden tarafından NSA'nın PRISM adında bir program kurduğu ve internet devlerinden kişisel verileri izinsiz bir şekilde elde ettiği açıklanmış ve teknoloji dünyasında fırtınalar koparmıştı. Gelen bilgiler istihbarat birimlerinin bu pastadan vazgeçmek istemediğini gösteriyor.





Gelen bilgilere göre ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, iç güvenliği ilgilendiren çeşitli soruşturmalarda internet devlerinin şifreli sunucularına daha kolay erişim talebinde bulunuyor. Bizzat ajansın başkanı Jeh Johnson tarafından yapılan bu talep Google ve Facebook gibi devleri karşı savunmaya geçirdi. Firmalar sunucularına bu tarz erişimlere şiddetle karşı çıkıyor.





Bir konferansta konuşan Google yöneticisi Keith Enright, kullanıcıların şifreli bilgilerine erişmenin sivil özgürlüklere büyük darbe vuracağını ve bunun mümkün olan en şeffaf şekilde yapılması gerektiğini belirtti.





Facebook yöneticisi Erin Egan ise kullanıcılarının kendilerine olan güveninin çok önemli olduğunu ve bu güveni sarsacak herhangi bir adım içerisinde yer almayacaklarını açıkladı.





Bununla birlikte istihbarat birimlerinin devam eden bir soruşturmada şifreli verilerin ne tür bir yardımı olacağına kesin bir cevap verememesi, bu önceliklerin daha sonra suistimale kapı açacağı ihtimalini gittikçe güçlendiriyor.

http://www.technologyreview.com/news/536986/google-and-facebook-execs-question-government-desire-for-encryption-backdoors