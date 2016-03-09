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Google'dan bir sonraki tatil planınıza yardımcı olacak yeni özellik

Arama devi Google, kullanıcıların tatil ve gezi planlarına yardımcı olmak üzere tasarlanan yeni bir arama özelliği başlattı. Destinations hizmeti sadece mobil cihazlarda çalışabiliyor.
3 yıl
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Onur Seven
Haber Editörü
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Google bugün, bir sonraki tatil planınıza yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir arama özelliği başlattı. "Google Destinations" olarak adlandırılan özellik sadece mobil cihazlarda çalışıyor. Arama devi, 2015 yılında cep telefonları üzerinden yapılan aramalarda seyahatle ilgili soruların yüzde 50 artış gösterdiğini tespit ettiğini söylüyor. Buna bağlı olarak şirket, küçük bir mobil cihaz ekranında, kullanıcıların çeşitli tatil sorularını (Nerede? Ne zaman? Ne kadar?) cevaplamak üzere yeni bir çözüm üretmiş durumda.
Destinations, kullanıcıların tek bir Google aramasıyla tüm tatil planını yapmalarını sağlamayı hedefliyor. Tek bir arama sekmesinde tur programları, uçuş ve otel fiyatlandırma bilgileri sunulabiliyor. Sadece gitmeyi düşündüğünüz noktanın yanına "tatil" ya da "seyahat" anahtar kelimelerini girerek otel ve uçuşlar için en ucuz fiyatları tek bir aramayla görüntüleyebiliyorsunuz. Sistem, Google Uçuşlar ve Otel Arama hizmetleriyle entegre çalıştığından mevcut uçuş ve otel fiyatları anında ekrana getirilebiliyor.
Hizmet aynı zamanda bölgenin önemli turistik noktaları hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayarak ilgi alanınıza en uygun noktayı önerebilme özelliğine sahip. Örneğin kış sporları, yüyecek, macera turizmi ya da alışveriş gibi kategorilere yönelik tavsiyeler alabiliyorsunuz. Gezi planınızı yaparken bütçe sıkıntınız varsa, Destinations hizmeti bu anlamda da size yardımcı olabiliyor. Önümüzdeki altı ay geçerli fiyatları sunabilen servis, yolculuk için en doğru fiyat etiketlerini bulabilmenizi sağlıyor. Ayrıca yılın farklı zamanlarında nerelere gidilebileceği konusunda da fikir verebiliyor. Google Destinations hizmeti şu anda ABD ve diğer bazı ülkeler için kullanılabilir durumda.

https://googleblog.blogspot.com.tr/2016/03/new-ways-to-plan-your-vacation-while-on.html Yorum Yaz
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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Bukalemun 3 yıl
boş şeyler bunlar...2016 ilk çeyrek bitiyor.. nerede Android güncelleme desteği...
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