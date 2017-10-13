Sahibinden.com'a açılan rekabet soruşturmasının nedeni

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Rekabet Kurulu tarafından sahibinden.com hakkında soruşturma açıldı. Online otomotiv ilanları pazarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, online otomotiv ilanları alanındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Daha Önce Açılan Soruşturmayla Birleştirildi

Kurul, bu soruşturmanın sahibinden.com hakkında daha önceden açılan soruşturmayla birleştirilmesini kararlaştırdı. Geçtiğimiz Haziran ayında yine Rekabet Kurulu tarafından şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki hakimiyetini yüksek fiyat uygulayarak kötüye kullandığı iddiası ile soruşturma açılmıştı. Bu defa açılan soruşturma ise sadece online otomotiv satışı fiyatlarını kapsıyor. Bu iki soruşturma birlikte yürütülecek.

4054 Sayılı Kanun'un 6. Maddesi

Hakim durumun kötüye kullanılması başlıklı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'unda şu ifadeler yer alıyor:

Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.

http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/4054-Sayili-Kanun