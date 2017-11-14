Google'a veri ihlali ve tekelcilik soruşturması

Geçtiğimiz haziran ayında, rekabet kanunlarına uymadığı ve rakip platformlar için haksız rekabet şartları oluşturduğu gerekçesiyle Avrupa Komisyonu tarafından 2.42 milyar euroluk cezaya çarptırılan Google, şimdi de ABD'de soruşturma altında. Missouri eyaletinin başsavcısı Josh Hawley tarafından yapılan açıklamaya göre Google'ın gizlilik politikası ve rakiplerine yönelik uygulamaları soruşturmanın konusunu oluşturuyor. Kullanıcılara ait verileri topladığı, rakip platformların içeriklerini kötü amaçlı olarak kullandığı ve rakip web sitelerini arama sonuçlarında alt sıralara itelediği iddia edilen Google için soruşturma celbi düzenlendiği de belirtiliyor.





Daha Önce de Benzer Faaliyetlerde Bulunmuştu

Bununla birlikte Google tarafından yapılan açıklamaya göre şirkete henüz soruşturmayla ilgili bir bilgi ulaşmış değil. İddialara yanıt veren şirket sözcüsü Andrea Faville ise ''Kullanıcılarımız için güçlü gizlilik korumasına sahibiz ve son derece rekabetçi ve dinamik bir ortamda faaliyet göstermeye devam ediyoruz." açıklamasıyla soruşturma konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Tabi Faville'nin açıklamasına karşın Google'ın geçmişte de benzer bir soruşturma sonucunda cezaya çarptırıldığı biliniyor. 2013 yılında şirkete; Street View araçlarıyla güvenli olmayan WiFi ağları üzerinden e-posta ve şifre gibi hassas verileri topladığı için ceza verilmiş ve şirket 37 eyalete toplamda 7 milyon dolar ceza ödemişti.





Google soruşturması ile ilgili bilgileri düzenlediği basın toplantısında paylaşan Josh Hawley, "Kurumsal devleri sorumlu tutmak için hareket edeceğiz ... Missouri halkının iyiliği için." ifadelerini kullansa da Hawley'in 2018 ara seçimlerinde senatör adayı olmasının soruşturmayla ilgili olabileceği düşünülüyor. Hawley ise toplantıda kendisine sorulan, Google soruşturmasının seçimle bir alakası olup olmadığı sorusunu amacının gerçeğe ulaşmak ve yemin ettiği görevini yerine getirmek olduğunu söyleyerek yanıtladı.