Google'ın arttırılmış gerçeklik gözlüğü detaylanıyor

Haber Editörü
Google bir süre önce arttırılmış gerçeklik gözlüğü konsept videosu ile izleyenleri bu giyilebilir teknolojiye hayran bırakarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Yayınlanan videodaki arttırılmış gerçeklik gözlüğü için geride bıraktığımız yılın eylül ayında patent başvurusunda bulunan Google’ın patent kabul tarihi 15 Mayıs 2012 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz günlerde Google arttırılmış gerçeklik gözlüğünün kullanımını detaylandıran yeni bir patent alarak daha önce pek üzerinde durulmayan bu konuyu açıklığa kavuşturdu. Alınan bu yeni patentte kızıl ötesi özelliklere sahip bileklik, yüzük, yapay tırnak ve çıkarmalar ile kontrol sağlanıyor. Arttırılmış gerçeklik gözlüğü bünyesinde bulunduracağı kamera ile kızıl ötesi özelliklere sahip bu aksesuarlar tarafından gönderilen sinyalleri toplayarak kullanıcıya tepki verebilecek.
Google tarafından patenti alınan bu konseptin gerçek hayatta yerini alması için daha bir çok geliştirmeye ve yeni teknolojilere ihtiyaç duyulsa da giyilebilir teknolojilerin yükselişi kaçınılmaz olacak gibi görünüyor.
http://www.patentbolt.com/2012/05/google-reveals-video-glasses-working-with-magic-rings-invisible-tattoos.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
harika ,malın ne oldugunu gormek ısteyenler vıd. ızlesınler.
Apple fan dedected ... Genellikle bilgi seviyeleride 0 oluyor .
1. Dedected değil detected.
2. Türkçe konuş.
3. Bim'in kataloğuna baksaydın espriyi anlardın.
ah şu genellemeler.
edit: 2. mesajınızı gördükten sonra bir ekleme yapma gereği duydum..
konuşma şekliniz toplumu ilgilendirir. Burada bir toplum olarak bulunuyorsak konuşmalarımızı toplumun koyduğu kurallara göre yapmamız gerekir. Yani, evet konuşma şekliniz bizi ilgilendirir. İngilizce, Fince ya da Türkçe konuşmanız farketmez ancak saygı sınırlarını aşmamalısınız.
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