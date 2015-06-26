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Google'ın akıllı lensi, beklenenden daha kısa sürede satışa çıkabilir

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın akıllı lensi, beklenenden daha kısa sürede satışa çıkabilir

Şeker hastaları için geliştirdiği lensini gerçeğe dönüştürmek için geçtiğimiz dönemde Novartis ile ortaklık kuran Google, ortaya çıkan bir patente göreyse ileriye dönük 5 yıllık satış hedefini geriye çekebilir.
Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan şeker hastalığı için Google X laboratuvarında Brian Otis ve Babak Parvis önderliğinde geliştirilen akıllı lens, bünyesinde yer alan kablosuz çip ve minyatür glikoz sensörü ile insanların göz yaşı üzerinden glikoz (Meyve şekeri veya kan şekeri olarak bilinen 6 karbonlu bir monosakkarittir ve vücut için temel enerji kaynağıdır) ölçümü yapabiliyor.
Şeker hastalığının daha iyi şekilde yönetilmesini sağlamak adına hazırlanan lens, glikoz seviyesinin belirlenen düzeyin üstüne çıktığı zaman LED ışıkları ile uyarı verebiliyor ve akıllı lensin olası paket tasarımını gözler önüne seren yeni bir patent başvurusu, ürünün gerçeğe bir adım daha yaklaştığı sinyallerini veriyor. Ürünü için 44 patent alan ve 53 tanesi için de onay bekleyen şirket, kişileri çok fazla bekletmeyeceğe benziyor.
 
Google'ın akıllı lensi, beklenenden daha kısa sürede satışa çıkabilir

http://www.techradar.com/news/wearables/google-s-smart-contact-lens-might-arrive-sooner-than-we-thought-1297798 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 3 yıl
Merak ediyorum o lensin üzerine ne zaman ekran yapılacak acaba? google glass yerine google lens olur diye düşünüyoruym gelecekte.. teknoloji bu hızla ilerlerse olur mu olmaz mı diye düşünmek yerine kaç sene sonra olur acaba diye düşünmek daha mantıklı geliyor doğrusu..
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alirezzak 3 yıl
Yemek yediğimiz zaman da yanacak o zaman nasıl ayarlanacak acaba
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kımyasal 3 yıl
LED aydınlatma için ihtiyaç duyulan enerjiyi nasıl karşılayacak ? sanırım vücut sıcaklığından yada elektronik bir ek aygıt olacak ve bu aygıttan gelen düşük sinyalleri enerji olarak kullanabilecek.
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Captain_Ivy 3 yıl
resimdeki lensin üstündeki kare şeklindeki elemanı kamera sandım, yakında o da olur gerçi..
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