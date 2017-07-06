Google'a Daha Büyük Para Cezası Yolda

Avrupa Komisyonu, rakip firmaların şikayeti üzerine Google'ın pazar hakimiyetini kötüye kullandığına dair şikayetini inceliyor. Bu şikayeti oluşturan firmalar arasında Yandex, FairSearch, Disconnect Inc ve Aptoide bulunuyor.
Şikayete göre Google'ın arama sonuçlarında sponsorlu içerikleri ve kendi markalarını en üstte gösterdiği, rakiplere de alt sıralarda yer verdiği iddia ediliyordu. Bu iddia onaylandı ve sonucunda 2.42 milyar euro değerinde ceza kesildi. Ayrıca yapılan ihlalleri düzeltmesi için 90 gün süre verildi.
Yeni oluşturulan panelde ise Android işletim sisteminde Google'ın kendi uygulamalarını önyüklü olarak sunması araştırılıyor. Aynı sebepten Microsoft'un 10 yıldır süre gelen bir davası bulunuyor. Microsoft, Internet Explorer'ıWindows'la beraber sunduğu için suçlandı ve AB tarayıcının ayrıştırılmasını istedi. Microsoft çözüm olarak AB pazarı için IE olmayan bir Windows sürümü yayınladı.
Google'ın Telekomünikasyon Şirketlerine Para Verdiği İddia Ediliyor
Android işletim sisteminde Google Arama, Chrome ve Play Store gibi Google uygulamaları ön yüklü olarak geliyor. Rakip firmaların iddialarına göre Google, kendi tarayıcılarında varsayılan arama motorunun Google yapılması için telekomünikasyon şirketlerine para veriyor.
AB kurallarına göre rekabet kuralı ihlali durumunda firmalara yıllık gelirlerinin yüzde 10'u kadar para cezası verilebiliyor. BBC'ye göre firma yıllık 90 milyar dolar gelire ulaşmış durumda. Bu sayı göz önüne alındığında Google'a 9 milyar dolar'a kadar ceza verilebilir. AB'nin yıl sonuna kadar Google hakkında karar alması bekleniyor.
http://www.reuters.com/article/us-eu-google-antitrust-exclusive-idUSKBN19Q1RU Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ceza kesenler, dolaylı yoldan Android üzerinden para kazanmıyor olsalardı, şimdiye kadar çoktan bu haklarımızı geri kazanmış olurduk ama maalesef böyle bir şansımız yok. Bu tür cezalarla avunuyoruz işte...
Google söylediklerinden daha fazlasını yapıyor.
myactivity.google.com/...
Şimdi Avrupa Birliği Google'a ceza kesiyor iyi güzel diyelim ki Google itiraz etti yok böyle birşey ben ödemem dedi ne oluyor durum nereye varıyor? Yaptırım uygularlar diyeceğim ama uygulayamazlar şu an çevreme bakıyorum heryerde Google'a ait bişeyler var. Google'a yaptırım demek kendi insanına yaptırım demektir. Daha farklı şeylerde aklıma gelmiyor bi aydınlatın ne kaçırıyorum?
İtiraz ettiği durumlar oldu ama sonuçta ödediğinden daha fazlasını kazanıyor, dolayısı ile tavuğu kesmiyor ki altın yumurtlamaya devam etsin.
İnşallah süper yüksek bir ceza olur
Egemenlik budur.
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