Google'ın Android SMS uygulaması kısa süre içerisinde web sürümünde kullanılabilecek

XDA-Developers'da bulunan bazı geliştiriciler, yaklaşık iki ay önce Android Message uygulamasının 2.9 sürümünün içerisinde normalde olmaması gereken bir takım kodlar keşfetmişti. Bu kodların uygulamanın web sürümünde de çalışması için hazırlanan alt yapı kodları olduğu belirtilmiş, yakın zamanda masa üstü versiyonunun geleceği tahmin ediliyordu.

Uygulamanın yeni yayınlanan sürümünde geliştiriciler Android Message ile Google hesabınıza bağlanmanızı sağlayan normalde olmaması gereken farklı kodlar keşfetti. Özellik şuan için aktif olmasa da kullanılması muhtemel iki yöntemden birisi veya her ikisi aktif olacak. Bunlardan bir masa üstü Google ana sayfasında bulunan hizmetlerin arasına eklenecek olan Message uygulaması üzerinden kullanılması, bir diğeri ise; messages.android.com sitesi üzerinden okutulacak olan QR Kod ile kullanılması.

Geliştiriciler, WhatsApp web misali bir QR Kod kullanılarak web arayüzüne bağlanmasını daha olası görüyorlar. Bunun nedeni de, bazı cihazlar için yayınlanan en son sürüm içerisinde QR kod ile masa üstüne bağlanılmasını gösteren bir görselin bulunması.

https://www.xda-developers.com/android-messages-for-web-google-account-linking/