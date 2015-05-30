Google'dan geleceğin kontrol teknolojisi: Project Soli

Gümünüzde dokunmadan yalnızca hareketler kontrol etme noktasında bazı geliştirmeler bulunuyor. Bunlardan en önemlisi Microsoft'un Kinect teknolojisi. Ancak bu teknolojinin düzgün kullanılabilmesi için büyük bir alete ve geniş bir alana ihtiyaç duyuluyor. Google'ın yeni yeni projesi Soli ise bu alanda kilometre taşı olabilecek nitelikte bir teknoloji.

İnsanların gün içinde tüm işlerini yapmak için ellerini kullanmasından yola çıkan şirket el ile kontrolün çok daha iyi seviyelere gelmesi gerektiğini düşünerek Project Soli geliştirmelerine başlamış. Herkesin elini ustalıkla kullanabildiğini ve bu deneyimin sanal ortama aktarılacağını belirten şirket bunun için radar teknolojisine benzer bir teknolojiyi kullanmayı tercih etmiş.

El hareketlerini takip etmek için radyo frekansları gönderen ufak çip elin yaptığı hareketleri algılayabiliyor. Özellikle çok ince hareketleri dahi algılayacak şekilde geliştirilen teknoloji 60 GHz frekansta, saniyede 10 bin dalga gönderebiliyor. Çok ufak bir alan kaplayan teknoloji günümüze sıkça kullandığımız bir çok ürünün içerisine kolaylıkla yerleştirilebilir gibi gözüküyor.

Fiziksel bir çok butonun yerini alabilecek teknoloji aynı zamanda insanların bu butonları kullanır gibi el hareketleri yapmasına da olanak sunacak. Butona tıklama, ses azaltma ve yükseltme gibi eylemlerde elinizin diğer parmaklarını kullanarak fiziksel bir geri dönüş sağlamak da insanların buton kullanıyor hissini yaşamasına imkan verecek. Ayrıca elinizin tamamını sanal bir araçmış gibi kullanmak da yine değişik kontrol şekillerinin önünü açabilir.

Google'ın proje için oluşturduğu ekip hala Soli üzerinde çalışmalarına devam ederken başlangıçta pizza kutusu büyüklüğünde olan sensörün 10 ay içerisinde Micro SD kart boyutuna kadar indirilebildiği belirtiliyor. Ayrıca şirketin teknolojiyi tanıtmak amaçlı yayınladığı videoda Emre Karagözler isimli Türk mühendisin de yer alması gurur verici bir detay. Donanım lideri olarak projede yer alan Emre Karagözler'in de proje hakkında bilgi verdiği videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.