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Google'dan insan kadar hızlı öğrenebilen yapay zeka

Google’ın yapay zeka üzerine çalışan bölümü DeepMind, sinir ağları tarafından desteklenen ve insan kadar hızlı öğrenebilen yapay zeka geliştirdiğini duyurdu.
2 yıl
3,9b
1
40
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Google'dan insan kadar hızlı öğrenebilen yapay zeka
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Akıllı telefonlarımızda bile karşımıza çıkan yapay zeka artık her alanda kendisini gösterir bir hal almış durumda ancak yapay zeka çalışma alanını genişletiyor olsa da henüz bilim kurgu filmlerindeki seviyeye gelmiş değil. Bunun en önemli nedeni ise yapay zekanın öğrenme becerisinin insana göre oldukça kısıtlı olması. Makine öğrenme ve derin öğrenme sistemleriyle kendisini geliştiren yapay zeka insanlara göre 10 kat daha yavaş öğreniyor ancak Google çatısı altında faaliyet gösteren DeepMind, son geliştirdiği teknolojiyle yapay zekanın insan kadar hızlı öğrenebileceğini iddia ediyor.

2010 Yılında kurulan ve 2014’te 400 milyon dolar karşılığında Google tarafından satın alınan DeepMind, oluşturduğu yapay sinir ağı destekli yapay zeka teknolojileriyle adından söz ettiren bir şirket. Şirket özellikle geçtiğimiz yıl geliştirdiği AlphaGo isimli yapay zekanın go oyununda dünyaca ünlü Fan Hau’yi mağlup etmesiyle bu alandaki yeteneklerini ispatlamıştı. Şirketin iddiasına göre ise geliştirdikleri son yapay zeka insan ve hayvanların beyninde gerçekleşen öğrenme sürecini taklit ediyor ve önceki teknolojilere göre çok daha hızlı öğrenen bir yapay zeka vadediyor.

İnsan Beynini Taklit Ediyor 

DeepMind’daki araştırmacılardan Alexander Pritzel ve meslektaşları mevcut derin öğrenme sisteminde bulunan yapay sinir ağ katmanlarından herhangi birinde meydana gelen değişikliğin öğrenilen veriye ilişkin her şeyi yeniden tanımlaması, bu durumun da öğrenme sürecini oldukça uzun kılmasını problemine bir çözüm bulmuş gibi görünüyorlar. Ekibin ‘’sinirsel episodik kontrol’’ olarak adlandırdığı bu yeni sistem yapay zekayı davranış becerisini geliştirme konusunda insan ve hayvanlara benzer bir şekilde kullanıyor.

İnsanlarda öğrenilen yeni bir davranışın ilk olarak beynin hipokampus bölümüne kaydedilmesi ve ardından bu davranışın beynin prefrontal korteks adı verilen bölümünde uygulanabilir hale gelmesinde olduğu gibi DeepMind’ın geliştirdiği yapay zeka öğrendiği veriyi sadece diğer sinir ağ katmanlarına aktarmakla kalmıyor ayrıca bu veriyi anında yedekliyor. Bu sayede katmanlarda meydana gelen herhangi bir problemde veriler ve öğrenme süreci zarar görmemiş oluyor.

Otomasyon ve yapay zekanın iş hayatına girmesi sonucu pek çok kişinin işsiz kalacağı uzun zamandır konuşuluyordu ancak henüz tam anlamıyla insanla kıyaslanabilecek bir teknoloji geliştirilememişti. Öyle görünüyor ki DeepMind’ın attığı bu adım belki de insan beyninin yapabileceği şeyleri yapabilecek kadar gelişmiş bir yapay zekanın geliştirilmesi için önemli bir kilometre taşı.


https://futurism.com/google-created-an-ai-that-can-learn-almost-as-fast-as-a-human/ Yorum Yaz
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bortecine09 2 yıl en beğenilen Parola_18
Parola_18

kurulan cümleler çok yanlış bilgisayar öğrenemez insanla kıyaslamak komik topladıgı verilerle yazılımcının yazdıgı şekilde hesaplamalar yapar ve yine yazılımcının yazdıgı şekilde sonuç çıkarır....

