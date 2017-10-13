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Sahibinden.com'a açılan rekabet soruşturmasının nedeni

Rekabet Kurulu tarafından otomotiv ilanlarında aşırı fiyat uyguladığı gerekçesiyle sahibinden.com hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı. Peki soruşturma neden açıldı. İşte detaylar:
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sahibinden.com'a açılan rekabet soruşturmasının nedeni
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Rekabet Kurulu tarafından sahibinden.com hakkında soruşturma açıldı. Online otomotiv ilanları pazarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, online otomotiv ilanları alanındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Daha Önce Açılan Soruşturmayla Birleştirildi

Kurul, bu soruşturmanın sahibinden.com hakkında daha önceden açılan soruşturmayla birleştirilmesini kararlaştırdı. Geçtiğimiz Haziran ayında yine Rekabet Kurulu tarafından şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki hakimiyetini yüksek fiyat uygulayarak kötüye kullandığı iddiası ile soruşturma açılmıştı. Bu defa açılan soruşturma ise sadece online otomotiv satışı fiyatlarını kapsıyor. Bu iki soruşturma birlikte yürütülecek.

Sahibinden.com'a açılan rekabet soruşturmasının nedeni

4054 Sayılı Kanun'un 6. Maddesi

Hakim durumun kötüye kullanılması başlıklı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'unda şu ifadeler yer alıyor:

Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.


http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/4054-Sayili-Kanun Yorum Yaz
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linqs 1 yıl en beğenilen
Hukumetten birinin bi akrabasi bu ise girecek demekki ..
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lazer__ 1 yıl
emlakçı ve galericiler kapatılsa ne iyi olurdu
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tttahmettt 1 yıl
Bana göre;
evet sahibinden.com mevcut durumunu kullanarak kullanıcıları sömürüyor.
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vonderplanitz 1 yıl
Konuyu biraz hortlatmak gibi olacak fakat bence Sahibinden . com iyi bir site. Sebepleri biraz özet, biraz ayrıntı ile:
Ben bireysel kullanıcıyım ve elimdeki cep telefonu, cep ve bilgisayar aksesuarları, müzik seti deck gibi parçaları gayet etkili şekilde S üzerinden sattım.
--> İlan verdikten sonra 'bireysel kullanıcı olduğunuz için' ürün thumbnail resmi listelere ücretsiz eklendi diyor.
--> İlanda cep tel no girmemi zorunlu yapmıyor, konum bilgisi girmemi zorlamıyor.
--> Cepten siteye girişte mobil uygulama zorunlu kılmıyor, istersem Firefox Mobil'den siteyi tarayabiliyorum
--> Proxy üzerinden siteye girişe engel koymuyor, benim mahremiyet haklarıma karışmıyor.
Aynı haklar ve imkanlar DonanimHaber 2.el kısmında da fazlasıyla var. Yani Sahibinden ve DH 2.el bölümü Türkiye'de 2.el satış ilanı için --bence-- en uygun siteler.
Letgo 'ya baktım.. Letgo mecazi anlamda 2.el ilan sitesi değil, 'güvenlik' adı altında sizin cep konum bilgilerinize el koyan ve sizi mobil uygulama indirmeye zorlayan birşey, o kadar. Bu Letgo'ya proxy üzerinden gireyim dedim access denied diyerek izin vermedi. En az bilinen proxy'den denedim, onda bile access denied dedi! Yani bu Letgo'nun işi gücü sizin özel bilgilerinizi ele geçirmek, başka bir esprisi yok. Bu bahsettiğim şeyleri Sahibinden (veya DH) yapsa onlara da aynı şekilde konuşurdum ancak yapmıyorlar o yüzden Sahibinden'e iyi konuşuyorum.
Son bir ayda Sahibinden 'den 3-4 ürün sattım ve 2000TL'ye yakın gelir elde ettim. Alıcı memnun cunku süper temiz ürünü süper düşük (sitedeki en düşük) fiyattan aldılar. Ben cep no'mu , adres , konum ve özel bilgilerimi dünyaya duyurmadan, ürünümü sattım. Ürünü sattığım alıcılar, ortalığın üçkağıtçı ve çok zeki satıcılarlar dolu olduğunu biliyor. Sahibinden, alıcılara öyle bir satıcı olmadığımı göstermemi de sağladı. Sahibinden kötü bir satıcıyı iyi yapamaz. Suistimal edilebilir, çok zeki satıcılar tarafından şikayet edilebilir. Onlar beni ilgilendirmez cunku ben çok zeki satıcı deilim.
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cumur 1 yıl
hürriyet emlak çok mu ucuz acaba onu merak ettim yada diğerleri ?
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WarSaw 1 yıl
iyide şartları piyasa belirler adamlar fiyatı abartırsa kullanıcılarda siteyi kullanmazsa zararı kendilerine her durumdan yeni bir fırsat doğar. alternatif siteler oluşur ve büyümesi hız kazanır zararını kendisi çeker sahibinden.com olarak.
onu bunu boşverinde devlet bence kendi kendisine dava açmalı tekel oluşturmaktan.
bunca vergiler bunca toplanan haraçlar sırf devletin elinde tuttuğu yasal güçten kaynaklı. benzinin gerçek litre fiyatı 2.2tl ike bunu bana 5.5 e satıyorsan seninde sorgulanman hesap vermen gerekir. Aldığım arabaya o uğursuz gözlerini dikip aynısının parasını cebimden yasal adı altında kendine hiç elini kolunu yormadan benden rızam dışında zorla alıyorsan bunlarında sorgulanması gerekir. Esas tekelci zihniyet varsa insanların üzerinde baskı oluşturan ve elinde bulundurduğu yasal güçle haksız kazanç elde etme yoluna giden bir yapı varsa o da devletin ta kendisidir.
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Ar ge 1 yıl
Problem kurumsal üyelerin şikayeti, sahibinden.com son iki yılda kurumsal üyelik fiyatlarını yanlış hatırlamıyorsam %500-600 gibi oranlarda yükseltti ve ilan paketlerini sayısal olarak sınırladı. Sahibinden.com u bu konuda haksız bulsam da sitenin amacından saptığını düşünüyorum. Domain ismine bakarak ilanların gerçekten sahibinden satılıyor olması gerekirken tamamen aracı kurumlara hitap eden bir platforma dönüştü, konut ve otomobil satın almak istediğinizde emlakçı ve galericileri elerseniz geride ilan kalmıyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Orhan Hoca 1 yıl Ar ge
Ar ge
Problem kurumsal üyelerin şikayeti, sahibinden.com son iki yılda kurumsal üyelik fiyatlarını yanlış hatırlamıyorsam %500-600 gibi oranlarda yükseltti ve ilan paketlerini sayısal olarak sınırladı. Sahibinden.com u bu konuda haksız bulsam da sitenin amacından saptığını düşünüyorum. Domain ismine bakarak ilanların gerçekten sahibinden satılıyor olması gerekirken tamamen aracı kurumlara hitap eden bir platforma dönüştü, konut ve otomobil satın almak istediğinizde emlakçı ve galericileri elerseniz geride ilan kalmıyor.

