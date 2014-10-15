Google yeniden oturma odamıza girmeye kararlı





Önceki yıllarda Google TV ve Nexus Q gibi medya oynatıcı cihazlarla oturma odamızda kalıcı olmaya çalışan ancak başarılı olamayan Google, Nexus Player ile şansını bir kez daha denemek istiyor.





Asus ile ortaklaşa geliştirilen Nexus Player hem bir medya oynatıcı hem de oyun konsolu olarak dikkat çekiyor. WiFi üzerinden internete bağlanan cihaz HDMI üzerinden ise televizyonlara bağlanarak içerikleri ekrana aktarıyor.





Android 5.0 Lollipop üzerinde çalışan Android TV arayüzü ile medya içeriklerine ve oyunlara kolay ulaşım imkanı sunulurken, televizyonda başladığınız bir içeriği mobil cihazınızda bitirebiliyorsunuz. Google Cast ile Android, iOS, Mac, Chromebook ve PC üzerinden kablosuz içerik aktarmak da mümkün.





Nexus Player, Bluetooth üzerinden bağlanan bir uzaktan kumandaya sahip. Ayrıca 39$'a oyun kontrolcüsünü de yanında satın alabiliyorsunuz. Modelde 1.8GHz saat hızında çalışan Atom işlemci, PowerVR 6 serisi grafik birimi, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi şeklinde seçenekler mevcut. Model 99$ fiyat etiketi ile 3 Kasım tarihinde satışa çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/Google-announces-Nexus-Player--an-Android-based-media-player-and-game-console_id61763