Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın arttırılmış gerçeklik gözlüğü detaylanıyor

7 yıl
5,2b
1
58
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google bir süre önce arttırılmış gerçeklik gözlüğü konsept videosu ile izleyenleri bu giyilebilir teknolojiye hayran bırakarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Yayınlanan videodaki arttırılmış gerçeklik gözlüğü için geride bıraktığımız yılın eylül ayında patent başvurusunda bulunan Google’ın patent kabul tarihi 15 Mayıs 2012 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz günlerde Google arttırılmış gerçeklik gözlüğünün kullanımını detaylandıran yeni bir patent alarak daha önce pek üzerinde durulmayan bu konuyu açıklığa kavuşturdu. Alınan bu yeni patentte kızıl ötesi özelliklere sahip bileklik, yüzük, yapay tırnak ve çıkarmalar ile kontrol sağlanıyor. Arttırılmış gerçeklik gözlüğü bünyesinde bulunduracağı kamera ile kızıl ötesi özelliklere sahip bu aksesuarlar tarafından gönderilen sinyalleri toplayarak kullanıcıya tepki verebilecek.

Google tarafından patenti alınan bu konseptin gerçek hayatta yerini alması için daha bir çok geliştirmeye ve yeni teknolojilere ihtiyaç duyulsa da giyilebilir teknolojilerin yükselişi kaçınılmaz olacak gibi görünüyor. 

http://www.patentbolt.com/2012/05/google-reveals-video-glasses-working-with-magic-rings-invisible-tattoos.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
chatlaxs 7 yıl en beğenilen
çıplak göstermiyorsa işe yaramaz
4 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 7 yıl
Aynı ürünü şu an Apple geliştiriyor olsa 'işte Apple' , 'vay be' gibi nidalar dönerdi ama Google yapınca aynı kişiler normal tepkiler veriyor ya da ürünü kötülüyor.
Aynı ürünü şu an Apple geliştiriyor olsa 'işte Apple' , 'vay be' gibi nidalar dönerdi ama Google yapınca aynı kişiler normal tepkiler veriyor ya da ürünü kötül...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
samtual 7 yıl
O değilde normal gozluk kullananlar ne yapacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
met@lrock 7 yıl
ünlü gözlük firmalarının sonu geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
modifci 7 yıl
Chuck sen misin

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 7 yıl
pekte hos olmayan bi urun ... googlenin insanlarin ozel yasantilarina saygisi yok hep ozel yasantiyi hedef alan urunler uzerinde calisiyor .. ac kamerasini gez sonada youtubede yayinla normalde insanlarin elinde bi kamera oldumu tepki gosterdiginde bi cok kisi bu kamerayi assa indirir bunda nasil olacak ... androidden mailine arama motorundan plusuna kadar butun urunlerinde insanlarin ne yaptiklarini gozlemliyor ve bunlari arsivliyor ustelik bunu genellemeyle yapmiyor sahis sahis yapiyor .. bu tarz fikirlerin ne tarz calisanlardan ciktigini tahmin edebiliyorum ama burada konusmayacam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depelerx 7 yıl
Google bayağı fantazi yapmaya başlamış görmeyeli...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Büyük proje, büyük yatırımlar hemde güvenme kuşkusuna düşmiyeceğimiz bir isim tarafından.. Herşey güzelde sağlığa zararlı olma etkisi nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 7 yıl
youtube.com/...
harika ,malın ne oldugunu gormek ısteyenler vıd. ızlesınler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkaylive 7 yıl
AMD Google dan daha iyi diye biliyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alper5398 7 yıl
Microsoft daha güzel yapmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strahd_von_zarovich 7 yıl
MrHxor

Android işlemciliyse bir şeye yaramaz.


Apple fan dedected ... Genellikle bilgi seviyeleride 0 oluyor .
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 7 yıl
Yöneticilerden biri benim "Först (risk budur)" adlı mesajımı silmiş. Halbuki ne güzel eksiler alıp başını gidiyordu. İnsan silebilirmiyim diye bir pm atar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saf köylü 7 yıl strahd_von_zarovich
strahd_von_zarovich

MrHxor

Android işlemciliyse bir şeye yaramaz.


Apple fan dedected ... Genellikle bilgi seviyeleride 0 oluyor .

1. Dedected değil detected.
2. Türkçe konuş.
3. Bim'in kataloğuna baksaydın espriyi anlardın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuffkiLLe 7 yıl strahd_von_zarovich
strahd_von_zarovich

MrHxor

Android işlemciliyse bir şeye yaramaz.


Apple fan dedected ... Genellikle bilgi seviyeleride 0 oluyor .

ah şu genellemeler.

edit: 2. mesajınızı gördükten sonra bir ekleme yapma gereği duydum..

konuşma şekliniz toplumu ilgilendirir. Burada bir toplum olarak bulunuyorsak konuşmalarımızı toplumun koyduğu kurallara göre yapmamız gerekir. Yani, evet konuşma şekliniz bizi ilgilendirir. İngilizce, Fince ya da Türkçe konuşmanız farketmez ancak saygı sınırlarını aşmamalısınız.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S741 7 yıl
çizimlere bakınca yalan gibi geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5168 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, google ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Mobilite Özel: Samsung Galaxy S III ön değerlendirme 7 yıl Uygulama Haber 20 Mayıs Bölüm "Mobil Dünyaya Dair Ne Varsa Burada! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim