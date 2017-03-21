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Twitter, profesyonel canlı yayın özelliğini tanıtıyor

Sosyal medya platformlarının canlı yayın alanındaki rekabetinde ön plana çıkmak isteyen Twitter, medya kuruluşları için daha işlevsel yeni bir canlı yayın platformu oluşturdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Twitter, profesyonel canlı yayın özelliğini tanıtıyor
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Her gün milyarlarca tweetin atıldığı önde gelen sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarına gelişmiş bir canlı yayın imkanı sunmaya hazırlanıyor. Canlı yayın uygulaması Periscope’un da sahibi olan şirket yarından itibaren kullanıma sunacağı bu uygulamayla özellikle sadece cep telefonundan canlı yayın yapmak istemeyen kişilerin ve medya kuruluşlarının daha profesyonel bir şekilde canlı yayın yapmalarını sağlayacak. Peki bu canlı yayın uygulaması kullanıcılara neler vadediyor?

Facebook’un canlı yayın özelliğine oldukça benzer olduğu ileri sürülen bu yeni uygulama sayesinde kullanıcılar; büyük video kameraları, düzenleme panolarını, yazılımları ve ihtiyaç duydukları diğer pek çok ekipmanı sosyal platforma bağlayarak doğrudan Twitter üzerinden yayın yapabilecek. Özellikle Twitch yayıncılarının kullandığı Open Broadcaster Software’(OBS)e entegre olacak bu uygulama, kullanıcıların Telestream, Livestream Switcher  ve Wirecast gibi platformlardan video aktarımı yapabilmeleri için hedef URL oluşturmalarına olanak tanıyor.

Periscope ile Bağları Koparıyor 

Bu sistem aslında Periscope üzerinden de bir süredir kullanılabiliyordu ancak büyük yayın kuruluşları için daha fazla özelleştirmelere yer vermesi ve önemli ekipmanları desteklemesi bakımından Periscope’dan ayrılıyor. Ayrıca Twitter’ın farklı bir uygulama olmaksızın profesyonel yayıncılara böyle bir imkan sunması da kullanıcıların işini kolaylaştıracak gibi görünüyor.


Rakipleri Snapchat, Instagram ve Facebook’un aksine canlı yayın konusunda çok fazla ön plana çıkamayan Twitter bu sayede aslında olması gerektiği yere( zira platformun ana amacı kullanıcıların anlık duygu ve düşünce ve yaşantılarını paylaşabilmesi) ulaşmayı hedefliyor. 


https://techcrunch.com/2017/03/20/twitter-live/ Yorum Yaz
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McLaren64 2 yıl
Özellikle 2010'dan sonra büyüklerin de Facebook'a üye olmasi ile beraber Facebook bitti benim için. Bir ara kapatmıştım, sonra yeniden açtım ama ayda yılda bir mobilden bakıyorum ne var ne yok diye.
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axaxa 2 yıl
Hepsi aynı işte.
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AlicanNalbat 2 yıl
:) millet wc de canlı yayın açıyor sigara içiyorum diye. İyice anormalleştirdiler insanları
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shadowtr 2 yıl
Gayet güzel olur. HD maç yayınları başlasın artık.
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kadirirdem 2 yıl
Periscope varken gerek yok her uygulama aynı oldu neredeyse...
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