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Google'ın Madrid ofisine şok polis baskını

Teknoloji devi Google'ın İspanya'nın başkenti Madrid'te bulunan ofislerine İspanyol maliye ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Peki şok baskının ardındaki gerekçe neydi?
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Reuters’ın haberine göre Google’ın İspanya’daki iki ofisine baskın yapan maliye ekipleri KDV ödemeleriyle ilgili yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla arama gerçekleştirdiler. Kulislerde dolaşan iddialara bakılırsa arama motorunun İrlanda’da yer alan Avrupa Genel Müdürlüğü’nün, İspanya'daki bazı işlemleri beyan etmediğinden ve vergi yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmediğinden şüpheleniliyor.
Arama motoru ise yayınladığı açıklama ile ülkedeki yasalara uyduklarını ve kurallar çerçevesinde hareket ettiklerini belitti. Ancak yaklaşık bir ay önce Google’ın Paris ofisine de aynı sebeple baskın yapılması şirket hakkındaki soru işaretlerinin artmasına neden oluyor.
Fransa’daki olay sonrası anlaşma sağlanamadığı için hükümete toplam 1.6 milyon euro ceza ödemesi kararlaştırılan Google’ın İspanya'daki soruşturmadan nasıl çıkacağı ise büyük merak konusu.

http://www.reuters.com/article/us-google-probe-spain-idUSKCN0ZG1AC Yorum Yaz
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neo01470 2 yıl
Vergi, telif hakları vs vs
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alemburda34 2 yıl
Vergi kacakciligi yapmayan firma mi var sadece bunlar cok on plandan olanlar.
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kadirirdem 2 yıl
google bunu yapıyor...
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OverClocK1ng 2 yıl
Eeee, birşey bulmuşlar mı bari?
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A.F.Y.D 2 yıl
Google vergi kaçırıyor sonuçta?
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