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Google’dan sitelere yeni gelir modeli: Google Contributor

Google, web siteleri için yeni bir gelir modelini hayata geçiriyor. Google Contributor ile web siteleri ziyaretçilerine daha az reklam gösterecek, kaybettikleri geliri ise başka bir yolla sağlayacak.
3 yıl
3,1b
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14
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünya genelinde web sitelerinin en önemli gelir kalemlerinden biri olan Google Adsense, mobil reklamlardan videolara kadar pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Reklamlar kullanıcıların gezinme deneyimini sekteye uğratan en önemli konu elbette. Web siteleri içinse kullanıcıların bu rahatsızlığı gidermek adına engelleyici yazılımlar kullanması en büyük problem.

Bu noktada kullanıcılar ile web siteleri arasında orta yolu bulmayı amaçlayan Google, Contributor adını verdiği yeni bir projeye imza attı. Siteler için gelir kaynağı, ziyaretçiler içinse reklamlardan kurtulma kanalı olan Contributor, kullanıcıların aylık bir katkı payı ödeyerek, ödedikleri para oranında reklamlardan kurtulmasını amaçlıyor.

2, 5 veya 10 dolar olarak belirlenen ödeme tutarları, sitelerin o kullanıcıya göstereceği reklamdan kazanacağı paranın düşülmesi esasına dayanıyor. Yani 2 dolar ödediğinizde reklam görmek yerine 2 dolarlık reklam gösteriminden kurtulmuş oluyorsunuz. Tabi bu ödediğiniz para doğrudan siteye gitmiyor. Google da Adsense için kendi payına düşen kesintiyi gerçekleştiriyor.
 
Google’dan sitelere yeni gelir modeli: Google Contributor

Bunun için bir etiket de hazırlayan Google, sitelerin projeye dahil olup olmadıklarını üç farklı tasarımda hazırlanmış görsel ile ziyaretçilerine gösterebilmesini sağlamış. Konuya ilişkin Google tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Bu proje kullanıcılardan ne kadar ilgi görür merak konusu gerçekten. Özellikle Google’ın YouTube başta olmak üzere çok geniş bir yelpazede reklam gösterimi gerçekleştirmesi neticesinde yeni çalışma, diğer web sitelerinden ziyade en çok Google’a fayda sağlayacak. Bunun yanı sıra kullanıcıların ödeyeceği meblağın Google hesapları üzerinden takip edilecek olması nedeniyle ödeme yapan herkesin Google hesabına giriş yaparak web’de gezinecek olması, Google’ın daha fazla veri toplayarak daha isabetli reklamlar göstermesi yönünde de katkı sağlayacak.
Peki konuyla ilgili olarak sizin düşünceleriniz neler? Küçük meblağlarda ödeme yapmayı düşünür müsünüz?

https://support.google.com/contributor/answer/6286709 Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Youtube Red ve şimdide Contributor'un ardından yakında Chrome mağazasından reklam engelleyici eklentileri kaldırır. Benden söylemesi. Ha şunu da belirteyim. Bundan yaklaşık 3-4 yıl evel bir çok web sitesi açtım kapadım. O dönem de Adsense politikalarına göre bir sayfada en fazla 3 adet reklam konumlandırabiliyordun. Hatta o 3 reklamda da boyut sınırlandırması vardı. Hepsini büyük boyurlar da yerleştiremiyorsun. Yani gerçekten Adsense politikalarına uygun hazırlanan bir sayfada, reklamların kullanıcıyı rahatsız etmesi imkansız. O yüzden Google şark kurnazlığı yapıyor. Millet illegal sitelere bile Adsense alır durumda şuan. Politikalarına uygun olmayan siteleri banlamak yerine kullanıcılardan para kazanma yoluna gitmiş. Müneccim değilim fakat bu uygulamanın fazla uzun süreceğini sanmıyorum.
Youtube Red ve şimdide Contributor'un ardından yakında Chrome mağazasından reklam engelleyici eklentileri kaldırır. Benden söylemesi. Ha şunu da belirteyim. Bu...
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DH Misafiri 3 yıl
Ben reklamı görmeyeceğim diye sana para ödeyeceğim öylemi? olum bu neyin kafası diye sormazlarmı adama?
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maximus8282 3 yıl
Parasını benim ödediğim bilgisayarı, interneti, elektrik faturasını kullanarak beni reklama boğduğu yetmiyormuş gibi birde para alacak.