ee sen davranırken neye dayanarak davranıyorsun? daha önce tadını hiç bilmediğin bir yemeği gördüğünde, tadını tarif edebilir misin? edemezsin. tadarsın öncelikle. o bir deneyimdir. o yemeği bir daha gördüğünde bu yemeğin tadı şöyle dersin. Bu öğrendiğin birşeydir ve aynı zamanda deneyimdir. o da geçmiş bilgidir. bilgi tabanından çıkardığın yorumlardır. insan bunlara göre davranır. bunlara göre adapte olur hayata.
Parola_18kurulan cümleler çok yanlış bilgisayar öğrenemez insanla kıyaslamak komik topladıgı verilerle yazılımcının yazdıgı şekilde hesa...
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bahran 2 yıl Giresunlufuk
Giresunlufuk
Hiçbirşey insandan hızlı öğrenemez. Yapay zeka da kim? Onu da insan yapıyor.

Senden hızlı matematik işlemi yapabilir şuan 1900 yıllarında cepe sığacak birşey senden hızlı işlem yapacak denilse yapamaz derdin. Senden daha hızlı internette surf edip bilgiyi senden hızlı alabilecek. Buda senden daha hızlı öğrenecek demektir.
GiresunlufukHiçbirşey insandan hızlı öğrenemez. Yapay zeka da kim? Onu da insan yapıyor.Senden hızlı matematik işlemi yapabil...
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DH Misafiri 2 yıl
İnsan beynine en yakın yapay zekayı, hatta daha ilerisini yapmak mümkün görünüyor bana. Ancak genel kabul olarak insanın her zaman rasyonel kararlar aldığı varsayılıyor. Halbuki insan evladı her koşulda mantıklı davranmayabilir. Hislerimiz, duygularımız ve hormonlarımızla hareket ederek hayatla ilgili kararlar alıp irrasyonel davranışlar geliştirebiliriz. Tabir-i caizse saçmalayabiliriz.
Buradan hareketle, duygu durumu, kaygı durumu, hormonlar olmadan yapay zekalar ve yapay zekaları olan robotların (şimdilik) insana, insan davranışlarına ve çıkarımlarına yaklaşması çok mümkün görünmüyor bana. Elbette her türlü hesaplamayı, matematiksel analizi bizlerden çok hızlı yapmayı başarabilirler.
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Krone 2 yıl
Şu yapay zekalı robotlar bir an önce geliştirilse keşke. Filmlerdeki teknolojiyi yaşasak, en azından tanık olsak.
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kadirirdem 2 yıl
Yapay zekanın gelişmesi gerçekten önemli.İleride bir çok üründe kullanılacak.
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arel.gr 2 yıl
@parola618 hocam sen bu gibi forumların çok daha ötesisin, eksik olma !
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axaxa 2 yıl
Daha ona uzun yıllar var boşuna kasmayın şimdiden.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
4 milyar yıllık evrimin sonucuna göre 10 kat yavaş öğrenen bir sistem !
ilk adımda ! 0 dan 4 milyara / 10 = 400 milyon yıl hızından bir ivme ile öğrenmeye başlamış olduğu gerçeği ; beklentilerin çok üzerinde ilerleme kaydedeceğinin garantisi gibi duruyor !
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V4LKyR 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
4 milyar yıllık evrimin sonucuna göre 10 kat yavaş öğrenen bir sistem !
ilk adımda ! 0 dan 4 milyara / 10 = 400 milyon yıl hızından bir ivme ile öğrenmeye başlamış olduğu gerçeği ; beklentilerin çok üzerinde ilerleme kaydedeceğinin garantisi gibi duruyor !

