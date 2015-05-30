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Google'dan geleceğin kontrol teknolojisi: Project Soli

3 yıl
6,5b
1
23
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Google'dan geleceğin kontrol teknolojisi: Project Soli
 
Gümünüzde dokunmadan yalnızca hareketler kontrol etme noktasında bazı geliştirmeler bulunuyor. Bunlardan en önemlisi Microsoft'un Kinect teknolojisi. Ancak bu teknolojinin düzgün kullanılabilmesi için büyük bir alete ve geniş bir alana ihtiyaç duyuluyor. Google'ın yeni yeni projesi Soli ise bu alanda kilometre taşı olabilecek nitelikte bir teknoloji.
İnsanların gün içinde tüm işlerini yapmak için ellerini kullanmasından yola çıkan şirket el ile kontrolün çok daha iyi seviyelere gelmesi gerektiğini düşünerek Project Soli geliştirmelerine başlamış. Herkesin elini ustalıkla kullanabildiğini ve bu deneyimin sanal ortama aktarılacağını belirten şirket bunun için radar teknolojisine benzer bir teknolojiyi kullanmayı tercih etmiş.
Google'dan geleceğin kontrol teknolojisi: Project Soli
 
El hareketlerini takip etmek için radyo frekansları gönderen ufak çip elin yaptığı hareketleri algılayabiliyor. Özellikle çok ince hareketleri dahi algılayacak şekilde geliştirilen teknoloji 60 GHz frekansta, saniyede 10 bin dalga gönderebiliyor. Çok ufak bir alan kaplayan teknoloji günümüze sıkça kullandığımız bir çok ürünün içerisine kolaylıkla yerleştirilebilir gibi gözüküyor.
Fiziksel bir çok butonun yerini alabilecek teknoloji aynı zamanda insanların bu butonları kullanır gibi el hareketleri yapmasına da olanak sunacak. Butona tıklama, ses azaltma ve yükseltme gibi eylemlerde elinizin diğer parmaklarını kullanarak fiziksel bir geri dönüş sağlamak da insanların buton kullanıyor hissini yaşamasına imkan verecek. Ayrıca elinizin tamamını sanal bir araçmış gibi kullanmak da yine değişik kontrol şekillerinin önünü açabilir.
Google'dan geleceğin kontrol teknolojisi: Project Soli
 
Google'ın proje için oluşturduğu ekip hala Soli üzerinde çalışmalarına devam ederken başlangıçta pizza kutusu büyüklüğünde olan sensörün 10 ay içerisinde Micro SD kart boyutuna kadar indirilebildiği belirtiliyor. Ayrıca şirketin teknolojiyi tanıtmak amaçlı yayınladığı videoda Emre Karagözler isimli Türk mühendisin de yer alması gurur verici bir detay. Donanım lideri olarak projede yer alan Emre Karagözler'in de proje hakkında bilgi verdiği videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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DH Misafiri 3 yıl
Piyasada Leap Motion mevcuttu zaten.
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memotunc 3 yıl
Batuist
Emre Karagözler isimli kişi eğer Türkse (ki ismine bakarak vatandaşlık bilgisine erişemeyiz) yinede google gibi bir şirkette çalışıyor olmasından gurur duyabileceğim bir şey yok.. Şayet aynı işi yada aynı projeyi bir Türk şirketinde Türkiyede yapıyor olsaydı o zaman gurur duyardım. Dünyanın en büyük kapitalist şirketlerinden birinde beyin emeğini oraya bırakan birinin Türk olması beni neden gururlandırsın. Sömüren google.. onun her türlü bilgisinden beyin gücünden sonuna kadar yararlanan diğer bir deyişle sağaltan google... Türkiyeye bana birşey kazandırmıyor. etnik milliyetçi bir ruha sahipseniz ancak gurur duyabilirsiniz. diğer türlü onun yapacağı bir icat, bir çalışma vs. googleın malı olacağından Türkieyeye oradan pay çıkmaz.. yurt dışındaki iyi beyinlerle gurur duyacak kadar zavallı bir hale getirildi maalesef ülkemiz vatandaşları. ama anlayamadıkları şu var ki onların beyin gücü orada sömürülüyor. merkez kapitalist ülkeler beyin sömüren, çevre ülkeler ise kas gücü sömüren bir niteliğe büründü artık günümüzde. bunun çinde fabrikada sömürülen bir işçiden farkı yok. birinde kas diğerinde beyin sömürülüyor. kasın sömürüldüğü yerle gururlanmayan insan neden beynin sömürüldüğü yerle gururlanır anlamak zor. tabi düşünce meselesi düşünebilme meselesi hepsi bu...

