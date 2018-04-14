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Google'ın Android SMS uygulaması kısa süre içerisinde web sürümünde kullanılabilecek

Google’ın Android SMS uygulaması Google Message için 2 ay önce başlattığı web arayüzü çalışmasını bitirmek üzere. WhatsApp Web benzeri olan özellik kısa süre içerisinde sunulabilir.
1 yıl
3,2b
1
2
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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XDA-Developers'da bulunan bazı geliştiriciler, yaklaşık iki ay önce Android Message uygulamasının 2.9 sürümünün içerisinde normalde olmaması  gereken bir takım kodlar keşfetmişti. Bu kodların uygulamanın web sürümünde de çalışması için hazırlanan alt yapı kodları olduğu belirtilmiş, yakın zamanda masa üstü versiyonunun geleceği tahmin ediliyordu. 
Uygulamanın yeni yayınlanan sürümünde geliştiriciler Android Message ile Google hesabınıza bağlanmanızı sağlayan normalde olmaması gereken farklı kodlar keşfetti. Özellik şuan için aktif olmasa da kullanılması muhtemel iki yöntemden birisi veya her ikisi aktif olacak. Bunlardan bir masa üstü Google ana sayfasında bulunan hizmetlerin arasına eklenecek olan Message uygulaması üzerinden kullanılması, bir diğeri ise; messages.android.com sitesi üzerinden okutulacak olan QR Kod ile kullanılması. 
Geliştiriciler, WhatsApp web misali bir QR Kod kullanılarak web arayüzüne bağlanmasını daha olası görüyorlar. Bunun nedeni de, bazı cihazlar için yayınlanan en son sürüm içerisinde QR kod ile masa üstüne bağlanılmasını gösteren bir görselin bulunması. 

https://www.xda-developers.com/android-messages-for-web-google-account-linking/ Yorum Yaz
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Virinom 1 yıl en beğenilen
Daha dün ekranımı kırdığım için 3D Secure vs 2 aşamalı onay SMS lerini göremediğimden bayağı bir zahmet çekip içimden bunu geçirmiştim. Keşke WhatsApp gibi SMS lerimi de bilgisayardan görebilsem. Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış.
Daha dün ekranımı kırdığım için 3D Secure vs 2 aşamalı onay SMS lerini göremediğimden bayağı bir zahmet çekip içimden bunu geçirmiştim. Keşke WhatsApp gibi SMS ...
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Burccoskunkan 1 yıl Virinom
İyi denk gelmiş :)
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Virinom 1 yıl en beğenilen
Daha dün ekranımı kırdığım için 3D Secure vs 2 aşamalı onay SMS lerini göremediğimden bayağı bir zahmet çekip içimden bunu geçirmiştim. Keşke WhatsApp gibi SMS lerimi de bilgisayardan görebilsem. Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış.
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