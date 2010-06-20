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Google: Android 2.1'in kullanım oranı artıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,9b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Google, Android'in geliştiriciler sayfasında yer alan ve Android'in sürümlerinin kullanım oranlarını veren analizini 16 Haziran itibariyle güncelledi. Yayınlanan yeni sonuçlara Android "Eclair" 2.1'in kullanım oranı %50'e yükselirken, geri kalan %50'lik kesim ise Android'in 1.x sürümünü kullanmaya devam ediyor.

3 Mayıs itibariyle yayınlanan analizle kıyasladığımızdaysa Android 2.1'in kullanım oranındaki artış gözlerden kaçmıyor;

16 Haziran itibariyle yayınlanan analiz

Google: Android 2.1'in kullanım oranı artıyor
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3 Mayıs itibariyle yayınlanan analiz

Google: Android 2.1'in kullanım oranı artıyor
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DH Misafiri 9 yıl
@tesla bu bahsettiğin LG'nin temmuzun ilk haftası çıkacak olan android işletim sistemli yeni telefonu Optimus'da var. Optimus v1.6. olacakmış. Üst versiyonu olan v2.1 de eylül gibi satışa çıkacakmış. Üstelik telefon sahibi Optimus?u kendisi üst versiyona upgrade edebilecekmiş.
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sahafiec 9 yıl
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Tesla 9 yıl
Acaba Android 1.6 yüklü bir cihaz Android 2.1 ile çalışabiliyor mu? Yani akıllı telefonlarda vb, versiyon yükseltme mümkün mü? Bilgisi olan var mı?
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Tolgá 9 yıl
bu güncelleme sistemi değişmeli heleki samsung elini çekmeli..adamlar çıkarttıkları çoğu telefona hiçbirşey yapmıyor..bu güncelleme işini nokia çok iyi yapıyor
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Batuist 9 yıl
yeni çıkacak olan telefonlarla android çok daha iyi bir yere kavuşacak.. ama ondan daha önemlisi yazılım mağazasındaki uygulama ve oyun sayısı.. bence bunlar daha önemli...
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santanio 9 yıl
google ın elinde değilki kullanım oranı... en basiti sonyericsonn x10 bile 1.6 yı daha yeni yeni 2.1 yapıcaz diyor. 3 gün sonra 2.2 geliyor !!! samsung keza aynı şekilde. htc hero 3 ay bekledi itekleye itekleye çıkardılar. eğer en güncel sürümü kullanmak istiyorsanız. nexus, desire yada motorolayı takip etmek en doğrusu olacaktır. çünkü bu cihazlar google ın gözdesi ve sürümleri ilk bu cihazlarda deniyorlar. en hızlı bunlarda çıkarmak istiyorlar.
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gorlinux 9 yıl
katılıyorum
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bilgehankalkan 9 yıl
Bir buçuk ayda mükemmel bir ilerleme, gecek ay bu oran % 70'lere vurabilir.
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