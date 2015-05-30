Google'ın internet sağlayan uçağı test uçuşlarında düştü

Son dönemde büyük şirketlerin insansız hava araçları (İHA) ile herkese internet ulaştırma yarışına girdiğini görüyoruz. Bu konuda özellikle Facebook ve Google başı çekerken şirketler bir süredir test uçuşlarına da başlamış durumda.

Ancak test uçuşları da zaman zaman başarısız denemelere sebep olabiliyor. Google'ın isimsiz Solara 50 uçaklarından birisinin de Mayıs ayının başında yapılan bir denemede düştüğü açıklandı. İHA'nın kalkıştan kısa bir süre sonra problem yaşadığı ve yere çakıldığı belirtilirken kazada kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Uçak internet sunacağı pilot bölge olan New Mexico eyaleti içerisinde düşerken, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun kaza sebebini bulmak için araştırmalara devam ettiği belirtiliyor.

Düşen hava aracı Google'ın satın aldığı Titan Aerospace şirketi tarafından geliştirilmişti. 50 metrelik kanat açıklığına sahip uçağın sorunsuz şekilde uçabilmesi için yüksek irtifada uçması gerekiyor. Google tarafından yapılan açıklamada prototip aşamasındaki uçağın düştüğü doğrulanırken, bu tarz kazaların yaşanabileceği ancak şirketin güneş enerjili uçak konusunda hala iyimser olduğunu söylendi. Ayrıca açıklamada yeni bir teknolojiyi başarılı noktalara taşımak için böyle kazaların yaşanmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi.