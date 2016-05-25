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Google’da günde yapılan sorgu sayısı dudak uçuklatıyor

Dünyanın en büyük arama motoru, internetin dağıtım noktası olma konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Google’da bir ayda yapılan sorgu sayısı artık trilyonlar ile ifade ediliyor.
2 yıl
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14
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google’da günde yapılan sorgu sayısı dudak uçuklatıyor
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İnternetin Facebook sınırları içinde kalması için agresif bir tutum sergileyen Facebook ile dijital dünyanın uygulamalar üzerinden yürümesini isteyene Apple’a karşın Google’ın daha özgür bir internet deneyimi için agresif hamleleri sürerken Google’ın arama motorlarından yapılan sorgu sayısı şaşırtıcı bir noktaya ulaşmış durumda.

Google’da tüm dünyadaki kullanıcıların aylık yaptığı arama sorgusu sayısı 2 trilyona ulaşmış durumda. Üstelik bu rakama Google desteği ile sitelerin kendi içinde yaptırdığı aramalar dahil değil. Mesela Yahoo, bölgesel olarak bazı aramalarını “Google Powered” olarak kullanıcılarına listeliyor.


Google’ın ulaştığı 2 trilyon rakamı aslında 2000 yılından bu yana büyük bir sıçrama anlamı taşıyor aslında. Mesela 2000 yılında Google’dan yıllık 14 milyar arama yapılıyordu. 2001 ve 2003 arasında 55 milyara çıkan aramalar, 2004 yılında 73 milyara ulaşmış ve sonrasında da zaten Google’ın halka arz süreci başlamıştı. Arama sonuçlarına ilişkin olarak sürekli algoritmaları üzerinde değişiklikler yapan Google, kullanıcılara sezgisel olarak en doğru arama sonuçlarını göstermek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle son dönemde kimdir, nedir, neresidir gibi soruların yanıtlarını doğrudan ilk satırda göstermek için çalışıyor.


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Şehmistan 2 yıl en beğenilen
Forever google kahrolsun apple
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DH Misafiri 2 yıl
Neden bizimde google gibi bir şirketimiz yok ?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
3 tane sorgu yaptım !
Google sen insan-mısın diye şekil yapıyor !
yani biz insanız da bu soruyu soran bir makina !
işin yoksa aşağıdaki şekli kutucuğa gir !
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MK* 2 yıl
Chrome'a google yazanlar dahil mi?
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clb12 2 yıl
Şehmistan
Forever google kahrolsun apple

tebrikler google dan yüzde elli hisseni kazandın şimdi.
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V4LKyR 2 yıl
Google, Facebook, Apple, Twitter... Dünyayı yöneten firmalar işte.
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Oluruna Bırak! 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
Google, Facebook, Apple, Twitter... Dünyayı yöneten firmalar işte.

Microsoft nerde hacı
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kadirirdem 2 yıl
vay arkadaş adamlar herkesi izliyor...
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pranis 2 yıl
Her harfe 1 sorgu yapoyor artık. Bu kadarı normal
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lapatid 2 yıl
millet arama cubuguna google yazinca boyle sonuclar olagan
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deepestlove 2 yıl
Saniyede yaklaşık 65000 sorgu demek
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Virinom 2 yıl
interwap
Günlük, aylık, yıllık veriler karışmış. Tercüme edecek var mı?

Hocam ben karışıklık görmedim. Son paragraftaki yıllık arama sayılarının verilmesi ne kadar büyük bir artış yaşandığını göstermek için. O yıllarda yılda 50 milyar arama yapılırken artık ayda 2 trilyon arama yapılıyor. Vurgulanmak istenen bu.
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