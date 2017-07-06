Google'a Daha Büyük Para Cezası Yolda

Avrupa Birliği, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a 2.42 milyar euro para cezası vermişti. Avrupa Komisyonu, davayla ilgili ikinci duruşma için iki kişiden oluşan bir panel oluşturdu. Reuters'un raporuna göre Android işletim sistemindeki ihlallerden dolayı ikinci bir ceza kararı çıkabilir.





Avrupa Komisyonu, rakip firmaların şikayeti üzerine Google'ın pazar hakimiyetini kötüye kullandığına dair şikayetini inceliyor. Bu şikayeti oluşturan firmalar arasında Yandex, FairSearch, Disconnect Inc ve Aptoide bulunuyor.





Şikayete göre Google'ın arama sonuçlarında sponsorlu içerikleri ve kendi markalarını en üstte gösterdiği, rakiplere de alt sıralarda yer verdiği iddia ediliyordu. Bu iddia onaylandı ve sonucunda 2.42 milyar euro değerinde ceza kesildi. Ayrıca yapılan ihlalleri düzeltmesi için 90 gün süre verildi.





Yeni oluşturulan panelde ise Android işletim sisteminde Google'ın kendi uygulamalarını önyüklü olarak sunması araştırılıyor. Aynı sebepten Microsoft'un 10 yıldır süre gelen bir davası bulunuyor. Microsoft, Internet Explorer'ıWindows'la beraber sunduğu için suçlandı ve AB tarayıcının ayrıştırılmasını istedi. Microsoft çözüm olarak AB pazarı için IE olmayan bir Windows sürümü yayınladı.

Google'ın Telekomünikasyon Şirketlerine Para Verdiği İddia Ediliyor

Android işletim sisteminde Google Arama, Chrome ve Play Store gibi Google uygulamaları ön yüklü olarak geliyor. Rakip firmaların iddialarına göre Google, kendi tarayıcılarında varsayılan arama motorunun Google yapılması için telekomünikasyon şirketlerine para veriyor.





AB kurallarına göre rekabet kuralı ihlali durumunda firmalara yıllık gelirlerinin yüzde 10'u kadar para cezası verilebiliyor. BBC'ye göre firma yıllık 90 milyar dolar gelire ulaşmış durumda. Bu sayı göz önüne alındığında Google'a 9 milyar dolar'a kadar ceza verilebilir. AB'nin yıl sonuna kadar Google hakkında karar alması bekleniyor.

http://www.reuters.com/article/us-eu-google-antitrust-exclusive-idUSKBN19Q1RU