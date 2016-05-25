Google’da günde yapılan sorgu sayısı dudak uçuklatıyor

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İnternetin Facebook sınırları içinde kalması için agresif bir tutum sergileyen Facebook ile dijital dünyanın uygulamalar üzerinden yürümesini isteyene Apple’a karşın Google’ın daha özgür bir internet deneyimi için agresif hamleleri sürerken Google’ın arama motorlarından yapılan sorgu sayısı şaşırtıcı bir noktaya ulaşmış durumda.

Google’da tüm dünyadaki kullanıcıların aylık yaptığı arama sorgusu sayısı 2 trilyona ulaşmış durumda. Üstelik bu rakama Google desteği ile sitelerin kendi içinde yaptırdığı aramalar dahil değil. Mesela Yahoo, bölgesel olarak bazı aramalarını “Google Powered” olarak kullanıcılarına listeliyor.





Google’ın ulaştığı 2 trilyon rakamı aslında 2000 yılından bu yana büyük bir sıçrama anlamı taşıyor aslında. Mesela 2000 yılında Google’dan yıllık 14 milyar arama yapılıyordu. 2001 ve 2003 arasında 55 milyara çıkan aramalar, 2004 yılında 73 milyara ulaşmış ve sonrasında da zaten Google’ın halka arz süreci başlamıştı. Arama sonuçlarına ilişkin olarak sürekli algoritmaları üzerinde değişiklikler yapan Google, kullanıcılara sezgisel olarak en doğru arama sonuçlarını göstermek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle son dönemde kimdir, nedir, neresidir gibi soruların yanıtlarını doğrudan ilk satırda göstermek için çalışıyor.