Google yeni arama motoru algoritmasını 21 Nisan'da hayata geçiriyor, mobil siteler öne çıkıyor

Mobil cihazlardan gezdiğimiz web siteleri eğer düzgün optimize edilmemişse oldukça kötü ve zor tecrübeler yaşatabiliyor. Bu bakımdan kullanıcılar da mobil uyumlu sitelere daha fazla ilgi gösteriyor. Google web sitelerinin mobil uyumunu teşvik etmek adına yeni bir algoritma geliştirdi.





21 Nisan'da hayata geçecek yeni algoritmada mobil olarak optimize edilmiş web siteleri arama sonuçlarında daha üst sıralara çıkacak. Bu sayede site geliştiricileri de teşvik edilmiş olacak.





Kullanıcılar aramalarını ister masaüstünden ister mobilden yapsın bu sıralama değişmeyecek. Yani Google sadece mobilden arama yapılması gibi bir şart koşmamış. Bu, mobil uyumlu sitelere ne derece önem verdiğini gösteriyor.





Başlangıç anından itibaren algoritma tüm dünyadaki Google aramalarına etki edecek ve firma arama sonuçlarının ciddi manada değişeceğini belirtiyor. Arama motoru optimizasyonuna önem veren site sahipleri için yeni algoritma büyük önem taşıyor. Halen daha milyonlarca sitenin mobil sürümünün olmadığı düşünüldüğünde yeni sistemin yoğun bir geçişe sebep olacağı söylenebilir.

http://www.phonearena.com/news/Google-to-implement-new-search-algorithm-on-April-21st-mobile-search-will-see-the-greatest-impact_id67684