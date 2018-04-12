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YouTube Android sürümüne "Ana Sayfada Oynat" özelliği eklendi

YouTube Android sürümü için ana ekranda otomatik oynat özelliğini ekledi. Artık YouTube ana ekranına göz atarken videolar sessiz bir şekilde otomatik olarak oynatılabilecek.
1 yıl
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10
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz Ekim ayında testine başlanan "Ana Sayfada Otomatik Oynat" özelliği YouTube Android uygulaması için yayınlanmaya başladı. Eklenen özellik YouTube ana ekranınızın en üstündeki videonun sessiz bir şekilde oynamasını sağlayacak. Aslında bu özellik YouTube Web sürümünde hali hazırda kullanılıyor. Site içerisinde fare imlecini ana sayfada herhangi bir videonun üzerine getirdiğiniz zaman, ön izlemesi otomatik olarak oynatılıyor. Buna benzer bir özellik artık mobil uygulamasında da kullanılabilecek.
Adından da anlaşılacağı gibi, 'Ana Sayfada Otomatik Oynat' özelliği yalnızca  YouTube Android uygulamasının ana sayfasında kullanılabilir. Bir videoyu izlerken, altında önerilen videolarda veya takip ettiğiniz kanalların ana ekranında 'Ana Sayfada Otomatik Oynat'  özelliği aktif olmayacak. Ayrıca resim içinde resim moduna geçtiğiniz zamanda özellik aktif olmayacak. "Ana Sayfada Oynat" özelliğini Ayarlar > Otomatik Oynat >  Ana Sayfada Otomatik Oynat'a girerek yapılandırabilirsiniz. Bu menü cihazınız için henüz mevcut olmayabilir, çünkü dünya çapında yayına yeni başladı.

https://9to5google.com/2018/04/10/youtube-android-autoplay-home-video/ Yorum Yaz
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01halil 1 yıl en beğenilen
Arka planda çalıştırma şart çok gerekli bir özellik olmasına google sallamıyor anlaşılan.
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01halil 1 yıl en beğenilen
Arka planda çalıştırma şart çok gerekli bir özellik olmasına google sallamıyor anlaşılan.
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Fx_57,5 1 yıl 01halil
biz yazmaktan bıktık vallahi arkaplanda oynatırsa reklamları nasıl izletecek?
yani nasıl para kazanacak?
böyle kaliteli servisi nasıl sağlayacak?
çok meraklıları için zaten modlu apk lar mevcut androitte.tuş kilidinide koysam medya devam ediyor ister po-up ister tamamen arkaplanda çalışabiliyor.
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crazywinner3 1 yıl 01halil
Problem sallamamak değil. Google videoların arkaplanda çalışmasını istemiyor çünkü reklam gösteremiyor. Youtube red alırsanız picture in picture modu ile arkaplanda kullanabilirsiniz.
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zero fear 1 yıl 01halil
Arka Plan da oynatma özelliği geldiği an YouTube video yerine bir müzik platformuna dönüşür ki Google bunu istemiyor. Telif hakları da cabası, hiçbir sanatçı YouTube'dan para almıyor eserleri için.
Ayrıca YouTube'dan müzik dinleyen kaldı mı?
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psicik96 1 yıl
Allah belasını versin Youtube 'nin . Arka planda çalıştır yok daha anasını satıyım..
He pardon var var . Youtube Prime alırsanız niye olmasın :) ...
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absamet 1 yıl
İphon da ki gibi whatsapp entegre desteği ne zaman gelecek youtube efendi.
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freudunpiposu 1 yıl absamet
o nasıl bir şey peki ?
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Tengrist 1 yıl
HEVEC desteği yok galiba mobil de veri sıkıştırma yoksa benim için sıfır bir uygulama üstelik otomatik oynat getirmişler yetmez gibi
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