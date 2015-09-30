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Google ve NASA kuantum bilgisayarlarını yeniliyor

3 yıl
4,1b
1
21
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google ve NASA kuantum bilgisayarlarını yeniliyor

Bilgisayar dünyasına son yıllarda giren bir kavram var ki o da kuantum bilgisayar sistemleri. Kuantum bilgisayarı, kuantum fiziği ilkelerini kullanan ve standart bilgisayarların en yüksek hesaplama kabiliyetinin çok üzerinde hesaplama yapabilen sistemlere deniyor. 

Standart bilgisayar donanımlardan transistör sayısı arttıkça işlem kapasitesi de artıyor ancak elektriksel yapıların bir noktadan sonra tekrar yenilenmesi gerektiği için işlem süreci uzamaya başlıyor. Kuantum bilgisayarların ışık hızına yakın bir sürede tüm işlemleri tamamlayabileceği belirtiliyor. Bu bakımdan yüksek yoğunluklu işlemlerde kuantum bilgisayarlara ihtiyaç doğuyor. 

Kuantum bilgisayarlar konusunda çalışmalar yapan ve ilk firma olduğunu iddia eden D-Wave, 2013 yılından bu yana Google, NASA, USRA (Üniversiteler Arası Uzay Araştırmaları Birliği) gibi firmalara kuantum bilgisayarlar sağlıyor. 

Firma şimdi Google, NASA ve USRA ile 7 yıllık yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Anlaşma kapsamında D-Wave kuantum bilgisayar sistemleri firmaların göstereceği yerlere kurulacak ve anlaşma boyunca da teknik destek sağlanacak. D-Wave tarihindeki en büyük siparişi aldığını belirtiyor. 

Anlaşma kapsamında sağlanacak olan sistemler D-Wave 2X adını taşıyor. 1000 kubitlik bu sistemler Fridge adı verilen soğutucularla sıfıra yakın bir derecede tutuluyor. Standart süper bilgisayarlar 3000kW enerji tüketirken, D-Wave sistemleri 25kW değerini geçmiyor. Bilgisayar sistemlerinde 1 ve 0 bit değerlerini kullanırken, kuantum tarafında bu değerlere Kubit adı veriliyor. Her bir kubit bir süperiletken devre üzerinde bulunuyor. 

Google bu sistemleri web aramaları ve ses tanıma işlemleri için kullanıyor. NASA ise hava trafiği yönetimi, gezegenlere robot gönderilmesi ve kontrol merkezlerinin desteklenmesi gibi işlemlerde bu sistemlere ihtiyaç duyuyor.  

http://hexus.net/tech/news/systems/86819-nasa-google-extend-contract-d-wave-quantum-computing/ Yorum Yaz
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DHBSC55 3 yıl en beğenilen
kuantum bilgisayarlar henüz yapılamıyor diye biliyordum.
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*siteci* 3 yıl
Anladığım kadarıyla gerçek kuantum bilgisayardan bahsetmiyoruz burada. Sadece içinde süperiletken kullanılan ve bu sayede ısı üretmeyen ve çok hızlı olan bir bilgisayar.
Anladığım kadarıyla gerçek kuantum bilgisayardan bahsetmiyoruz burada. Sadece içinde süperiletken kullanılan ve bu sayede ısı üretmeyen ve çok hızlı olan bir bi...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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ferit34 2 yıl
gta v oynanır mı la?
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Bluflame 2 yıl
biz burda “boş port yok” laflarını dinliyoruz adamlar quantum’dan bahsediyor.
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evandevan5a1 6 ay Bluflame

allah sizi hep güldürsün.
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Gencbeyiin 2 yıl
vay be
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redoracle 2 yıl
Ben hep 50 kubitlik kullandığımdan beni ilgilendirmeyen durumdur.
Daha bunlar deneysel değilmiydi ne ara sipariş aşamasına gelmiş.
Soğuk füzyonuda bulduk diyorlardı,birde enerji sorununu ortadan kaldırsalar,çok büyük ilerlemeler olabilir bir anda.
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evandevan 2 yıl
hey maşallah neler yapıyorlar biz daha 16 terabayt yeterli mi değilmi tartışalım.
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Mete Can Karahasan 2 yıl evandevan
Bill Gates de zamanında herkese 640 KB yeter demiş. Bunlar kesir işlem hesap yapabilen makinelerinin şâhı. Normal hesaplamada yarım tam çift kesir ondalık boyutu var(32-bit üzerinden sayılınca) bunlarda ise küt diye sana pi sayısının tüm ondalıklarını sıralıyor kayıpsız şekilde.
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apodur 3 yıl
bu konuda daha çok detay daha çok haber duymak isterdim.
DH umarım kısa zamanda bu konuya tekrar değinir.
Haber için teşekkürler.
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selmand 3 yıl
gta v kaç fps bunda







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partyboy 3 yıl
Bu makinadan bir adet ihtiyacımız vardır.
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V4LKyR 3 yıl
Eskiden Quantum harddiskler vardı. Hey gidi be. Quantum teknolojisine sahip deniliyordu :D (max 3MB/s aktarım hızı)
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Guest-1E8273177 3 yıl
Bu bilgisayarlarda counter strike oynayıp faceye girebilir miyiz?
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