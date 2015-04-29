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Google ve Facebook istihbarat birimlerinin sunuculara erişimine karşı çıkıyor

4 yıl
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Google ve Facebook istihbarat birimlerinin sunuculara erişimine karşı çıkıyor

Google, Facebook, Apple gibi devlerin milyarlarca insanın kişisel verilerine sahip olması, her insanı kontrol etmek isteyen istihbarat birimlerinin iştahını kabartıyor. Edward Snowden tarafından NSA'nın PRISM adında bir program kurduğu ve internet devlerinden kişisel verileri izinsiz bir şekilde elde ettiği açıklanmış ve teknoloji dünyasında fırtınalar koparmıştı. Gelen bilgiler istihbarat birimlerinin bu pastadan vazgeçmek istemediğini gösteriyor. 

Gelen bilgilere göre ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, iç güvenliği ilgilendiren çeşitli soruşturmalarda internet devlerinin şifreli sunucularına daha kolay erişim talebinde bulunuyor. Bizzat ajansın başkanı Jeh Johnson tarafından yapılan bu talep Google ve Facebook gibi devleri karşı savunmaya geçirdi. Firmalar sunucularına bu tarz erişimlere şiddetle karşı çıkıyor. 

Bir konferansta konuşan Google yöneticisi Keith Enright, kullanıcıların şifreli bilgilerine erişmenin sivil özgürlüklere büyük darbe vuracağını ve bunun mümkün olan en şeffaf şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Facebook yöneticisi Erin Egan ise kullanıcılarının kendilerine olan güveninin çok önemli olduğunu ve bu güveni sarsacak herhangi bir adım içerisinde yer almayacaklarını açıkladı. 

Bununla birlikte istihbarat birimlerinin devam eden bir soruşturmada şifreli verilerin ne tür bir yardımı olacağına kesin bir cevap verememesi, bu önceliklerin daha sonra suistimale kapı açacağı ihtimalini gittikçe güçlendiriyor.  

http://www.technologyreview.com/news/536986/google-and-facebook-execs-question-government-desire-for-encryption-backdoors Yorum Yaz
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Lazeran 4 yıl
Tiyatro
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le_tatative 4 yıl en beğenilen
Komik. kişisel bilgilerinizi ona buna veriyoruz demeleri saçma olurdu zaten
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hikmaster 4 yıl
artık google ve facebook güvenebiliriz
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CVenturas 4 yıl
B*k karşı çıkıyor. Bu kadarı da yemez kusura bakmayın.
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doctor_bey 4 yıl
Karşı çıksanız ne olacak?

Zaten sömürüyorsunuz bizi
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karayulun 4 yıl
Facebook ve Google kullanmayın olsun bitsin. Ne kullanacağız dememeli. Yerine kullanılan bir çok seçenek var. Şeytanilerin yönettiği bir ülke'de (ABD) büyük şirketler özgür olamaz. Bu da demektir ki, kişisel verilerin korunmasından ve güvenliğinden 'Kesinlikle' bahsedilemez. Facebook ve Google'ın kökten çözüm ve güven için kişisel verileri tutmamaları lazım. Ya sunucuları, ABD ile müttefik olmayan bir ülkede barındıracak, ya da şirketler tamamen başka bir ülkeye taşınacak. Bunlardan sonuncusunu yapacak cesaretleri olmadığına göre, başka hizmetleri kullanmak yerinde olacaktır. küresel örnekler: yandex, vkontakte, odnoklasniki ya da her ülke kendi yerel hizmetlerini kullanacak. bunu da yapacak seviyede cahiliyetin zircirlerini kıracak güçlü bir toplum insanı olabilmek gerekir. nefis meselesi. alışmışlık, kudurmuşluktan beterdir diye boşuna denilmemiştir. çok doğru bir söz. insanlar alışkanlıklarını daha kolay-elverişli-cazip-doğru-güvenli olacak şekilde ayarlayabilecekleri doğrultuda kullanabileceklerinin farkında olabilseler, beyinlerimiz daha esnek çalışabilir. esnek düşünceli olabilmeliyiz. sabit fikirli odun olmaktan vazgeçebilmeliyiz.
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Honey Badger 4 yıl
Yav he he.
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
İnternet artık güvenilir olmaktan çıktı. Hiçbir yabancı şirkete güvenmeyin. Bu sistemler üzerinde e mail gönderirken bile önemli değerli şeyleri göndermemeye çalışın. Adamlar bu hizmetleri hayrına sunmuyorlar , bilgi hırsızlığı yapmak için yapıyorlar. Siz gmail yada örnek veriyorum hotmail üzerinden bir icadınızı birisiyle paylaşırken , anında amerikadaki bu şirketlerde sizin icadınızdan haberi oluyorlar. Belkide gidip siz almadan kendileri bile patentini alabilir.

