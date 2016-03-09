Nexus telefonlar, 3 yıl HTC'ye emanet

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"HTC One M10 ile ilgili bir basın görseli internete sızdırıldı"

'ninlansmanı sonrasında bir süreprogramının içerisinde yer almak istemediğini açıklamasının ardından, gözler Huawei'ye çevrilmişti. Firmanın bu yıl, tek başına Nexus programını taşıyacağı iddia edilirken, yeni bilgiler çok farklı bir stratejiyi işaret ediyor.Sektörden gelen bilgilere göre, Nexus telefonlarının tamamı 3 yıl boyunca sadecetarafından üretilecek. Bu, Nexus tarihindeki en uzun soluklu anlaşma olacak zira genelde Google yıllık olarak firmalarla ortaklık kuruyordu. LG, Motorola, Huawei, Samsung hep birer yıllık anlaşmalara imza atmıştı.HTC'nin, bu yıl iki adetcihazı piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunlardan biri 5.5 inçlik, diğeri ise 5 inçlik olacak. Cihazların birindeyonga setinin kullanılmasına kesin gözüyle bakılırken, diğerinde isegibi orta seviyeye yakın bir yonga olacağı tahmin ediliyor. Tablet konusunda ise bir bilgi yok.'ın uzun süreli anlaşmalar yaparak, firmaların Nexus programında daha tecrübeli hale gelmesini istediği konuşuluyor. Böylece, programa biraz daha az zaman ayırarak, enerjisini diğer projelere yönlendirebilecek. HTC ise zaten sıkıntılar yaşadığı akıllı telefon pazarında, ek bir satış kanalı daha açmış olacak.