Aslında; aracı sahibi satıyorsa ve bunu site yönetimi ile kimlik, ruhsat bilgisi gibi arada halletseler ve bu şekilde ücretsiz hali sürse. Firmalara da ucretli ama makul fiyatlı olsa daha uygun olur gibi.
Ilan yayınlama hakkı biten kişilerin araçları da 3-5 bin artı fiyatlarla galeri ilanlarinda gözükmez, şişirme fiyatlar da iner.
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sinoplu 1 yıl
Siz şaka misiniz
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murat204 1 yıl
Teşekkür ederiz sayın editör...
Haberi vermekle kalmayıp; "5n1k" için de "emek" vermişsiniz...
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TSY 1 yıl
Siz hala donanım haber olarak ilan koyup satışa sunabileceğimiz bir site açmayın bu kadar üyeye ve aktif kullanıcıya sahip platformsunuz hala baka durun milletin tek başına bu yolda yürümesine. Facedeki oluşturulan grupların bile aktif birkaç yüzbin üyesi var. Siz aktif milyon kullanıcıdan faydalanamayın ancak böyle konu açar haber yaptım dersiniz. Üstelik ilanlara yorum yapma özelliği getirin ve bunları biri onaylasın kullanıcıya oy verme sistemide olsun bakın bakalım nasıl patlama yapıyorsunuz. Piyasaya az dürüstlük getirmekten korkuyonuz.
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redoracle 1 yıl
Sony gibi devletle rekabet ettilerse demek ki
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orientem 1 yıl
Bence de rahat olduğundan son yıllarda fiyat şişirdi ancak rekabet kurumunun buna karar vermesi bence imkansız. İnternet sitesi işletiyorlar sonuçta maliyetleri ihmal edilicek düzeyde. Maliyet olmayan yerde fiyat yüksek veya alçak diyebilmenin mümkünatı yok. Ne kadar fiyat koyabiliyorsa o kadar koyar. Ne diyecek benim normalde şurdan 10 milyon kazanmam lazım ama bu kadar da fazla kazanmıyım mı dicek?
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MetalWave 1 yıl
araçların kasko değerinden fazla fiyata koyamama kuralı getirseler sorun çözülecektir. adam sahte konu açar demeyin ilanlar denetlendikten sonra açılmakta.
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