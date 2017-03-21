Twitter, profesyonel canlı yayın özelliğini tanıtıyor

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Her gün milyarlarca tweetin atıldığı önde gelen sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarına gelişmiş bir canlı yayın imkanı sunmaya hazırlanıyor. Canlı yayın uygulaması Periscope’un da sahibi olan şirket yarından itibaren kullanıma sunacağı bu uygulamayla özellikle sadece cep telefonundan canlı yayın yapmak istemeyen kişilerin ve medya kuruluşlarının daha profesyonel bir şekilde canlı yayın yapmalarını sağlayacak. Peki bu canlı yayın uygulaması kullanıcılara neler vadediyor?

Facebook’un canlı yayın özelliğine oldukça benzer olduğu ileri sürülen bu yeni uygulama sayesinde kullanıcılar; büyük video kameraları, düzenleme panolarını, yazılımları ve ihtiyaç duydukları diğer pek çok ekipmanı sosyal platforma bağlayarak doğrudan Twitter üzerinden yayın yapabilecek. Özellikle Twitch yayıncılarının kullandığı Open Broadcaster Software’(OBS)e entegre olacak bu uygulama, kullanıcıların Telestream, Livestream Switcher ve Wirecast gibi platformlardan video aktarımı yapabilmeleri için hedef URL oluşturmalarına olanak tanıyor.

Periscope ile Bağları Koparıyor

Bu sistem aslında Periscope üzerinden de bir süredir kullanılabiliyordu ancak büyük yayın kuruluşları için daha fazla özelleştirmelere yer vermesi ve önemli ekipmanları desteklemesi bakımından Periscope’dan ayrılıyor. Ayrıca Twitter’ın farklı bir uygulama olmaksızın profesyonel yayıncılara böyle bir imkan sunması da kullanıcıların işini kolaylaştıracak gibi görünüyor.





Rakipleri Snapchat, Instagram ve Facebook’un aksine canlı yayın konusunda çok fazla ön plana çıkamayan Twitter bu sayede aslında olması gerektiği yere( zira platformun ana amacı kullanıcıların anlık duygu ve düşünce ve yaşantılarını paylaşabilmesi) ulaşmayı hedefliyor.

https://techcrunch.com/2017/03/20/twitter-live/