YouTube Android sürümüne "Ana Sayfada Oynat" özelliği eklendi

Geçtiğimiz Ekim ayında testine başlanan "Ana Sayfada Otomatik Oynat" özelliği YouTube Android uygulaması için yayınlanmaya başladı. Eklenen özellik YouTube ana ekranınızın en üstündeki videonun sessiz bir şekilde oynamasını sağlayacak. Aslında bu özellik YouTube Web sürümünde hali hazırda kullanılıyor. Site içerisinde fare imlecini ana sayfada herhangi bir videonun üzerine getirdiğiniz zaman, ön izlemesi otomatik olarak oynatılıyor. Buna benzer bir özellik artık mobil uygulamasında da kullanılabilecek.

Adından da anlaşılacağı gibi, 'Ana Sayfada Otomatik Oynat' özelliği yalnızca YouTube Android uygulamasının ana sayfasında kullanılabilir. Bir videoyu izlerken, altında önerilen videolarda veya takip ettiğiniz kanalların ana ekranında 'Ana Sayfada Otomatik Oynat' özelliği aktif olmayacak. Ayrıca resim içinde resim moduna geçtiğiniz zamanda özellik aktif olmayacak. "Ana Sayfada Oynat" özelliğini Ayarlar > Otomatik Oynat > Ana Sayfada Otomatik Oynat'a girerek yapılandırabilirsiniz. Bu menü cihazınız için henüz mevcut olmayabilir, çünkü dünya çapında yayına yeni başladı.

https://9to5google.com/2018/04/10/youtube-android-autoplay-home-video/