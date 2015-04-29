Google ve Facebook istihbarat birimlerinin sunuculara erişimine karşı çıkıyor

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Google, Facebook, Apple gibi devlerin milyarlarca insanın kişisel verilerine sahip olması, her insanı kontrol etmek isteyen istihbarat birimlerinin iştahını kabartıyor. Edward Snowden tarafından NSA'nın PRISM adında bir program kurduğu ve internet devlerinden kişisel verileri izinsiz bir şekilde elde ettiği açıklanmış ve teknoloji dünyasında fırtınalar koparmıştı. Gelen bilgiler istihbarat birimlerinin bu pastadan vazgeçmek istemediğini gösteriyor.
Gelen bilgilere göre ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, iç güvenliği ilgilendiren çeşitli soruşturmalarda internet devlerinin şifreli sunucularına daha kolay erişim talebinde bulunuyor. Bizzat ajansın başkanı Jeh Johnson tarafından yapılan bu talep Google ve Facebook gibi devleri karşı savunmaya geçirdi. Firmalar sunucularına bu tarz erişimlere şiddetle karşı çıkıyor.
Bir konferansta konuşan Google yöneticisi Keith Enright, kullanıcıların şifreli bilgilerine erişmenin sivil özgürlüklere büyük darbe vuracağını ve bunun mümkün olan en şeffaf şekilde yapılması gerektiğini belirtti.
Facebook yöneticisi Erin Egan ise kullanıcılarının kendilerine olan güveninin çok önemli olduğunu ve bu güveni sarsacak herhangi bir adım içerisinde yer almayacaklarını açıkladı.
Bununla birlikte istihbarat birimlerinin devam eden bir soruşturmada şifreli verilerin ne tür bir yardımı olacağına kesin bir cevap verememesi, bu önceliklerin daha sonra suistimale kapı açacağı ihtimalini gittikçe güçlendiriyor.
http://www.technologyreview.com/news/536986/google-and-facebook-execs-question-government-desire-for-encryption-backdoors Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten sömürüyorsunuz bizi
Sosyal ağlar ise tam bir kandırmaca , insanları sürü gibi kontrol etmek çıkartlmış bir sistemdir. Şimdi cep telefonları üzerinden kişisel bilgilerde çalınyor. Yok parmak izi okuyucu yok yüz tarama zart zurt derken , her bilginizi sizin rızanız ile kaydediyorlar.
Yani, adam aldığı paraya yani paranın kaynağı müşderinin memnun olup olmamasına bakar, müşderisinin yanında görünmek ister gelirlerini korumak için. Öte yandan istihbarat örgütü onun için sadece rahatsız edici bir zorunluluktur. Yoksa hangi firma bir örgütün serverlarının içinde at koşturmasını ister ki? Bu devirde herkes parasına ve malına bakıyor, bu tarz şirketler yeri gelince başlarındaki devlete bir güzel rest çekebiliyorlar. Ha bir Yahudi firmasından bahsediyor olsak tamam, onlar milletlerini her şeyin üstünde tutuyorlar. Ancak Amerikan firmaları istediğinde vergi de kaçıran, parasına bakan firmalar. Eğer burada bir suçlu arıyorsanız, o devlet ve devletin kurumlarıdır. Firmalar da devletin kullanabildiğini sandığı piyonlar. Birçok firma ise bize geldiklerinde yalan söylemesini de, devletten bilgi de para da kaçırmayı bilen kimseyi tınlamayan insanlar gibidir.
Yani, adam aldığı paraya yani paranın kaynağı müşderinin memnun olup olmamasına bakar, müşderisinin yanında görünmek ister gelirlerini korumak için. Öte yandan istihbarat örgütü onun için sadece rahatsız edici bir zorunluluktur. Yoksa hangi firma bir örgütün serverlarının içinde at koşturmasını ister ki? Bu devirde herkes parasına ve malına bakıyor, bu tarz şirketler yeri gelince başlarındaki devlete bir güzel rest çekebiliyorlar. Ha bir Yahudi firmasından bahsediyor olsak tamam, onlar milletlerini her şeyin üstünde tutuyorlar. Ancak Amerikan firmaları istediğinde vergi de kaçıran, parasına bakan firmalar. Eğer burada bir suçlu arıyorsanız, o devlet ve devletin kurumlarıdır. Firmalar da devletin kullanabildiğini sandığı piyonlar. Birçok firma ise bize geldiklerinde yalan söylemesini de, devletten bilgi de para da kaçırmayı bilen kimseyi tınlamayan insanlar gibidir.
Yani, adam aldığı paraya yani paranın kaynağı müşderinin memnun olup olmamasına bakar, müşderisinin yanında görünmek ister gelirlerini korumak için. Öte yandan istihbarat örgütü onun için sadece rahatsız edici bir zorunluluktur. Yoksa hangi firma bir örgütün serverlarının içinde at koşturmasını ister ki? Bu devirde herkes parasına ve malına bakıyor, bu tarz şirketler yeri gelince başlarındaki devlete bir güzel rest çekebiliyorlar. Ha bir Yahudi firmasından bahsediyor olsak tamam, onlar milletlerini her şeyin üstünde tutuyorlar. Ancak Amerikan firmaları istediğinde vergi de kaçıran, parasına bakan firmalar. Eğer burada bir suçlu arıyorsanız, o devlet ve devletin kurumlarıdır. Firmalar da devletin kullanabildiğini sandığı piyonlar. Birçok firma ise bize geldiklerinde yalan söylemesini de, devletten bilgi de para da kaçırmayı bilen kimseyi tınlamayan insanlar gibidir.
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