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Nexus telefonlar, 3 yıl HTC'ye emanet

Google'ın yıllardır aksatmadan devam ettirdiği Nexus akıllı telefon programında, önemli bir değişiklik yaşanabilir. Artık ortaklık anlaşmaları 3 yıl boyunca devam edecek.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin G5 lansmanı sonrasında bir süre Nexus programının içerisinde yer almak istemediğini açıklamasının ardından, gözler Huawei'ye çevrilmişti. Firmanın bu yıl, tek başına Nexus programını taşıyacağı iddia edilirken, yeni bilgiler çok farklı bir stratejiyi işaret ediyor.

Sektörden gelen bilgilere göre, Nexus telefonlarının tamamı 3 yıl boyunca sadece HTC tarafından üretilecek. Bu, Nexus tarihindeki en uzun soluklu anlaşma olacak zira genelde Google yıllık olarak firmalarla ortaklık kuruyordu. LG, Motorola, Huawei, Samsung hep birer yıllık anlaşmalara imza atmıştı.

Ayrıca Bkz. "HTC One M10 ile ilgili bir basın görseli internete sızdırıldı"
HTC'nin, bu yıl iki adet Nexus cihazı piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunlardan biri 5.5 inçlik, diğeri ise 5 inçlik olacak. Cihazların birinde Snapdragon 820 yonga setinin kullanılmasına kesin gözüyle bakılırken, diğerinde ise Snapdragon 652 gibi orta seviyeye yakın bir yonga olacağı tahmin ediliyor. Tablet konusunda ise bir bilgi yok.

Google'ın uzun süreli anlaşmalar yaparak, firmaların Nexus programında daha tecrübeli hale gelmesini istediği konuşuluyor. Böylece, programa biraz daha az zaman ayırarak, enerjisini diğer projelere yönlendirebilecek. HTC ise zaten sıkıntılar yaşadığı akıllı telefon pazarında, ek bir satış kanalı daha açmış olacak.
 

http://www.phonearena.com/news/HTC-reportedly-signed-an-exclusive-3-year-Nexus-manufacturing-deal_id79118 Yorum Yaz
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oktayakgoz 3 yıl en beğenilen
En azindan tipi duzgun teller gelir
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Espa 3 yıl
Ülkemize Google Store şart. Neden hala açmıyor acaba?
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Kotaless 3 yıl
Bütün analistler toplanmış bile. Milyar dolarlık Google, 3 yıl anlaşma yapacak kadar enayi zaten sizin kadar düşünemediler. En iyi Nexus'u HTC çoktan yaptı bile. LG çöpüyle çok zaman harcadı hatta, bütün LG Nexuslar sorunlu.
Not: Nexus One kullanıyordum, şimdi Nexus 5 kullanıcısıyım.

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Bütün analistler toplanmış bile. Milyar dolarlık Google, 3 yıl anlaşma yapacak kadar enayi zaten sizin kadar düşünemediler. En iyi Nexus'u HTC çoktan yaptı bil...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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multiTYRT 3 yıl
Harika oldu bu. Nexus gen 7 zamanı
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AnarchistDeist 3 yıl
yeni nexus ne zaman gelecek ? bataryasının çıkarılabilir olma ihtimali var mı sizce ?
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knn35 3 yıl
Android one programı varken nexus programına gerek yok
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samtiger 3 yıl
Htcye kaldiysa geçmiş olsun
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tahuhutu 3 yıl
Ben de Evo 3D alip yillarca memnun kaldim, ama HTC nin Samsung dan beter olan guncelleme politikasi beni soguttu. Nexus HTC kulaga hos geliyor bir sonrali telefonum insallah Xiaomi Mi5 olacak.
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BackConnect 3 yıl
desenize eskisi gibi günü çıkaramayan şarjlı nexuslara tekrar merhaba diyeceğiz...
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senersongur 3 yıl
199 dolar ve 249 dolar olarak fiyatlandırma ile 2 model çıkartırsa eski Nexuslar gibi çok satar.
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mesci_663 3 yıl
Google yeter artık sen üret bu cihazı
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emre_fan_club 3 yıl
4000 liradan başlayan fiyatlarla...
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Dharky 3 yıl
Saçma sapan pahalı olur deyip durmuşsunuz, azıcık öğrenin de konuşun.

Yurtdışında bütün amiral gemileri aşağı yukarı aynı fiyata çıkıyor, HTC'nin pahalı olması HTC Türkiye'nin aptallığından kaynaklanıyor. Yurtdışında böyle bir durum yok.
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Mr. Jingles 3 yıl
Şöyle FHD ekranlı, 4 GB LPDDR4 bellekli, S820 işleöcili bir Nexus çıksın satış rekorları kırar.
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dmlatmr92 3 yıl
Bu kafayla Htc'yi Nexus bile kurtaramaz.Hatta nexus markası bile zarar görür bu işten
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kdrcnrbyrm 3 yıl
Ülkemize gelmeyecekse bize hitap etmeyen bir haber. İnşallah gelir ülkemize.
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