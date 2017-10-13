Google'dan modern işgücüne 1 milyar dolarlık destek

Günümüzde yeni teknolojilerin ortaya çıkması ve gelişmesiyle birlikte işgücünün de yapay zeka, robotik, otomasyon ve benzer diğer alanlara kayması bekleniyor. Tabi bu yeni alanlarda hizmet sunacak bireylerin teknoloji dünyasına katkı sunabilmesi için kaliteli bir eğitim sürecinden geçmesi gerekiyor. Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Google da bu sürecin daha kaliteli ve herkes için ulaşılabilir olması adına yeni bir hayır programı başlatıyor. Şirket ''Grow with Google(Google ile Büyü)'' isimli program kapsamında teknoloji dünyasında hizmet sunabilecek nitelikli işgücü oluşturmayı hedefliyor.





Şirketin En Büyük Hayır Projesi

Tahmin edileceği üzere ABD merkezli olacak program kapsamında şirket, bugüne kadarki en büyük hayır projesini başlatmış oldu. Şirket CEO'su Sundar Pichai tarafından yapılan açıklamaya göre Google, önümüzdeki 5 yıl içinde kar amacı gütmeksizin insanlara yeni iş alanlarına yönelik eğitim veren kuruluşlara 1 milyar dolarlık destek sunacak. Şirket, proje kapsamında Udacity ve Coursera gibi çevrimiçi eğitim şirketlerinin yanı sıra Goodwill ve 4-H gibi hayır kurumlarına da hibe ayırmış durumda.





Özellikle Goodwill'e ayrılan hibe şirket için ayrı bir öneme sahip zira Google'ın bir kuruluşa karşılıksız olarak vereceği en yüksek meblağ olacak. Goodwill'e 10 milyon dolarlık destek sunacak olan Google, bu paranın yanı sıra gönüllü çalışan desteği de sunacak. Önümüzdeki 5 yıl içinde binlerce Google çalışanı, Goodwill ekibiyle birlikte insanlara eğitim vererek toplamda 1.2 milyon insanın işgücüne katılmasına destek olacak. Google ayrıca Udacity'de de 50.000 adet Android ve web geliştirme için 50,000 adet burs verecek. Google böylece bu alanda herhangi bir deneyimi olmayan insanların da geliştiriciliğe adım atmasını sağlayacak.





Apple ile Rekabet Sürüyor

Şirketin Grow with Google projesiyle; ülkedeki eğitim açığını kapatmayı, insanları değişen iş dünyasına hazırlamayı ve fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Google bu hayır projesiyle ülkedeki nitelikli işgücünün artması için çok büyük katkı sağlıyor olsa da ülkenin geleceğine yönelik hayır faaliyetlerinde bulunan tek şirket değil. Geçtiğimiz mayıs ayında Apple, ülkedeki üretimi ve ileri imalatı işlerini teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir fona 1 milyar dolarlık destekte bulunacağını açıklamıştı. İki şirketin teknoloji alanında olduğu kadar kar amacı gütmeyen kuruluşları destekleme noktasında da rekabet içinde olduklarını söylemek mümkün.