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Google'dan drone'lar ile 5G interneti yayma projesi: Skybender

Google internet yayma projelerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce balonlarla interneti yaymak için çalışmalar yapan şirket bu kez drone'lar yardımıyla 5G internet yayını yapacak.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Google'dan drone'lar ile 5G interneti yayma projesi: Skybender
 
Teknoloji devleri interneti geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalara devam ediyor. Google, Facebook gibi şirketlerin yanı sıra bir çok şirket iha ve drone benzeri cihazlarla interneti yaygın olarak sunmayı amaçlıyor. Daha önce Project Loon ile interneti balonla yaymak için çalışan Google bu kez drone'ları tercih etmiş durumda.

Skybender adındaki yeni projede 5G altyapısı oluşmasında önemli bir role sahip olacak.The Guardian'a göre ABD'nin New Mexico eyaletindeki büyük bir uçuş üssünü kiralayan Google testlere başladı bile. Şimdilik projede interneti tam anlamıyla yayma konusunda bazı aksaklıklar yaşansa da Google'ın bu sorunları çözmek için çalıştığı belirtiliyor.
Proje aniden internet bağlantısı kesilen bölgelere destek olmak için de kullanılabilir. Doğal afetler sonucunda şehir şebekelerinin hizmet verememesi, veya herhangi bir bölgede mahsur kalan bir grup insanın iletişim ihtiyaçlarını karşılayamaması gibi senaryolar internet dağıtan drone'lar sayesinde çözülebilir. Bir çok firmanın yatırım yaptığı bu alan gelecekte nasıl şekillenecek merak konusu.

http://www.phonearena.com/news/Google-testing-solar-powered-drones-to-deliver-wireless-internet-from-the-sky_id77863 Yorum Yaz
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tahir40 3 yıl en beğenilen
Bizde adamlar dronla beleş internet verse yok rekabete aykırı, yok verdiği internet yeteri kadar sansürlenmemiş, nerde AK Kotası bu internetin falan der vururlar o dronu.
Bizde adamlar dronla beleş internet verse yok rekabete aykırı, yok verdiği internet yeteri kadar sansürlenmemiş, nerde AK Kotası bu internetin falan der vururla...
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kımyasal 3 yıl
Turkcell,Türk Telekom,Vodafone gibi belirli klişeler üzerinden hizmet veren şirketlere alternatif olacak ve yüksek irtifa+uzun uçuş ömürlü dronlar ile 5g internet hizmeti verecek bir operatör piyasada olsa rekabet iyice kızışır.
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Tekno moomce 3 yıl
42 saniyelik videoyu 2 dakikada izledikten sonra adil kota fahiş fiyatlı olduktan sonra ne anladım o internete

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wolf silver 3 yıl
Arkadaşımın köyüne geldim. Yeni geldiğim Vodafone E çekiyor. Dalga geçtiğimiz avea daha iyi çekiyor...
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
patren

başta çok gereksiz düşündüm ama doğal afetlerde gerçekten çok işe yarar türkiyede 4.5g yayan dronelar yapmalı



Bir zamanlar reklamlarda "bir yatırım yaptık ki ohoo görseniz dudağınız uçuklar" dedikleri sabit istasyonlar bile düzgün internet veremiyor, birde Dronelar ile verelim diyorsun
bizimkiler gider en ucuz versiyonunu alır, kullanmak için drone'un dibinde uçman gerekir


edit: o reklamlardan birini buldum

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tahir40 3 yıl en beğenilen
Bizde adamlar dronla beleş internet verse yok rekabete aykırı, yok verdiği internet yeteri kadar sansürlenmemiş, nerde AK Kotası bu internetin falan der vururlar o dronu.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
haydalar olsun çok güzel yanlız bu sistem ya
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Patren 3 yıl
başta çok gereksiz düşündüm ama doğal afetlerde gerçekten çok işe yarar türkiyede 4.5g yayan dronelar yapmalı
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ÖzdalDoğru 3 yıl Patren
patren
başta çok gereksiz düşündüm ama doğal afetlerde gerçekten çok işe yarar türkiyede 4.5g yayan dronelar yapmalı

Hocam bu proje bizde 5.6 G dönemine anca yetişir :-)
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