Emre Karagözler gibi nice insanlarımız var yurtdışında. Örnek Benim Teyzeoğlu burada çalışmak istedi fakat özel iş alanı yok. Oda sözde dünyaca sayılı çok özel ünilerimize başvurdu sonuç "harcanırsın burada" dediler içerden. Şimdi nerde Samsung'un chip üretim nanometrelerini düşürmekle uğraşıyor. Ee gurur duymamalımıyım şimdi onunla ?
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Last Peony 3 yıl
HELAL EMRE
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Steppa Simian 3 yıl
Bu proje gerçekten çok güzelmiş.. Ayrıca yukarıdaki arkadaşlar niye gurur duyayım google'da çalışıyor yazmış. Ne yapsın elini tutan olmadı belkide burda ?
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aycibin 3 yıl
Akilli adamin bu memlekette isi ne?aldigi para para degil,deneyim deneyim degil,yasam standartlari standart degil.fistik gibi firsat bulmus iste gitmis helal olsun.arge muhendisi olarak bile gelecek kaygisi olmadan refah icinde yasiyordur.
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zgrp 3 yıl
Arkadaşlar biz neden bu kadar zorlama bir milliyetçilik perspektifinden bakıyoruz olaylara, biz Türkler dünyada kalabalık bir milletiz ve ne bilgi ne zeka yönünden hiçbir milletten aşağı değiliz ama her haberde milli bişeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Bizim tek eksiğimiz kendi kendimize olan tavrımız. Kendi kendimizi aşağılamasak, kendi yaptıklarımızla önce kendimiz alay etmesek belki herşey daha güzel olacak, biz düşünmemeye okumamaya ve anlatılan herşeyi doğru gibi yutmaya programlı gibiyiz, okullarda öğretmenlerden başlayarak hemen hemen hiçbir şeyde yeni ve aykırı fikir ortaya atmamaya tepki çekmemeye hatta çok acı vermeyecek bişeyse kabullenmeye meyilliyiz. Dinin hayatımızdaki yeri tabii ki çok büyük ama malesef din çok kötü kullanılıyor, google aramalarında bile iç yapısının ne olduğunu araştırmadan ve mantığını kullanmadan; telefon harammı, bilgisayar harammı, enstruman çalmak harammı, müzik dinlemek harammı gibi herşeyden bir korku ve kaçınma hali var. Halbuki bir çoğumuzun içinde denemek için deli cesareti var ama bunu bilimle yoğuramadığımız için enerjimiz şiddete aktarılıyor
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serafon 3 yıl
Biz kendimizden olanı ayrıştıracağız diye uğraşırken adamlar dünyanın dört bir yanından adam çekip kullanmaya çalışıyorlar. Büyük devletler, Osmanlı da dahil, hep böyle güçlenmiştir ve güçlü kalmıştır!
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doctor_bey 3 yıl
Adamlar gerçekten yapmış, helal.
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cemir7 3 yıl
60GHz kullaniyorlarsa o is yatar. 802.11ad geliyor 60GHz bandi dolacak.
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20likcivi 3 yıl
Arkadaş neden gurur duyayım demiş? Cevap vereyim çünkü insanlık için yararlı olabilecek bir projede yer alması olabilir mi? Ayriyeten şirketin kimin olduğu farketmez sonuçta yapılan şeyler bütün insalığı etkileyecek ve para konusu tabi ki de bu kadar uğraş için bir motivasyon bir ödül lazım oda para.İşte kapitalizm böyle ilerler. Tabi bizim kendini akıllı sanan romantik solcuların aklı pek rasyonel çalışmaz.
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Batuist 3 yıl
Emre Karagözler isimli kişi eğer Türkse (ki ismine bakarak vatandaşlık bilgisine erişemeyiz) yinede google gibi bir şirkette çalışıyor olmasından gurur duyabileceğim bir şey yok.. Şayet aynı işi yada aynı projeyi bir Türk şirketinde Türkiyede yapıyor olsaydı o zaman gurur duyardım. Dünyanın en büyük kapitalist şirketlerinden birinde beyin emeğini oraya bırakan birinin Türk olması beni neden gururlandırsın. Sömüren google.. onun her türlü bilgisinden beyin gücünden sonuna kadar yararlanan diğer bir deyişle sağaltan google... Türkiyeye bana birşey kazandırmıyor. etnik milliyetçi bir ruha sahipseniz ancak gurur duyabilirsiniz. diğer türlü onun yapacağı bir icat, bir çalışma vs. google'ın malı olacağından Türkieyeye oradan pay çıkmaz.. yurt dışındaki iyi beyinlerle gurur duyacak kadar zavallı bir hale getirildi maalesef ülkemiz vatandaşları. ama anlayamadıkları şu var ki onların beyin gücü orada sömürülüyor. merkez kapitalist ülkeler beyin sömüren, çevre ülkeler ise kas gücü sömüren bir niteliğe büründü artık günümüzde. bunun çinde fabrikada sömürülen bir işçiden farkı yok. birinde kas diğerinde beyin sömürülüyor. kasın sömürüldüğü yerle gururlanmayan insan neden beynin sömürüldüğü yerle gururlanır anlamak zor. tabi düşünce meselesi düşünebilme meselesi hepsi bu...
3 Yanıt Yanıtla
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darkest earth 3 yıl Batuist
Batuist

