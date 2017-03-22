Google'dan insan kadar hızlı öğrenebilen yapay zeka

2010 Yılında kurulan ve 2014’te 400 milyon dolar karşılığında Google tarafından satın alınan DeepMind, oluşturduğu yapay sinir ağı destekli yapay zeka teknolojileriyle adından söz ettiren bir şirket. Şirket özellikle geçtiğimiz yıl geliştirdiği AlphaGo isimli yapay zekanın go oyununda dünyaca ünlü Fan Hau’yi mağlup etmesiyle bu alandaki yeteneklerini ispatlamıştı. Şirketin iddiasına göre ise geliştirdikleri son yapay zeka insan ve hayvanların beyninde gerçekleşen öğrenme sürecini taklit ediyor ve önceki teknolojilere göre çok daha hızlı öğrenen bir yapay zeka vadediyor.
İnsan Beynini Taklit Ediyor
DeepMind’daki araştırmacılardan Alexander Pritzel ve meslektaşları mevcut derin öğrenme sisteminde bulunan yapay sinir ağ katmanlarından herhangi birinde meydana gelen değişikliğin öğrenilen veriye ilişkin her şeyi yeniden tanımlaması, bu durumun da öğrenme sürecini oldukça uzun kılmasını problemine bir çözüm bulmuş gibi görünüyorlar. Ekibin ‘’sinirsel episodik kontrol’’ olarak adlandırdığı bu yeni sistem yapay zekayı davranış becerisini geliştirme konusunda insan ve hayvanlara benzer bir şekilde kullanıyor.
İnsanlarda öğrenilen yeni bir davranışın ilk olarak beynin hipokampus bölümüne kaydedilmesi ve ardından bu davranışın beynin prefrontal korteks adı verilen bölümünde uygulanabilir hale gelmesinde olduğu gibi DeepMind’ın geliştirdiği yapay zeka öğrendiği veriyi sadece diğer sinir ağ katmanlarına aktarmakla kalmıyor ayrıca bu veriyi anında yedekliyor. Bu sayede katmanlarda meydana gelen herhangi bir problemde veriler ve öğrenme süreci zarar görmemiş oluyor.
Otomasyon ve yapay zekanın iş hayatına girmesi sonucu pek çok kişinin işsiz kalacağı uzun zamandır konuşuluyordu ancak henüz tam anlamıyla insanla kıyaslanabilecek bir teknoloji geliştirilememişti. Öyle görünüyor ki DeepMind’ın attığı bu adım belki de insan beyninin yapabileceği şeyleri yapabilecek kadar gelişmiş bir yapay zekanın geliştirilmesi için önemli bir kilometre taşı.
https://futurism.com/google-created-an-ai-that-can-learn-almost-as-fast-as-a-human/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ee sen davranırken neye dayanarak davranıyorsun? daha önce tadını hiç bilmediğin bir yemeği gördüğünde, tadını tarif edebilir misin? edemezsin. tadarsın öncelikle. o bir deneyimdir. o yemeği bir daha gördüğünde bu yemeğin tadı şöyle dersin. Bu öğrendiğin birşeydir ve aynı zamanda deneyimdir. o da geçmiş bilgidir. bilgi tabanından çıkardığın yorumlardır. insan bunlara göre davranır. bunlara göre adapte olur hayata.
Senden hızlı matematik işlemi yapabilir şuan 1900 yıllarında cepe sığacak birşey senden hızlı işlem yapacak denilse yapamaz derdin. Senden daha hızlı internette surf edip bilgiyi senden hızlı alabilecek. Buda senden daha hızlı öğrenecek demektir.