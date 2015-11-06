Google’dan sitelere yeni gelir modeli: Google Contributor

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Dünya genelinde web sitelerinin en önemli gelir kalemlerinden biri olan Google Adsense, mobil reklamlardan videolara kadar pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Reklamlar kullanıcıların gezinme deneyimini sekteye uğratan en önemli konu elbette. Web siteleri içinse kullanıcıların bu rahatsızlığı gidermek adına engelleyici yazılımlar kullanması en büyük problem.
Bu noktada kullanıcılar ile web siteleri arasında orta yolu bulmayı amaçlayan Google, Contributor adını verdiği yeni bir projeye imza attı. Siteler için gelir kaynağı, ziyaretçiler içinse reklamlardan kurtulma kanalı olan Contributor, kullanıcıların aylık bir katkı payı ödeyerek, ödedikleri para oranında reklamlardan kurtulmasını amaçlıyor.
https://support.google.com/contributor/answer/6286709 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu noktada kullanıcılar ile web siteleri arasında orta yolu bulmayı amaçlayan Google, Contributor adını verdiği yeni bir projeye imza attı. Siteler için gelir kaynağı, ziyaretçiler içinse reklamlardan kurtulma kanalı olan Contributor, kullanıcıların aylık bir katkı payı ödeyerek, ödedikleri para oranında reklamlardan kurtulmasını amaçlıyor.
2, 5 veya 10 dolar olarak belirlenen ödeme tutarları, sitelerin o kullanıcıya göstereceği reklamdan kazanacağı paranın düşülmesi esasına dayanıyor. Yani 2 dolar ödediğinizde reklam görmek yerine 2 dolarlık reklam gösteriminden kurtulmuş oluyorsunuz. Tabi bu ödediğiniz para doğrudan siteye gitmiyor. Google da Adsense için kendi payına düşen kesintiyi gerçekleştiriyor.
Bunun için bir etiket de hazırlayan Google, sitelerin projeye dahil olup olmadıklarını üç farklı tasarımda hazırlanmış görsel ile ziyaretçilerine gösterebilmesini sağlamış. Konuya ilişkin Google tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Bu proje kullanıcılardan ne kadar ilgi görür merak konusu gerçekten. Özellikle Google’ın YouTube başta olmak üzere çok geniş bir yelpazede reklam gösterimi gerçekleştirmesi neticesinde yeni çalışma, diğer web sitelerinden ziyade en çok Google’a fayda sağlayacak. Bunun yanı sıra kullanıcıların ödeyeceği meblağın Google hesapları üzerinden takip edilecek olması nedeniyle ödeme yapan herkesin Google hesabına giriş yaparak web’de gezinecek olması, Google’ın daha fazla veri toplayarak daha isabetli reklamlar göstermesi yönünde de katkı sağlayacak.
Peki konuyla ilgili olarak sizin düşünceleriniz neler? Küçük meblağlarda ödeme yapmayı düşünür müsünüz?
https://support.google.com/contributor/answer/6286709 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tamam hiç reklam göstermeyin demiyoruz, ama bir sınırı var ikide bir bütün ekranı kaplayan reklamlardan, sırf linke tıklaman için yapılan tuzak reklamlara kadar insanı sömürüyor resmen. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi birde sırf kişiye özel reklam gösterebilmek için yine benim sistemlerimi kullanarak ve yorarak beni takip ediyor, gizliliğimi ihlal ediyor.
Adsense premium üyesi iseniz 3 adet reklam şartı yok yani çok kazanan istedigi kadar reklam koyabiliyor.
onun için para yok hacı bas git, nereye gidersen ! :)
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