Google'ın akıllı lensi, beklenenden daha kısa sürede satışa çıkabilir

Şeker hastaları için geliştirdiği lensini gerçeğe dönüştürmek için geçtiğimiz dönemde Novartis ile ortaklık kuran Google, ortaya çıkan bir patente göreyse ileriye dönük 5 yıllık satış hedefini geriye çekebilir.

Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan şeker hastalığı için Google X laboratuvarında Brian Otis ve Babak Parvis önderliğinde geliştirilen akıllı lens, bünyesinde yer alan kablosuz çip ve minyatür glikoz sensörü ile insanların göz yaşı üzerinden glikoz (Meyve şekeri veya kan şekeri olarak bilinen 6 karbonlu bir monosakkarittir ve vücut için temel enerji kaynağıdır) ölçümü yapabiliyor.

Şeker hastalığının daha iyi şekilde yönetilmesini sağlamak adına hazırlanan lens, glikoz seviyesinin belirlenen düzeyin üstüne çıktığı zaman LED ışıkları ile uyarı verebiliyor ve akıllı lensin olası paket tasarımını gözler önüne seren yeni bir patent başvurusu, ürünün gerçeğe bir adım daha yaklaştığı sinyallerini veriyor. Ürünü için 44 patent alan ve 53 tanesi için de onay bekleyen şirket, kişileri çok fazla bekletmeyeceğe benziyor.

http://www.techradar.com/news/wearables/google-s-smart-contact-lens-might-arrive-sooner-than-we-thought-1297798