Emre Karagözler isimli kişi eğer Türkse (ki ismine bakarak vatandaşlık bilgisine erişemeyiz) yinede google gibi bir şirkette çalışıyor olmasından gurur duyabileceğim bir şey yok.. Şayet aynı işi yada aynı projeyi bir Türk şirketinde Türkiyede yapıyor olsaydı o zaman gurur duyardım. Dünyanın en büyük kapitalist şirketlerinden birinde beyin emeğini oraya bırakan birinin Türk olması beni neden gururlandırsın. Sömüren google.. onun her türlü bilgisinden beyin gücünden sonuna kadar yararlanan diğer bir deyişle sağaltan google... Türkiyeye bana birşey kazandırmıyor. etnik milliyetçi bir ruha sahipseniz ancak gurur duyabilirsiniz. diğer türlü onun yapacağı bir icat, bir çalışma vs. google'ın malı olacağından Türkieyeye oradan pay çıkmaz.. yurt dışındaki iyi beyinlerle gurur duyacak kadar zavallı bir hale getirildi maalesef ülkemiz vatandaşları. ama anlayamadıkları şu var ki onların beyin gücü orada sömürülüyor. merkez kapitalist ülkeler beyin sömüren, çevre ülkeler ise kas gücü sömüren bir niteliğe büründü artık günümüzde. bunun çinde fabrikada sömürülen bir işçiden farkı yok. birinde kas diğerinde beyin sömürülüyor. kasın sömürüldüğü yerle gururlanmayan insan neden beynin sömürüldüğü yerle gururlanır anlamak zor. tabi düşünce meselesi düşünebilme meselesi hepsi bu...

Türkiye'de olsa tubitak'ın hard disk incelemesi yapan kişinin boşluğunu doldururdu herhalde.
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shadowtr 3 yıl Batuist
Google'ın sağladığı imkanlarla projede kendisi için bizim hayal dahi edemeyeceğimiz deneyimler kazanıyor. Sen ülke olarak bunu sağlayamıyorsan gurur duymak yerine utanç duymak daha mantıklı bir eylem.
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Guest-6917628EB 3 yıl Batuist
Batuist

Emre Karagözler isimli kişi eğer Türkse (ki ismine bakarak vatandaşlık bilgisine erişemeyiz) yinede google gibi bir şirkette çalışıyor olmasından gurur duyabileceğim bir şey yok.. Şayet aynı işi yada aynı projeyi bir Türk şirketinde Türkiyede yapıyor olsaydı o zaman gurur duyardım. Dünyanın en büyük kapitalist şirketlerinden birinde beyin emeğini oraya bırakan birinin Türk olması beni neden gururlandırsın. Sömüren google.. onun her türlü bilgisinden beyin gücünden sonuna kadar yararlanan diğer bir deyişle sağaltan google... Türkiyeye bana birşey kazandırmıyor. etnik milliyetçi bir ruha sahipseniz ancak gurur duyabilirsiniz. diğer türlü onun yapacağı bir icat, bir çalışma vs. google'ın malı olacağından Türkieyeye oradan pay çıkmaz.. yurt dışındaki iyi beyinlerle gurur duyacak kadar zavallı bir hale getirildi maalesef ülkemiz vatandaşları. ama anlayamadıkları şu var ki onların beyin gücü orada sömürülüyor. merkez kapitalist ülkeler beyin sömüren, çevre ülkeler ise kas gücü sömüren bir niteliğe büründü artık günümüzde. bunun çinde fabrikada sömürülen bir işçiden farkı yok. birinde kas diğerinde beyin sömürülüyor. kasın sömürüldüğü yerle gururlanmayan insan neden beynin sömürüldüğü yerle gururlanır anlamak zor. tabi düşünce meselesi düşünebilme meselesi hepsi bu...

adam metu mezunu ki mezunlarin coguda abd de yuksek (carnegie mellon) yapiyor yasiyor calsiyor
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