Disney’in dijital platformu Netflix’den ucuz olacak

Son dönemde dijital içerik platformlarının önlenemez yükselişi Hollywood devlerini hareketlendirdi. Elinde devasa orijinal içerik olan Hollywood devleri bunlarla yeni bir gelir modeli oluşturmaya hazırlanıyor.

Söz sırası Disney’de

Bunlardan birisi olan Disney, 2019 yılında kendi dijital içerik platformunu faaliyete geçireceğini duyurdu. Hatta kendi içeriklerini yayınlayan Netflix ile anlaşmasını da iptal etti. Açılış döneminde Marvel ve Star Wars dizileriyle ilgi çekmeyi amaçlayan Disney, fiyat tarafında da önemli bir hamle yapacak.

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Firmanın patronu Bob Iger, faaliyete geçtiklerinde Netflix’den daha düşük bir fiyat talep edeceklerini açıkladı. Şu anda temel abonelik için Netflix’in 15.99TL istediğini düşünürsek 14.99TL veya 13.99TL gibi bir fiyat karşımıza çıkabilir.

Aslında bu düşük fiyatın sebebi içeriklerin ilk etapta biraz az olması. Yani bunun anlamı içerikler arttıkça fiyatlarda da artış göreceğiz. Elbette ilk etapta olabildiğince çok abone toplamak amacı da buna sebep olarak gösterilebilir.