Google ve NASA kuantum bilgisayarlarını yeniliyor

Bilgisayar dünyasına son yıllarda giren bir kavram var ki o da kuantum bilgisayar sistemleri. Kuantum bilgisayarı, kuantum fiziği ilkelerini kullanan ve standart bilgisayarların en yüksek hesaplama kabiliyetinin çok üzerinde hesaplama yapabilen sistemlere deniyor.





Standart bilgisayar donanımlardan transistör sayısı arttıkça işlem kapasitesi de artıyor ancak elektriksel yapıların bir noktadan sonra tekrar yenilenmesi gerektiği için işlem süreci uzamaya başlıyor. Kuantum bilgisayarların ışık hızına yakın bir sürede tüm işlemleri tamamlayabileceği belirtiliyor. Bu bakımdan yüksek yoğunluklu işlemlerde kuantum bilgisayarlara ihtiyaç doğuyor.





Kuantum bilgisayarlar konusunda çalışmalar yapan ve ilk firma olduğunu iddia eden D-Wave, 2013 yılından bu yana Google, NASA, USRA (Üniversiteler Arası Uzay Araştırmaları Birliği) gibi firmalara kuantum bilgisayarlar sağlıyor.





Firma şimdi Google, NASA ve USRA ile 7 yıllık yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Anlaşma kapsamında D-Wave kuantum bilgisayar sistemleri firmaların göstereceği yerlere kurulacak ve anlaşma boyunca da teknik destek sağlanacak. D-Wave tarihindeki en büyük siparişi aldığını belirtiyor.





Anlaşma kapsamında sağlanacak olan sistemler D-Wave 2X adını taşıyor. 1000 kubitlik bu sistemler Fridge adı verilen soğutucularla sıfıra yakın bir derecede tutuluyor. Standart süper bilgisayarlar 3000kW enerji tüketirken, D-Wave sistemleri 25kW değerini geçmiyor. Bilgisayar sistemlerinde 1 ve 0 bit değerlerini kullanırken, kuantum tarafında bu değerlere Kubit adı veriliyor. Her bir kubit bir süperiletken devre üzerinde bulunuyor.





Google bu sistemleri web aramaları ve ses tanıma işlemleri için kullanıyor. NASA ise hava trafiği yönetimi, gezegenlere robot gönderilmesi ve kontrol merkezlerinin desteklenmesi gibi işlemlerde bu sistemlere ihtiyaç duyuyor.

http://hexus.net/tech/news/systems/86819-nasa-google-extend-contract-d-wave-quantum-computing/