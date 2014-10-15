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Google yeniden oturma odamıza girmeye kararlı

4 yıl
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50
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google yeniden oturma odamıza girmeye kararlı

Önceki yıllarda Google TV ve Nexus Q gibi medya oynatıcı cihazlarla oturma odamızda kalıcı olmaya çalışan ancak başarılı olamayan Google, Nexus Player ile şansını bir kez daha denemek istiyor. 

Asus ile ortaklaşa geliştirilen Nexus Player hem bir medya oynatıcı hem de oyun konsolu olarak dikkat çekiyor. WiFi üzerinden internete bağlanan cihaz HDMI üzerinden ise televizyonlara bağlanarak içerikleri ekrana aktarıyor. 

Android 5.0 Lollipop üzerinde çalışan Android TV arayüzü ile medya içeriklerine ve oyunlara kolay ulaşım imkanı sunulurken, televizyonda başladığınız bir içeriği mobil cihazınızda bitirebiliyorsunuz. Google Cast ile Android, iOS, Mac, Chromebook ve PC üzerinden kablosuz içerik aktarmak da mümkün.

Nexus Player, Bluetooth üzerinden bağlanan bir uzaktan kumandaya sahip. Ayrıca 39$'a oyun kontrolcüsünü de yanında satın alabiliyorsunuz. Modelde 1.8GHz saat hızında çalışan Atom işlemci, PowerVR 6 serisi grafik birimi, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi şeklinde seçenekler mevcut. Model 99$ fiyat etiketi ile 3 Kasım tarihinde satışa çıkacak.  

http://www.phonearena.com/news/Google-announces-Nexus-Player--an-Android-based-media-player-and-game-console_id61763 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
neyaptinabiya 4 yıl
konsolları çok iyi. google ise yapar. ama onları alacak para bende yok :)
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Crazy Kids 4 yıl
hmmm
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TechnoKolik199 4 yıl
Onun yerine büyük tablet yapın odamıza montelerdik büyük ekranlı android bir de android cihaz andridle kontrol eder oyun oynardık ve ucuz olsaydı efsane olurdu
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Üfler 4 yıl
aşırı gereksiz
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Batuist 4 yıl
bi sürü çakma çin malı android stick yerine bunu tercih etmek daha mantıklı olur tabiki.. yalnız yanında bir de klavyeli air mouse olsaymış güzel olurmuş...
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Lightr 4 yıl
Tutmayacağını düşünüyorum
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SteveMeade 4 yıl
Cihaz güzel ama fiyat çok olmuş sanki
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tekno_gus 4 yıl
Nexus player kullanılan cpu intel z3560 2mb önbellek dört çekirdek GPU powervr G6430 bilginize.....

Kaynak:http://en.m.wikipedia.org/wiki/Atom_(system_on_chip)
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AUZEF 4 yıl
para verlmez la
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SEO-Uzmanı 4 yıl
diablo 3 ü bile çalıştıramıyor sa işi çok zor ! :)
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Crazy Kids 4 yıl
Medya oynatıcı ne demek
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J.McNulty 4 yıl Crazy Kids
Crazy Kids

Medya oynatıcı ne demek

Kısaca gelişmiş dvdplayer.

. Google güzel ürünler üretiyor arge kısmında zaten para akıyor internet tarafından ancak TR de zor tutacak bir durum. Daha uygun fiyata uydualıcısna dahil andorid playerler mevcut artık (örn: Next Pandora). Hatta birçok tv'de android var ve geliştiriliyor. Her ne kadar oyun performansını yükseltecek sistem kullanılmasada zamanla buda olur. Googlenin en büyük artısı burada chrome cast özelliği ancak bunada alternatif gibi duran NAS teknolojisi var nitekim o da hertürlü veri aktarımını sağlayabiliyor.
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J.McNulty 4 yıl Crazy Kids
Crazy Kids

Medya oynatıcı ne demek

Kısaca gelişmiş dvdplayer.

. Google güzel ürünler üretiyor arge kısmında zaten para akıyor internet tarafından ancak TR de zor tutacak bir durum. Daha uygun fiyata uydualıcısna dahil andorid playerler mevcut artık (örn: Next Pandora). Hatta birçok tv'de android var ve geliştiriliyor. Her ne kadar oyun performansını yükseltecek sistem kullanılmasada zamanla buda olur. Googlenin en büyük artısı burada chrome cast özelliği ancak bunada alternatif gibi duran NAS teknolojisi var nitekim o da hertürlü veri aktarımını sağlayabiliyor.
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