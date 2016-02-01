Google'dan drone'lar ile 5G interneti yayma projesi: Skybender

Teknoloji devleri interneti geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalara devam ediyor. Google, Facebook gibi şirketlerin yanı sıra bir çok şirket iha ve drone benzeri cihazlarla interneti yaygın olarak sunmayı amaçlıyor. Daha önce Project Loon ile interneti balonla yaymak için çalışan Google bu kez drone'ları tercih etmiş durumda.

Skybender adındaki yeni projede 5G altyapısı oluşmasında önemli bir role sahip olacak.The Guardian'a göre ABD'nin New Mexico eyaletindeki büyük bir uçuş üssünü kiralayan Google testlere başladı bile. Şimdilik projede interneti tam anlamıyla yayma konusunda bazı aksaklıklar yaşansa da Google'ın bu sorunları çözmek için çalıştığı belirtiliyor.

Proje aniden internet bağlantısı kesilen bölgelere destek olmak için de kullanılabilir. Doğal afetler sonucunda şehir şebekelerinin hizmet verememesi, veya herhangi bir bölgede mahsur kalan bir grup insanın iletişim ihtiyaçlarını karşılayamaması gibi senaryolar internet dağıtan drone'lar sayesinde çözülebilir. Bir çok firmanın yatırım yaptığı bu alan gelecekte nasıl şekillenecek merak konusu.

http://www.phonearena.com/news/Google-testing-solar-powered-drones-to-deliver-wireless-internet-from-the-sky_id77863