Tamam hiç reklam göstermeyin demiyoruz, ama bir sınırı var ikide bir bütün ekranı kaplayan reklamlardan, sırf linke tıklaman için yapılan tuzak reklamlara kadar insanı sömürüyor resmen. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi birde sırf kişiye özel reklam gösterebilmek için yine benim sistemlerimi kullanarak ve yorarak beni takip ediyor, gizliliğimi ihlal ediyor.
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CaSsErDoDo 3 yıl
Adblock kullanıyorum.Siteye maddi yönden destek olmak istediğimde geçici olarak kapatıp bütün reklamlara tıklıyorum.Sonra tekrar aktif hale getiriyorum.
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sevketkral 3 yıl
internette kaliteli içeriklere ulaşabilmemiz için;onları hazırlayanların ayakta kalması gerekir. maddi kazanç elde edemeyen,kim zamanı insanlara hizmetle geçirir? adblock türü uygulamalar bence kalitesiz,kopyala-yapıştırla,tüketiciyi reklama boğan çakma siteler için birebir.anlatmaya çalıştığım işi hakkıyla yapan adamların kazanması lazım.
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Patren 3 yıl
adblock varken ise yaramaz
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DH Misafiri 3 yıl
Kusura bakma da google. Bu saçmalığın daniskası. Ama sen burdan da bi şekilde para çıkaracak mısın? Evet çıkaracaksın ama bu da yapılacak şey değil hani. Zırvalık.
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Engin.K 3 yıl
Lincolnn
Youtube Red ve şimdide Contributorun ardından yakında Chrome mağazasından reklam engelleyici eklentileri kaldırır. Benden söylemesi. Ha şunu da belirteyim. Bundan yaklaşık 3-4 yıl evel bir çok web sitesi açtım kapadım. O dönem de Adsense politikalarına göre bir sayfada en fazla 3 adet reklam konumlandırabiliyordun. Hatta o 3 reklamda da boyut sınırlandırması vardı. Hepsini büyük boyurlar da yerleştiremiyorsun. Yani gerçekten Adsense politikalarına uygun hazırlanan bir sayfada, reklamların kullanıcıyı rahatsız etmesi imkansız. O yüzden Google şark kurnazlığı yapıyor. Millet illegal sitelere bile Adsense alır durumda şuan. Politikalarına uygun olmayan siteleri banlamak yerine kullanıcılardan para kazanma yoluna gitmiş. Müneccim değilim fakat bu uygulamanın fazla uzun süreceğini sanmıyorum.

Adsense premium üyesi iseniz 3 adet reklam şartı yok yani çok kazanan istedigi kadar reklam koyabiliyor.
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alemburda34 3 yıl
Hersey iyi guzelde isin sacma olan tarafi 2 dolar verdiginizde 2 dolarlik reklam gormuyorsunuz. Keske bunun yerine 10 dolar ver 1 ay boyunca sana reklam gostermeyecegim diyebilseydi. O zaman ciddi ciddi almayi dusunurdum.
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Basteryus 3 yıl
10$'lık paket DH'de 2 günde biter heralde
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SEO-Uzmanı 3 yıl
internet kapital dünyanın ortaya çıkardığı en sosyal şeydir !
onun için para yok hacı bas git, nereye gidersen ! :)
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DH Misafiri 3 yıl
Şu google'den nefret ediyorum. Fakat şu da bir gerçek en iyisi ve en adili de yine google. Bazen kendi kendilerine çelme takıyorlar. Reklam engelleyen yazılımları piyasadan kaldıracak güce sahipsin. Kaldırmıyorsun böyle ipe sapa gelmez şeyler hesap ediyorsun. Reklamsız site mi olur ? O zaman internet bu kadar gelişebilir miydi? Arkadaşlar buradan o yazılımı kullanan herkesi kınıyorum. Hem bu internetin her türlü nimetinden faydalan hem de reklamları engelle. Ya herşeyden önce girdiğin her sitede en az bir reklama tıklaman gerekiyor. İnsanları ayakta tutmak gerekiyor.
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