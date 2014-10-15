Google yeniden oturma odamıza girmeye kararlı

Haber Editörü
Önceki yıllarda Google TV ve Nexus Q gibi medya oynatıcı cihazlarla oturma odamızda kalıcı olmaya çalışan ancak başarılı olamayan Google, Nexus Player ile şansını bir kez daha denemek istiyor.
Asus ile ortaklaşa geliştirilen Nexus Player hem bir medya oynatıcı hem de oyun konsolu olarak dikkat çekiyor. WiFi üzerinden internete bağlanan cihaz HDMI üzerinden ise televizyonlara bağlanarak içerikleri ekrana aktarıyor.
Android 5.0 Lollipop üzerinde çalışan Android TV arayüzü ile medya içeriklerine ve oyunlara kolay ulaşım imkanı sunulurken, televizyonda başladığınız bir içeriği mobil cihazınızda bitirebiliyorsunuz. Google Cast ile Android, iOS, Mac, Chromebook ve PC üzerinden kablosuz içerik aktarmak da mümkün.
Nexus Player, Bluetooth üzerinden bağlanan bir uzaktan kumandaya sahip. Ayrıca 39$'a oyun kontrolcüsünü de yanında satın alabiliyorsunuz. Modelde 1.8GHz saat hızında çalışan Atom işlemci, PowerVR 6 serisi grafik birimi, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi şeklinde seçenekler mevcut. Model 99$ fiyat etiketi ile 3 Kasım tarihinde satışa çıkacak.
http://www.phonearena.com/news/Google-announces-Nexus-Player--an-Android-based-media-player-and-game-console_id61763 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kaynak:http://en.m.wikipedia.org/wiki/Atom_(system_on_chip)
Kısaca gelişmiş dvdplayer.
. Google güzel ürünler üretiyor arge kısmında zaten para akıyor internet tarafından ancak TR de zor tutacak bir durum. Daha uygun fiyata uydualıcısna dahil andorid playerler mevcut artık (örn: Next Pandora). Hatta birçok tv'de android var ve geliştiriliyor. Her ne kadar oyun performansını yükseltecek sistem kullanılmasada zamanla buda olur. Googlenin en büyük artısı burada chrome cast özelliği ancak bunada alternatif gibi duran NAS teknolojisi var nitekim o da hertürlü veri aktarımını sağlayabiliyor.
Kısaca gelişmiş dvdplayer.
. Google güzel ürünler üretiyor arge kısmında zaten para akıyor internet tarafından ancak TR de zor tutacak bir durum. Daha uygun fiyata uydualıcısna dahil andorid playerler mevcut artık (örn: Next Pandora). Hatta birçok tv'de android var ve geliştiriliyor. Her ne kadar oyun performansını yükseltecek sistem kullanılmasada zamanla buda olur. Googlenin en büyük artısı burada chrome cast özelliği ancak bunada alternatif gibi duran NAS teknolojisi var nitekim o da hertürlü veri aktarımını sağlayabiliyor.