Sosyal ağlar ise tam bir kandırmaca , insanları sürü gibi kontrol etmek çıkartlmış bir sistemdir. Şimdi cep telefonları üzerinden kişisel bilgilerde çalınyor. Yok parmak izi okuyucu yok yüz tarama zart zurt derken , her bilginizi sizin rızanız ile kaydediyorlar.
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alito 4 yıl
Akılları sıra kendilerini kullanıcılardan yana göstermeye çalışıyorlar. Saman altından ne sular yürüyor çok iyi biliyoruz biz.
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PsychicPower 4 yıl
Yahu arkadaş siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Realist düşünmekten bu kadar mı uzaksınız? Gerçekçi ve mantıklı olun. Facebook da Google da, bizim gözümüzün yaşına bakacak firmalar olmadığı gibi ülkelerin istihbarat örgütlerinin de yandaşları değiller. Bilgilerinizi de zevk için vermiyorlar, devletin otoritesi istediği için veriyorlar.
Yani, adam aldığı paraya yani paranın kaynağı müşderinin memnun olup olmamasına bakar, müşderisinin yanında görünmek ister gelirlerini korumak için. Öte yandan istihbarat örgütü onun için sadece rahatsız edici bir zorunluluktur. Yoksa hangi firma bir örgütün serverlarının içinde at koşturmasını ister ki? Bu devirde herkes parasına ve malına bakıyor, bu tarz şirketler yeri gelince başlarındaki devlete bir güzel rest çekebiliyorlar. Ha bir Yahudi firmasından bahsediyor olsak tamam, onlar milletlerini her şeyin üstünde tutuyorlar. Ancak Amerikan firmaları istediğinde vergi de kaçıran, parasına bakan firmalar. Eğer burada bir suçlu arıyorsanız, o devlet ve devletin kurumlarıdır. Firmalar da devletin kullanabildiğini sandığı piyonlar. Birçok firma ise bize geldiklerinde yalan söylemesini de, devletten bilgi de para da kaçırmayı bilen kimseyi tınlamayan insanlar gibidir.
2 Yanıt Yanıtla
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PsychicPower 4 yıl
Yahu arkadaş siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Realist düşünmekten bu kadar mı uzaksınız? Gerçekçi ve mantıklı olun. Facebook da Google da, bizim gözümüzün yaşına bakacak firmalar olmadığı gibi ülkelerin istihbarat örgütlerinin de yandaşları değiller. Bilgilerinizi de zevk için vermiyorlar, devletin otoritesi istediği için veriyorlar.
Yani, adam aldığı paraya yani paranın kaynağı müşderinin memnun olup olmamasına bakar, müşderisinin yanında görünmek ister gelirlerini korumak için. Öte yandan istihbarat örgütü onun için sadece rahatsız edici bir zorunluluktur. Yoksa hangi firma bir örgütün serverlarının içinde at koşturmasını ister ki? Bu devirde herkes parasına ve malına bakıyor, bu tarz şirketler yeri gelince başlarındaki devlete bir güzel rest çekebiliyorlar. Ha bir Yahudi firmasından bahsediyor olsak tamam, onlar milletlerini her şeyin üstünde tutuyorlar. Ancak Amerikan firmaları istediğinde vergi de kaçıran, parasına bakan firmalar. Eğer burada bir suçlu arıyorsanız, o devlet ve devletin kurumlarıdır. Firmalar da devletin kullanabildiğini sandığı piyonlar. Birçok firma ise bize geldiklerinde yalan söylemesini de, devletten bilgi de para da kaçırmayı bilen kimseyi tınlamayan insanlar gibidir.
2 Yanıt Yanıtla
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PsychicPower 4 yıl
Yahu arkadaş siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Realist düşünmekten bu kadar mı uzaksınız? Gerçekçi ve mantıklı olun. Facebook da Google da, bizim gözümüzün yaşına bakacak firmalar olmadığı gibi ülkelerin istihbarat örgütlerinin de yandaşları değiller. Bilgilerinizi de zevk için vermiyorlar, devletin otoritesi istediği için veriyorlar.
Yani, adam aldığı paraya yani paranın kaynağı müşderinin memnun olup olmamasına bakar, müşderisinin yanında görünmek ister gelirlerini korumak için. Öte yandan istihbarat örgütü onun için sadece rahatsız edici bir zorunluluktur. Yoksa hangi firma bir örgütün serverlarının içinde at koşturmasını ister ki? Bu devirde herkes parasına ve malına bakıyor, bu tarz şirketler yeri gelince başlarındaki devlete bir güzel rest çekebiliyorlar. Ha bir Yahudi firmasından bahsediyor olsak tamam, onlar milletlerini her şeyin üstünde tutuyorlar. Ancak Amerikan firmaları istediğinde vergi de kaçıran, parasına bakan firmalar. Eğer burada bir suçlu arıyorsanız, o devlet ve devletin kurumlarıdır. Firmalar da devletin kullanabildiğini sandığı piyonlar. Birçok firma ise bize geldiklerinde yalan söylemesini de, devletten bilgi de para da kaçırmayı bilen kimseyi tınlamayan insanlar gibidir.
2 Yanıt Yanıtla
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hikmaster 4 yıl
artık google ve facebook güvenebiliriz
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Kulak Misafiri 4 yıl
Muhakkak öyledir
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le_tatative 4 yıl en beğenilen
Komik. kişisel bilgilerinizi ona buna veriyoruz demeleri saçma olurdu zaten
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Lazeran 4 yıl
Tiyatro
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