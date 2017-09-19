Google'ın güvenlik uzmanı Adkins: Siber saldırılara karşı kimse güvende değil

Google'ın güvenlik ekibinin kurucularından olan Heather Adkins, Techcrunch'ın Disrupt 2017 etkinliğinde siber güvenlik ve güvenlik yazılımları ile ilgili önemli açıklamalr yaptı. Google'da Bilgi Güvenliği Direktörü görevini 15 yıldır yürüten Adkins'e göre internetten gelen saldırılara karşı hiç kimse güvende değil. Adkins ayrıca yapay zeka destekli siber güvenlik yazılımlarının da saldırılara karşı korumada başarısız olduğunu düşünüyor.





Bilgi güvenliği ve gizliliği alanında önemli bir tecrübeye sahip olan Adkins, gizliliğin ve saldırılardan korunmanın ilk yolu olarak çevrimiçi görüşmelerde hassas bilgilerin kesinlikle paylaşılmamasını öneriyor. ''Kocamdan gelen bütün aşk mesajlarını sildim.'' diyen Adkins, hassas verilerin e-maillerde saklı tutulmamasını ifade ediyor. Google'ın istatistiklerine göre ise dünya genelinde 1 milyar Gmail kullanıcısı bulunuyor ve Gmail üzerinden her gün yüz binlerce mail atılıyor. ''Verileri saklamak zorunda değilseniz saklamayın.'' önerisinde bulunan Adkins'in açıklamalarına göre bu maillerde yer alan veriler saldırılara açık.





Yapay Zekalı Yazılımlar Yetersiz

Siber saldırılara karşı hiç kimsenin güvende olmadığını dile getiren Adkins, siber saldırılardan korunmak için kullanılan yapay zeka destekli yazılımlardan da şikayetçi. Adkins,yapay zeka destekli yazılımların 1970'lerin başındaki saldırı yöntemlerine karşı bile yeterince etkili olmadığına dikkat çekerken 70'li yıllardan günümüze saldırı yöntemlerinin çok fazla değişmediğini ve son zamanlardaki siber saldırılara karşı da yapay zeka destekli yazılımların etkili olamadığını açıkladı. Bununla birlikte Adkins'e göre yapay zekaya sahip yazılımlar siber saldırı başlatma konusunda oldukça başarılı.





VPN kullanma fikrini ise çağdışı bulan Adkins, VPN kullanıldığında internet trafiğinin VPN araclığıyla bir bulut üzerinden yönlendirildiğini vurguladı. VPN'in asıl amacının özel ağlar yaratmak olduğunu ancak bugün özel ağların SSL(Güvenli Soket Katmanı) ile de oluşturulabildiğini dile getiren Adkins, VPN kullanımına da karşı çıkıyor.

https://www.cnbc.com/2017/09/18/google-security-veteran-says-internet-not-secure-ai-wont-help.html