BU ADAMA KULAK VERİN!
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SEO-Uzmanı 2 yıl
google dünyanın en kararlı çalışan quantum bilgisayarı olan dwavesys.com den d-wave adlı donanım üzerinden proje geliştirdiği hakkında bilgiler ortada !
işin asıl garip tarafı !
hadislerde geçen ve fonotik seslendirmeyle "deccal" ifadesi "dwave" é oldukça yakın olması çok şaşırtıcı !
bu hadisleri daha internetin "i" si bile piyasada yokken !
interneti bırak google veya quantum bilgisayarın "q" su bile yokken herkes bir şekliyle biliyor olması !
çok garip bir durum gibi !
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Giresunlufuk 2 yıl
Hiçbirşey insandan hızlı öğrenemez. Yapay zeka da kim? Onu da insan yapıyor.
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bahran 2 yıl Giresunlufuk
Giresunlufuk
Hiçbirşey insandan hızlı öğrenemez. Yapay zeka da kim? Onu da insan yapıyor.

Senden hızlı matematik işlemi yapabilir şuan 1900 yıllarında cepe sığacak birşey senden hızlı işlem yapacak denilse yapamaz derdin. Senden daha hızlı internette surf edip bilgiyi senden hızlı alabilecek. Buda senden daha hızlı öğrenecek demektir.
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METEHAN88 2 yıl Giresunlufuk
Giresunlufuk

Hiçbirşey insandan hızlı öğrenemez. Yapay zeka da kim? Onu da insan yapıyor.

Yapay zeka Büyükustaları bile yendiği için kendini yapan insanları satranç ve Go'da kolayca yener..
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WB 2 yıl
Devlet bize bahmiiir anca yol yapiir imkan verseler biz de yaparih ehuehuheuheuhe..
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Parola_18 2 yıl
kurulan cümleler çok yanlış bilgisayar öğrenemez insanla kıyaslamak komik topladıgı verilerle yazılımcının yazdıgı şekilde hesaplamalar yapar ve yine yazılımcının yazdıgı şekilde sonuç çıkarır....
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bortecine09 2 yıl Parola_18
Parola_18

kurulan cümleler çok yanlış bilgisayar öğrenemez insanla kıyaslamak komik topladıgı verilerle yazılımcının yazdıgı şekilde hesaplamalar yapar ve yine yazılımcının yazdıgı şekilde sonuç çıkarır....

ee sen davranırken neye dayanarak davranıyorsun? daha önce tadını hiç bilmediğin bir yemeği gördüğünde, tadını tarif edebilir misin? edemezsin. tadarsın öncelikle. o bir deneyimdir. o yemeği bir daha gördüğünde bu yemeğin tadı şöyle dersin. Bu öğrendiğin birşeydir ve aynı zamanda deneyimdir. o da geçmiş bilgidir. bilgi tabanından çıkardığın yorumlardır. insan bunlara göre davranır. bunlara göre adapte olur hayata.
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St Batuhan 2 yıl Parola_18
Parola_18

kurulan cümleler çok yanlış bilgisayar öğrenemez insanla kıyaslamak komik topladıgı verilerle yazılımcının yazdıgı şekilde hesaplamalar yapar ve yine yazılımcının yazdıgı şekilde sonuç çıkarır....

Bilgisayar öğrenebilir. Şu an belki çok kısıtlı dediğiniz gibi kabul edebiliriz ama aslında ucunu açık bırakıp kendi kendini geliştirebilecek yazılımlar yapma imkanı bence gayet var. İnternet erişimi dahilinde bilgiye internetten ulaşıp çıkarım yapabilecek ve kendini geliştirecek sistemler kurulabilir. Elbette altında bir programcı imzası olabilir ama ona bakılırsa bizim altımızda da yaratan imzası var. Bunu her yönden düşünebilirsin (Allah-tanrı-evren-güç gibi istediğin tarzdaki inançla)

Biz de bir şeyleri çevreden görüp öğrendiğimize göre aynı kapıya çıkıyor. Hayal kurma noktası farklılık taşıyabilir ama Westworld bu konuya güzelce değinmişti. Rüyalar, hayaller olarak yapay zekaya imkan sağlanabilir yakında. Sadece kontrolü bırakacak ve iyi yönde olmalarını mı dileyeceğiz yoksa sıkı kontrolle çok fazla gelişmelerini engelleyecek miyiz önemli olan bu.
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