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Google yeni arama motoru algoritmasını 21 Nisan'da hayata geçiriyor, mobil siteler öne çıkıyor

4 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google yeni arama motoru algoritmasını 21 Nisan'da hayata geçiriyor, mobil siteler öne çıkıyor

Mobil cihazlardan gezdiğimiz web siteleri eğer düzgün optimize edilmemişse oldukça kötü ve zor tecrübeler yaşatabiliyor. Bu bakımdan kullanıcılar da mobil uyumlu sitelere daha fazla ilgi gösteriyor. Google web sitelerinin mobil uyumunu teşvik etmek adına yeni bir algoritma geliştirdi.

21 Nisan'da hayata geçecek yeni algoritmada mobil olarak optimize edilmiş web siteleri arama sonuçlarında daha üst sıralara çıkacak. Bu sayede site geliştiricileri de teşvik edilmiş olacak. 

Kullanıcılar aramalarını ister masaüstünden ister mobilden yapsın bu sıralama değişmeyecek. Yani Google sadece mobilden arama yapılması gibi bir şart koşmamış. Bu, mobil uyumlu sitelere ne derece önem verdiğini gösteriyor. 

Başlangıç anından itibaren algoritma tüm dünyadaki Google aramalarına etki edecek ve firma arama sonuçlarının ciddi manada değişeceğini belirtiyor. Arama motoru optimizasyonuna önem veren site sahipleri için yeni algoritma büyük önem taşıyor. Halen daha milyonlarca sitenin mobil sürümünün olmadığı düşünüldüğünde yeni sistemin yoğun bir geçişe sebep olacağı söylenebilir.  

http://www.phonearena.com/news/Google-to-implement-new-search-algorithm-on-April-21st-mobile-search-will-see-the-greatest-impact_id67684 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
android googlenin işletim sistemi olduğu için milleti oraya sürükleme derdinde sanırım.
yoksa kullanıcıları düşündüğü için yaptığını sanmıyorum.
belkide diğer ürünlerini daha çok satmak için yapıyordur. tabletler akıllı telefonlarını vs vs.
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a_y_k_u_t 4 yıl
Arama yapmıyorum artık. Giriş sayfasına hep girdiğim 18 siteyi infinity tab ile ayarladım onların arasında geziyorum hep :)
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Kariyername.com 4 yıl
Zaten beklenen bir durum idi.
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FireSwords 4 yıl
Bootstrap kullanan siteler ne olacak?
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darkmonstar35 4 yıl
Onu yapacağına HTML 5 destekli siteleri öne çıkarsın ben pc den girince neden mobil siteye gireyim?Neyse ya bizim Cortana'mız var
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E_Aydin35 4 yıl
Google'ın izlediği strateji ve elde etmeye çalıştığı değişim gayet mantıklı. Her geçen gün artan mobil internet kullanımı ile sitelerin artık tam anlamıyla bu platforma yönelik çalışmalar yapmasını çoktan beri gösteriyor. HTML5 ile bu anlamda bazı yenilikler geldiğini, programcı açısından daha işlevsel ve kullanışlı imkanlar sunduğunu biliyoruz.
Umarız sitelerin mobil versiyonlarının gelişmesi ve çoğalması adına Google'ın yaptığı atılıma farklı firmalardan da destek gelir..
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selmand 4 yıl
mobil puan algoritmasıda bazı yerlerde iyice saçmalıyor.
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MURATSPLAT 4 yıl
Google bazı tutumları can sıkıcı olamaya başladı. Mesala web servisleri yüzünden siteler çok hantallaşıyor. Bir de hala JS ile render edilen/üretilen DOM elementleri google tarafından taranamıyor.
Geliştirciler olarak OnePage uygulama yapmak istiyoruz ama JS yapısal sorunları, google robotlarının JS ile yazılmış siteleri tarayamamalarından dolayı Google'ın kendini web'in önünde takoz olmuş durumda. Geçmişte takoz Microsoft'u..
JS çöpe atılıp, Dart gibi alternatif istemci taraflı modern dile ihtiyacımız var. Ama Microsoft, Google ve Firefox neyi paylaşamıyorlarsa bir türlü bir dilde anlaışma sağlayamadılar.
Google diyor Dart kullananalım. Firefox diyor rüyanızda görürsünüz Dartı, Microsoft'da diyor TypeScript kullanalım.
JS ile uygulama yapsan, yapım maliyeti çok fazla. Dart ile yapsan, IE'de ve Firefox'da çalışması Allâh'a kalmış. TypeScript ile yazsan durum aynı. Web geliştirme iki ucu boklu değnek.
Yıl 1990 olsa da bir 1-2 tane dil bilip ayda 3000-4000 TL maaş alsaydık..
1 Yanıt Yanıtla
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307kd 4 yıl MURATSPLAT
MURATSPLAT
Google bazı tutumları can sıkıcı olamaya başladı. Mesala web servisleri yüzünden siteler çok hantallaşıyor. Bir de hala JS ile render edilen/üretilen DOM elementleri google tarafından taranamıyor.
Geliştirciler olarak OnePage uygulama yapmak istiyoruz ama JS yapısal sorunları, google robotlarının JS ile yazılmış siteleri tarayamamalarından dolayı Google'ın kendini web'in önünde takoz olmuş durumda. Geçmişte takoz Microsoft'u..
JS çöpe atılıp, Dart gibi alternatif istemci taraflı modern dile ihtiyacımız var. Ama Microsoft, Google ve Firefox neyi paylaşamıyorlarsa bir türlü bir dilde anlaışma sağlayamadılar.
Google diyor Dart kullananalım. Firefox diyor rüyanızda görürsünüz Dartı, Microsoft'da diyor TypeScript kullanalım.
JS ile uygulama yapsan, yapım maliyeti çok fazla. Dart ile yapsan, IE'de ve Firefox'da çalışması Allâh'a kalmış. TypeScript ile yazsan durum aynı. Web geliştirme iki ucu boklu değnek.
Yıl 1990 olsa da bir 1-2 tane dil bilip ayda 3000-4000 TL maaş alsaydık..

Bayağı zormuş o işler. Bu kadar sıkıntılı olduğunu bilmiyordum. Bir de şu flash dayatması kaldırılsa da her site her tarayıcıda düzgün çalışsa...
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mkykadir 4 yıl
Garip strateji, hem native uygulamaları zorluyorlar hem de mobil siteyi, geliştiriciye web uygulamaları geliştirmeyin diyorlar aynı zamanda.
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freudunpiposu 4 yıl
Aslında tek bir sisteme dönme projesi güze, Google Plus kullanıcısı yok ama stabil amaç olarakta aynı şekilde Google Play gazete'de çok iyi. Bir araya toplayabilirler Mobilde.
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Uçan Gergedan 4 yıl
Normal siteye giriyorsun devasa reklamlar gereksiz veri kullanımı ben şahsen sırf yazı okumak için donanım haber mobile giriyorum resim falan umrumda da değil
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