Google yeni arama motoru algoritmasını 21 Nisan'da hayata geçiriyor, mobil siteler öne çıkıyor

Haber Editörü
Mobil cihazlardan gezdiğimiz web siteleri eğer düzgün optimize edilmemişse oldukça kötü ve zor tecrübeler yaşatabiliyor. Bu bakımdan kullanıcılar da mobil uyumlu sitelere daha fazla ilgi gösteriyor. Google web sitelerinin mobil uyumunu teşvik etmek adına yeni bir algoritma geliştirdi.
21 Nisan'da hayata geçecek yeni algoritmada mobil olarak optimize edilmiş web siteleri arama sonuçlarında daha üst sıralara çıkacak. Bu sayede site geliştiricileri de teşvik edilmiş olacak.
Kullanıcılar aramalarını ister masaüstünden ister mobilden yapsın bu sıralama değişmeyecek. Yani Google sadece mobilden arama yapılması gibi bir şart koşmamış. Bu, mobil uyumlu sitelere ne derece önem verdiğini gösteriyor.
Başlangıç anından itibaren algoritma tüm dünyadaki Google aramalarına etki edecek ve firma arama sonuçlarının ciddi manada değişeceğini belirtiyor. Arama motoru optimizasyonuna önem veren site sahipleri için yeni algoritma büyük önem taşıyor. Halen daha milyonlarca sitenin mobil sürümünün olmadığı düşünüldüğünde yeni sistemin yoğun bir geçişe sebep olacağı söylenebilir.
http://www.phonearena.com/news/Google-to-implement-new-search-algorithm-on-April-21st-mobile-search-will-see-the-greatest-impact_id67684 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yoksa kullanıcıları düşündüğü için yaptığını sanmıyorum.
belkide diğer ürünlerini daha çok satmak için yapıyordur. tabletler akıllı telefonlarını vs vs.
Umarız sitelerin mobil versiyonlarının gelişmesi ve çoğalması adına Google'ın yaptığı atılıma farklı firmalardan da destek gelir..
Geliştirciler olarak OnePage uygulama yapmak istiyoruz ama JS yapısal sorunları, google robotlarının JS ile yazılmış siteleri tarayamamalarından dolayı Google'ın kendini web'in önünde takoz olmuş durumda. Geçmişte takoz Microsoft'u..
JS çöpe atılıp, Dart gibi alternatif istemci taraflı modern dile ihtiyacımız var. Ama Microsoft, Google ve Firefox neyi paylaşamıyorlarsa bir türlü bir dilde anlaışma sağlayamadılar.
Google diyor Dart kullananalım. Firefox diyor rüyanızda görürsünüz Dartı, Microsoft'da diyor TypeScript kullanalım.
JS ile uygulama yapsan, yapım maliyeti çok fazla. Dart ile yapsan, IE'de ve Firefox'da çalışması Allâh'a kalmış. TypeScript ile yazsan durum aynı. Web geliştirme iki ucu boklu değnek.
Yıl 1990 olsa da bir 1-2 tane dil bilip ayda 3000-4000 TL maaş alsaydık..
Bayağı zormuş o işler. Bu kadar sıkıntılı olduğunu bilmiyordum. Bir de şu flash dayatması kaldırılsa da her site her tarayıcıda düzgün çalışsa...