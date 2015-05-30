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Google'ın internet sağlayan uçağı test uçuşlarında düştü

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Google'ın internet sağlayan uçağı test uçuşlarında düştü
 
Son dönemde büyük şirketlerin insansız hava araçları (İHA) ile herkese internet ulaştırma yarışına girdiğini görüyoruz. Bu konuda özellikle Facebook ve Google başı çekerken şirketler bir süredir test uçuşlarına da başlamış durumda.
Ancak test uçuşları da zaman zaman başarısız denemelere sebep olabiliyor. Google'ın isimsiz Solara 50 uçaklarından birisinin de Mayıs ayının başında yapılan bir denemede düştüğü açıklandı. İHA'nın kalkıştan kısa bir süre sonra problem yaşadığı ve yere çakıldığı belirtilirken kazada kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Uçak internet sunacağı pilot bölge olan New Mexico eyaleti içerisinde düşerken, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun kaza sebebini bulmak için araştırmalara devam ettiği belirtiliyor.
Düşen hava aracı Google'ın satın aldığı Titan Aerospace şirketi tarafından geliştirilmişti. 50 metrelik kanat açıklığına sahip uçağın sorunsuz şekilde uçabilmesi için yüksek irtifada uçması gerekiyor. Google tarafından yapılan açıklamada prototip aşamasındaki uçağın düştüğü doğrulanırken, bu tarz kazaların yaşanabileceği ancak şirketin güneş enerjili uçak konusunda hala iyimser olduğunu söylendi. Ayrıca açıklamada yeni bir teknolojiyi başarılı noktalara taşımak için böyle kazaların yaşanmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi.

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CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen
pcoyundelisi
Google kadar şişirme balon başka firma görmedim arkadaş. Arama motoru ve android işi tutmasaydı şimdiye kadar 50 kez batmıştı.

Google firmasının detaylarını bilmediğiniz aşikar. Lütfen biraz araştırıp yorum yazın.
pcoyundelisiGoogle kadar şişirme balon başka firma görmedim arkadaş. Arama motoru ve android işi tutmasaydı şimdiye kadar 50 kez batmıştı....
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LooF 3 yıl EzoBride
Bu adamlar arama motoruyla basladi bu ise bunuda unutmayalim.
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DH Misafiri 3 yıl
YAA YAPIYOSANIZ ADAM GİBİ İŞ YAPIN İNTERNET YAVAŞLADI YAV ŞİKAYETÇİYİM
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teramit 3 yıl
Neyinkafasi
Kimse dememiş söyliyeyim;Yüksek irtifa yüksek tepkime süresi(ping) demek.yani bu dronelar üzerinden oyun oynayamassınız.

yüksek irtifa derken 10-20 km arası deniliyor bu mesafeden uzak sunuculara bağlanırken 50ms alınıyor günümüzde.dolayısıyla uzaklığa bağlı bir lag den söz edemeyiz.
Ama herkesin tepesinde bunlar uçmayacak sayıları önemli
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serafon 3 yıl
Biz yapaydık bin tane eleştiri gelirdi zaten. Zaten uçmazdı, düşeceği belliydi.... Ama adamlar düşe kalka, hızlı yavaş demeden sürekli ileriyi hedefleyerek ilerliyorlar sonra bir bakmışsın fark açılmış gitmiş, sonra bazıları insan üstü varlık olarak filan görmeye başlıyor.
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OverClocK1ng 3 yıl
Amma DRONE deme meraklısısınız yahu.
Az önceki haberde de helikoptere Drone diyorsunuz, yukarıdaki resimdeki de drone değil, bildiğimiz Iha uçak.
O da Oğuz AVCI haberiydi, bu da.
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Okisht 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Amma DRONE deme meraklısısınız yahu.
Az önceki haberde de helikoptere Drone diyorsunuz, yukarıdaki resimdeki de drone değil, bildiğimiz Iha uçak.
O da Oğuz AVCI haberiydi, bu da.

Merhaba,
aslinda dediginiz gibi bu insansiz bir ucak. Ancak baslikta kisaltma kullanmak istemedim, insansiz hava araci yazmak da cok uzun olacakti o yuzden drone u tercih ettim.

Su an duzenleme sansim yok. Uygun saatte duzenleyecegim
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Batuist 3 yıl
pcoyundelisi
Google kadar şişirme balon başka firma görmedim arkadaş. Arama motoru ve android işi tutmasaydı şimdiye kadar 50 kez batmıştı.

androidi de at bir kenara başlı başına arama motoru bile yeter dünyada bir dünya devi olmak için.. zaten isminden belli yaşın.. ne kadar yaş o akdar bilgi o kadar fikir.. yazıya bak yaşı tahmin et... :))) sizin spongebob vardı bir ara ne oldu o yaa. internetten indir izle ne işin var buralarda :)))
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Neyinkafasi 3 yıl
Kimse dememiş söyliyeyim;Yüksek irtifa yüksek tepkime süresi(ping) demek.yani bu dronelar üzerinden oyun oynayamassınız.
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MURATSPLAT 3 yıl
Bu ucaklar bizi Tayyip-TTNET tekelinden kurtarabilir.
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Mr xXx 3 yıl
Adı üstünde test uçuşu düşmesi normaldir
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Lazeran 3 yıl
Bazı aptalların iş kazalarıyla bu haberi karşılaştırdığını görüyorum ama anlamadığı nokta drone düşünce 300 kişi ölmüyor
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interwap 3 yıl
Aynı Erdoğan gibi konuşmuş. Kısaca kaza bu işin fıtratında var.
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