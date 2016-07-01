Google'ın Madrid ofisine şok polis baskını

Reuters’ın haberine göre Google’ın İspanya’daki iki ofisine baskın yapan maliye ekipleri KDV ödemeleriyle ilgili yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla arama gerçekleştirdiler. Kulislerde dolaşan iddialara bakılırsa arama motorunun İrlanda’da yer alan Avrupa Genel Müdürlüğü’nün, İspanya'daki bazı işlemleri beyan etmediğinden ve vergi yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmediğinden şüpheleniliyor.

Arama motoru ise yayınladığı açıklama ile ülkedeki yasalara uyduklarını ve kurallar çerçevesinde hareket ettiklerini belitti. Ancak yaklaşık bir ay önce Google’ın Paris ofisine de aynı sebeple baskın yapılması şirket hakkındaki soru işaretlerinin artmasına neden oluyor.

Fransa’daki olay sonrası anlaşma sağlanamadığı için hükümete toplam 1.6 milyon euro ceza ödemesi kararlaştırılan Google’ın İspanya'daki soruşturmadan nasıl çıkacağı ise büyük merak konusu.

http://www.reuters.com/article/us-google-probe-spain-idUSKCN0ZG1AC