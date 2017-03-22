Google'dan insan kadar hızlı öğrenebilen yapay zeka

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Akıllı telefonlarımızda bile karşımıza çıkan yapay zeka artık her alanda kendisini gösterir bir hal almış durumda ancak yapay zeka çalışma alanını genişletiyor olsa da henüz bilim kurgu filmlerindeki seviyeye gelmiş değil. Bunun en önemli nedeni ise yapay zekanın öğrenme becerisinin insana göre oldukça kısıtlı olması. Makine öğrenme ve derin öğrenme sistemleriyle kendisini geliştiren yapay zeka insanlara göre 10 kat daha yavaş öğreniyor ancak Google çatısı altında faaliyet gösteren DeepMind, son geliştirdiği teknolojiyle yapay zekanın insan kadar hızlı öğrenebileceğini iddia ediyor.

2010 Yılında kurulan ve 2014’te 400 milyon dolar karşılığında Google tarafından satın alınan DeepMind, oluşturduğu yapay sinir ağı destekli yapay zeka teknolojileriyle adından söz ettiren bir şirket. Şirket özellikle geçtiğimiz yıl geliştirdiği AlphaGo isimli yapay zekanın go oyununda dünyaca ünlü Fan Hau’yi mağlup etmesiyle bu alandaki yeteneklerini ispatlamıştı. Şirketin iddiasına göre ise geliştirdikleri son yapay zeka insan ve hayvanların beyninde gerçekleşen öğrenme sürecini taklit ediyor ve önceki teknolojilere göre çok daha hızlı öğrenen bir yapay zeka vadediyor.

İnsan Beynini Taklit Ediyor

DeepMind’daki araştırmacılardan Alexander Pritzel ve meslektaşları mevcut derin öğrenme sisteminde bulunan yapay sinir ağ katmanlarından herhangi birinde meydana gelen değişikliğin öğrenilen veriye ilişkin her şeyi yeniden tanımlaması, bu durumun da öğrenme sürecini oldukça uzun kılmasını problemine bir çözüm bulmuş gibi görünüyorlar. Ekibin ‘’sinirsel episodik kontrol’’ olarak adlandırdığı bu yeni sistem yapay zekayı davranış becerisini geliştirme konusunda insan ve hayvanlara benzer bir şekilde kullanıyor.

İnsanlarda öğrenilen yeni bir davranışın ilk olarak beynin hipokampus bölümüne kaydedilmesi ve ardından bu davranışın beynin prefrontal korteks adı verilen bölümünde uygulanabilir hale gelmesinde olduğu gibi DeepMind’ın geliştirdiği yapay zeka öğrendiği veriyi sadece diğer sinir ağ katmanlarına aktarmakla kalmıyor ayrıca bu veriyi anında yedekliyor. Bu sayede katmanlarda meydana gelen herhangi bir problemde veriler ve öğrenme süreci zarar görmemiş oluyor.

Otomasyon ve yapay zekanın iş hayatına girmesi sonucu pek çok kişinin işsiz kalacağı uzun zamandır konuşuluyordu ancak henüz tam anlamıyla insanla kıyaslanabilecek bir teknoloji geliştirilememişti. Öyle görünüyor ki DeepMind’ın attığı bu adım belki de insan beyninin yapabileceği şeyleri yapabilecek kadar gelişmiş bir yapay zekanın geliştirilmesi için önemli bir kilometre taşı.

https://futurism.com/google-created-an-ai-that-can-learn-almost-as-fast-as-a-human/