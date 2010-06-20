Google: Android 2.1'in kullanım oranı artıyor

Google, Android'in geliştiriciler sayfasında yer alan ve Android'in sürümlerinin kullanım oranlarını veren analizini 16 Haziran itibariyle güncelledi. Yayınlanan yeni sonuçlara Android "Eclair" 2.1'in kullanım oranı %50'e yükselirken, geri kalan %50'lik kesim ise Android'in 1.x sürümünü kullanmaya devam ediyor.

3 Mayıs itibariyle yayınlanan analizle kıyasladığımızdaysa Android 2.1'in kullanım oranındaki artış gözlerden kaçmıyor;

16 Haziran itibariyle yayınlanan analiz

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3 Mayıs itibariyle yayınlanan analiz

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