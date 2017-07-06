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Google'a Daha Büyük Para Cezası Yolda

Avrupa Birliği, açılan dava sonucunda Google'a 2.42 milyar euro para cezası verdi. Davanın ikinci duruşmasında Android'deki ihlaller araştırılıyor. Google'a daha büyük bi para cezası gelebilir.
1 yıl
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Yusuf Akbaş
Yazar
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Google'a Daha Büyük Para Cezası Yolda
 

Avrupa Birliği, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a 2.42 milyar euro para cezası vermişti. Avrupa Komisyonu, davayla ilgili ikinci duruşma için iki kişiden oluşan bir panel oluşturdu. Reuters'un raporuna göre Android işletim sistemindeki ihlallerden dolayı ikinci bir ceza kararı çıkabilir.


Avrupa Komisyonu, rakip firmaların şikayeti üzerine Google'ın pazar hakimiyetini kötüye kullandığına dair şikayetini inceliyor. Bu şikayeti oluşturan firmalar arasında Yandex, FairSearch, Disconnect Inc ve Aptoide bulunuyor.


Şikayete göre Google'ın arama sonuçlarında sponsorlu içerikleri ve kendi markalarını en üstte gösterdiği, rakiplere de alt sıralarda yer verdiği iddia ediliyordu. Bu iddia onaylandı ve sonucunda 2.42 milyar euro değerinde ceza kesildi. Ayrıca yapılan ihlalleri düzeltmesi için 90 gün süre verildi.


Yeni oluşturulan panelde ise Android işletim sisteminde Google'ın kendi uygulamalarını önyüklü olarak sunması araştırılıyor. Aynı sebepten Microsoft'un 10 yıldır süre gelen bir davası bulunuyor. Microsoft, Internet Explorer'ıWindows'la beraber sunduğu için suçlandı ve AB tarayıcının ayrıştırılmasını istedi. Microsoft çözüm olarak AB pazarı için IE olmayan bir Windows sürümü yayınladı.

Google'ın Telekomünikasyon Şirketlerine Para Verdiği İddia Ediliyor

Android işletim sisteminde Google Arama, Chrome ve Play Store gibi Google uygulamaları ön yüklü olarak geliyor. Rakip firmaların iddialarına göre Google, kendi tarayıcılarında varsayılan arama motorunun Google yapılması için telekomünikasyon şirketlerine para veriyor.


AB kurallarına göre rekabet kuralı ihlali durumunda firmalara yıllık gelirlerinin yüzde 10'u kadar para cezası verilebiliyor. BBC'ye göre firma yıllık 90 milyar dolar gelire ulaşmış durumda. Bu sayı göz önüne alındığında Google'a 9 milyar dolar'a kadar ceza verilebilir. AB'nin yıl sonuna kadar Google hakkında karar alması bekleniyor.


http://www.reuters.com/article/us-eu-google-antitrust-exclusive-idUSKBN19Q1RU Yorum Yaz
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DSG1 1 yıl
Google chrome spyware zaten onun üstüne Windows 10 çıktı mahremiyet diye bir şey kalmadı, bilgisayara yüklediğin veriler yaptığın hareketler bunların hepsi gidiyor Amerikan istihbarat birimlerinin veri merkezlerine o değilde iPhone kullanan bilir iCloud fotoğraf yedekleme var çok dikkat eder onu kaparım ki fotoğraflarım karşıya yedeklenmesin diye geçen bir kaç hafta oluyor kan beğenime sıçradı nasıl olduysa açılmış fotoğraflar iCloud'a yüklenmiş bütün ne var ne yok gitti artık çek yattaki fotoğraf mı dersin unutmayayım diye yazıp fotoğrafını çektiğim şifreler de vardı yani benim merak ettiğim bide bunlar hiç silinmiyor diyorlar ben ölücem arkamdan bu görüntüler yayınlansa torumlarım ne diyecek Apple'ın umrunda mı tutturmuş Cloud diye benim beyaz pazar donuyla çekilmiş fotoğrafımı çekip aldın yani ayıp bir şeyde çekebilirde insan veya çekmezdim 3000 lira para ödedim bu cihaza beni ifşa etsin diye mi resmen paranla rezil olmak bu olsa gerek 3000 lira ver kirli beyaz donunla çeksin fotonu nereye gidiyor bu teknoloji alemi yakında çipli don yaparlar kendisi çeker lanet arkadaş.
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nokta_28 1 yıl
İyi hoş bu cezaları veriyorsunuz da. Acaba ödeniyor mu ?. Apple verdiniz de ne oldu?. Hani nerede para ?
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lterlemez 1 yıl
Aslında, Android'in daimi Google erişiminin, aynen MS'e Explorer için yapılanın aynısı yapılmalı. Yani, telefonun ne zaman açılıp, ne zaman kapandığından tutunda, gezilen sitelere, yapılan aramalara kadar her şeyin Google'a gittiğini düşünün. Bu hem güvenlik ihlali hem de kişisel hakların ihlalidir. Ne kadar sözleşme imzalamış olursanız olun, hiç bir sözleşme güvenlik ve özgürlüğün üstünde olamaz.
Ceza kesenler, dolaylı yoldan Android üzerinden para kazanmıyor olsalardı, şimdiye kadar çoktan bu haklarımızı geri kazanmış olurduk ama maalesef böyle bir şansımız yok. Bu tür cezalarla avunuyoruz işte...
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Bgrn7 1 yıl lterlemez
lterlemez

Aslında, Android'in daimi Google erişiminin, aynen MS'e Explorer için yapılanın aynısı yapılmalı. Yani, telefonun ne zaman açılıp, ne zaman kapandığından tutunda, gezilen sitelere, yapılan aramalara kadar her şeyin Google'a gittiğini düşünün. Bu hem güvenlik ihlali hem de kişisel hakların ihlalidir. Ne kadar sözleşme imzalamış olursanız olun, hiç bir sözleşme güvenlik ve özgürlüğün üstünde olamaz.
Ceza kesenler, dolaylı yoldan Android üzerinden para kazanmıyor olsalardı, şimdiye kadar çoktan bu haklarımızı geri kazanmış olurduk ama maalesef böyle bir şansımız yok. Bu tür cezalarla avunuyoruz işte...

Google söylediklerinden daha fazlasını yapıyor.
myactivity.google.com/...
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kadirirdem 1 yıl
Bence Google'a oyun oynuyorlar...
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catlion 1 yıl
Erişim engeli verilebilir Avrupa ülkerinde yada serverlarını barındırmaz. Google gözü yemez ödememeyi. Sonuçta yandex yada Bing Google kadar kullanılsa aynı başarıyı yakalayabilirler. Verileri işleyerek bilgiye daha kolay ulaşmanızı sağlıyorlar. Google hepimizin verisine sahip. Ondan aradığımjzı rahatça buluyoruz
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Marquis-de-Sade` 1 yıl
Biri şu durumu açıklayabilir mi beyler hep merak etmişimdir.
Şimdi Avrupa Birliği Google'a ceza kesiyor iyi güzel diyelim ki Google itiraz etti yok böyle birşey ben ödemem dedi ne oluyor durum nereye varıyor? Yaptırım uygularlar diyeceğim ama uygulayamazlar şu an çevreme bakıyorum heryerde Google'a ait bişeyler var. Google'a yaptırım demek kendi insanına yaptırım demektir. Daha farklı şeylerde aklıma gelmiyor bi aydınlatın ne kaçırıyorum?
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lterlemez 1 yıl Marquis-de-Sade`
Orijinalden alıntı: Marquis-de-Sade`

Biri şu durumu açıklayabilir mi beyler hep merak etmişimdir.

Şimdi Avrupa Birliği Google'a ceza kesiyor iyi güzel diyelim ki Google itiraz etti yok böyle birşey ben ödemem dedi ne oluyor durum nereye varıyor? Yaptırım uygularlar diyeceğim ama uygulayamazlar şu an çevreme bakıyorum heryerde Google'a ait bişeyler var. Google'a yaptırım demek kendi insanına yaptırım demektir. Daha farklı şeylerde aklıma gelmiyor bi aydınlatın ne kaçırıyorum?

İtiraz ettiği durumlar oldu ama sonuçta ödediğinden daha fazlasını kazanıyor, dolayısı ile tavuğu kesmiyor ki altın yumurtlamaya devam etsin.
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Guest-5C38F79CA 1 yıl
Çok hojdur ama benane
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PurposeLess sinan 1 yıl
Anglo Sakson-Töton Şövalyeleri savaşı kızışıyor.
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Yigido59 1 yıl
Bu sefer vazelini unutmasın.
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DH Misafiri 1 yıl
Helal olsun.
İnşallah süper yüksek bir ceza olur
Egemenlik budur.
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