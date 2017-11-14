Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Disney’in dijital platformu Netflix’den ucuz olacak

İçerik dünyasının en önemli isimlerinden birisi olan Disney, 2019 yılında kendi dijital platformunu başlatıyor. Firma önemli diziler yanında düşük fiyat politikası ile de ilgi çekmeye çalışacak.
1 yıl
1,6b
1
10
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde dijital içerik platformlarının önlenemez yükselişi Hollywood devlerini hareketlendirdi. Elinde devasa orijinal içerik olan Hollywood devleri bunlarla yeni bir gelir modeli oluşturmaya hazırlanıyor.

Söz sırası Disney’de

Bunlardan birisi olan Disney, 2019 yılında kendi dijital içerik platformunu faaliyete geçireceğini duyurdu. Hatta kendi içeriklerini yayınlayan Netflix ile anlaşmasını da iptal etti. Açılış döneminde Marvel ve Star Wars dizileriyle ilgi çekmeyi amaçlayan Disney, fiyat tarafında da önemli bir hamle yapacak.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm rekor teklifi reddetti"

Firmanın patronu Bob Iger, faaliyete geçtiklerinde Netflix’den daha düşük bir fiyat talep edeceklerini açıkladı. Şu anda temel abonelik için Netflix’in 15.99TL istediğini düşünürsek 14.99TL veya 13.99TL gibi bir fiyat karşımıza çıkabilir.

Aslında bu düşük fiyatın sebebi içeriklerin ilk etapta biraz az olması. Yani bunun anlamı içerikler arttıkça fiyatlarda da artış göreceğiz. Elbette ilk etapta olabildiğince çok abone toplamak amacı da buna sebep olarak gösterilebilir. 

 

http://www.ubergizmo.com/2017/11/disney-streaming-service-cheaper-netflix/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
intel7mix 1 yıl en beğenilen
2 tl için ucuz demek baya ucuzmuş
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 1 yıl
bir yandan rekabet tüketiciye yarar diyoruz da böyle olunca da içeriklerin bölünmesi sonucu istediğimiz içeriklerin farklı farklı platformlara bölünmüş olması hoş bir durum olmayacak
bir yandan rekabet tüketiciye yarar diyoruz da böyle olunca da içeriklerin bölünmesi sonucu istediğimiz içeriklerin farklı farklı platformlara bölünmüş olması ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eyoruk 1 yıl
Harika..
Ama tabi bizim buraya 2 yıl sonra falan gelir.Daha Amazon tam gelmedi.Hulu gelmedi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omergokyar 1 yıl
[Deleted from big topics]
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 1 yıl
Bize hepsi beleş . kimse kusura bakmasın da 14-15 tl çok para olmasada bir sürü şeye bu kadar para verince bu fiyatlar bile çok pahalı geliyor. ücretsiz yapıp reklamdan yürüseler çok daha fazla kişiye ulaşırlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 1 yıl
bir yandan rekabet tüketiciye yarar diyoruz da böyle olunca da içeriklerin bölünmesi sonucu istediğimiz içeriklerin farklı farklı platformlara bölünmüş olması hoş bir durum olmayacak
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sufistike 1 yıl
rekabet tüketiciye yarar. netflix oturup ağlayacak değil mutlaka elini güçledirecek orjinal içeriklere daha fazla yön verecektir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartilkisi 1 yıl
arkadaşlar...disney platformu dünya üzerine şimdiden hayırlı olsun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackLead 1 yıl
türkiye desteği olacak mı ki?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 1 yıl
Disney'e asla para vermem
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 yıl en beğenilen
2 tl için ucuz demek baya ucuzmuş
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mokinto 1 yıl intel7mix
intel7mix

2 tl için ucuz demek baya ucuzmuş

Yorumunuza + verdim ama fiyat editörün yorumu.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1593 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Disney, netflix ve
4 etiket daha disney streaming service Web Siteleri Internet Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Boom Supersonic, 2025 yılına kadar süpersonik yolcu uçağını kullanıma sunacak 1 yıl Apple Watch'un hipertansiyon ve uyku apnesini saptayabileceği kanıtlandı 1 yıl 5000mAh bataryalı telefon: Moto E4 Plus incelemesi 1 yıl [Güncellendi] Gearbest'ten hayvansever DH üyelerine 50 özel hediye! 1 yıl Şimdiye kadarki en hızlı Firefox yayınlandı: Firefox 57 Quantum 1 yıl Bağımsız çalışan HTC Vive Focus kaskı duyuruldu 1 yıl Black Friday indirimlerinde Playstation 4 1 TB, 200 dolara satılacak 1 yıl Alibaba'nın yükselişi, iş ortaklarını milyarder yaptı 1 yıl Volvo'nun otomatik acil fren sistemi bir çocuğun yaşamını kurtardı 1 yıl MediaTek üst seviye segmente havlu atıyor 1 yıl Top500 süper bilgisayar listesine damga vuran Çin, ABD'yi geride bıraktı 1 yıl Türkiye'nin en değerli şirketi artık ASELSAN 1 yıl Freedom House: Türkiye, internet özgürlüğünün en hızlı azaldığı ülkelerden 1 yıl Facebook sahte haberlerle baş edemiyor iddiası 1 yıl Tesla'dan üçüncü havalimanı için enerji depolama tesisi teklifi 1 yıl Google'a veri ihlali ve tekelcilik soruşturması 1 yıl Boston Dynamics'in robot köpeği artık eskisi kadar ürkütücü değil 1 yıl Akıllı telefonlara yüz tanımadan sonra "ter tanıma" özelliği geliyor 1 yıl Notch Remover ile iPhone X çentiğinden kurtulun 1 yıl Razer borsaya açıldı, kurucusu milyarder oldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Disney’in dijital platformu Netflix’den ucuz olacak Sonraki Egzersiz odalı ve oyun konsollu yenilikçi tren: Ideenzug [Galeri] 1 yıl Türk girişimcilerin uzay aracı Dream Chaser ilk uçuş testini tamamladı 1 yıl Yüzüklerin Efendisi dizisini Amazon aldı; ilk detaylar paylaşıldı 1 yıl iPad için özel bir WhatsApp sürümü hazırlanıyor 1 yıl YouTube, iOS uygulamasının aşırı pil tükettiğini kabul etti 1 yıl Qualcomm rekor teklifi reddetti 1 yıl Neffos X1 Max incelemesi "Segmentinde güçlü Helio P10, 2 gün kullanım süresi" 1 yıl Galaxy S9'un tasarımına ait ilk görüntüler internete düştü 1 yıl Çin hipersonik uçakları test etmek için rüzgar tüneli inşa etti 1 yıl SoftBank'tan Uber'e 10 milyar dolara varan yatırım sözü 1 yıl İTÜ çekirdek girişimleri 6 yılda 415 milyon TL’lik yatırım aldı 1 yıl TAI'den Rusların yeni gözdesi ile önemli sivil havacılık anlaşması 1 yıl Bitcoin-Bitcoin Cash mücadelesi sürüyor 1 yıl Volkswagen elektrikli Beetle'ı değerlendiriyor 1 yıl iPhone X'da bozuk ses sorunu yaşanmaya başladı 1 yıl Wikileaks CIA'in casusluk aracına ait kaynak kodlarını paylaştı 1 yıl Facebook'un ilk başkanı Sean Parker sosyal ağlardan şikayetçi 1 yıl Blue Origin New Glenn roketi için hedef 2020 1 yıl ABD arşivlerinden ilgi çekici Kurtuluş Savaşı görüntüleri çıktı 1 yıl Elektrikli Mercedes Citaro 2018’de yollarda olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim