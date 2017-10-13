Google'dan modern işgücüne 1 milyar dolarlık destek

Şirketin En Büyük Hayır Projesi
Tahmin edileceği üzere ABD merkezli olacak program kapsamında şirket, bugüne kadarki en büyük hayır projesini başlatmış oldu. Şirket CEO'su Sundar Pichai tarafından yapılan açıklamaya göre Google, önümüzdeki 5 yıl içinde kar amacı gütmeksizin insanlara yeni iş alanlarına yönelik eğitim veren kuruluşlara 1 milyar dolarlık destek sunacak. Şirket, proje kapsamında Udacity ve Coursera gibi çevrimiçi eğitim şirketlerinin yanı sıra Goodwill ve 4-H gibi hayır kurumlarına da hibe ayırmış durumda.
Apple ile Rekabet Sürüyor
Şirketin Grow with Google projesiyle; ülkedeki eğitim açığını kapatmayı, insanları değişen iş dünyasına hazırlamayı ve fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Google bu hayır projesiyle ülkedeki nitelikli işgücünün artması için çok büyük katkı sağlıyor olsa da ülkenin geleceğine yönelik hayır faaliyetlerinde bulunan tek şirket değil. Geçtiğimiz mayıs ayında Apple, ülkedeki üretimi ve ileri imalatı işlerini teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir fona 1 milyar dolarlık destekte bulunacağını açıklamıştı. İki şirketin teknoloji alanında olduğu kadar kar amacı gütmeyen kuruluşları destekleme noktasında da rekabet içinde olduklarını söylemek mümkün.
https://9to5google.com/2017/10/12/grow-with-google-tech-automation/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle