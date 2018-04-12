YouTube Android sürümüne "Ana Sayfada Oynat" özelliği eklendi

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz Ekim ayında testine başlanan "Ana Sayfada Otomatik Oynat" özelliği YouTube Android uygulaması için yayınlanmaya başladı. Eklenen özellik YouTube ana ekranınızın en üstündeki videonun sessiz bir şekilde oynamasını sağlayacak. Aslında bu özellik YouTube Web sürümünde hali hazırda kullanılıyor. Site içerisinde fare imlecini ana sayfada herhangi bir videonun üzerine getirdiğiniz zaman, ön izlemesi otomatik olarak oynatılıyor. Buna benzer bir özellik artık mobil uygulamasında da kullanılabilecek.
Adından da anlaşılacağı gibi, 'Ana Sayfada Otomatik Oynat' özelliği yalnızca YouTube Android uygulamasının ana sayfasında kullanılabilir. Bir videoyu izlerken, altında önerilen videolarda veya takip ettiğiniz kanalların ana ekranında 'Ana Sayfada Otomatik Oynat' özelliği aktif olmayacak. Ayrıca resim içinde resim moduna geçtiğiniz zamanda özellik aktif olmayacak. "Ana Sayfada Oynat" özelliğini Ayarlar > Otomatik Oynat > Ana Sayfada Otomatik Oynat'a girerek yapılandırabilirsiniz. Bu menü cihazınız için henüz mevcut olmayabilir, çünkü dünya çapında yayına yeni başladı.
https://9to5google.com/2018/04/10/youtube-android-autoplay-home-video/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yani nasıl para kazanacak?
böyle kaliteli servisi nasıl sağlayacak?
çok meraklıları için zaten modlu apk lar mevcut androitte.tuş kilidinide koysam medya devam ediyor ister po-up ister tamamen arkaplanda çalışabiliyor.
Ayrıca YouTube'dan müzik dinleyen kaldı mı?
He pardon var var . Youtube Prime alırsanız niye olmasın :) ...
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