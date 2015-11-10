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Google'ın makine öğrenme sistemi TensorFlow artık açık kaynak

Beynimizin yapabildiği pek çok temel fonksiyonu bilgisayarlara aktarmak son dönemde oldukça popüler.Google bu alanda TensorFlow adında bir teknoloji geliştiriyor.
3 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın makine öğrenme sistemi TensorFlow artık açık kaynak



Yıllardır bilgisayar sistemlerinin aynı insan beyni gibi nesneleri algılaması ve ayırt etmesi için yoğun çalışmalar yapılıyor. Makine öğrenme sistemi olarak da bilinen bu konsepte Google'ın katkısı oldukça büyük. Firmanın geliştirdiği TensorFlow makine öğrenme sistemi artık herkese açık hale getirildi. 

Google, hizmetlerini kişiye özel hale getirmeye çalıştığı için bilgisayar sistemlerinin öğrenebilir yapıda olması ve otomatik olarak tepkiler geliştirmesi büyük önem taşıyor. Google uygulamasındaki ses tanıma teknolojileri, Inbox ürünündeki akıllı cevaplama özelliği, Fotoğraflar uygulamasındaki akıllı arama özelliği veya Google Çeviri uygulamasındaki resim tarama özelliği makine öğrenme sistemini temel alıyor. 

Google bu bakımdan eski sistemlere oranla 5 kat daha hızlı nöral ağlar kuran ve geliştiren TensorFlow adında yeni bir sistem geliştirdi. Bu yeni sistem firmanın makine öğrenme temelindeki tüm hizmetlerine uygulanıyor ve böylece hizmetlerin çok hızlı bir şekilde gelişmesi hedefleniyor. 

TensorFlow ayrıca yüksek ölçeklenebilirlik kapasitesine sahip. Yani tek bir akıllı telefondan tutun veri merkezlerindeki binlerce bilgisayara kadar kurulabilecek esneklikte ve hepsinde de aynı akıcılığı, doğruluğu yakalayabiliyor. Google, TensorFlow teknolojisini açık kaynak haline getirerek makine öğrenme sistemleri üzerinde çalışan herkesin bu imkandan faydalanmasını sağlamak istiyor. 

TensorFlow, protein araştırmalarından astronomik veri analizlerine kadar sayısız alanda akademisyenlerin işine yarayacak. Ayrıca ortaya çıkacak olan sinerji, makine öğrenme sistemlerinin daha da gelişmesine katkıda bulunacak. 

Bilgisayarlar halen 4 yaşındaki bir çocuğun zekasına bile sahip değil ancak şimdiye kadar gelinen noktada örneğin Siri ile oturup sohbet edebiliyoruz veya kış aylarında çektiğimiz fotoğrafları Fotoğraflar uygulaması içerisinde hızlıca aratabiliyoruz. Bununla birlikte hayatımızı kolaylaştırmak için var olan makinelerin çok zeki hale gelip bizi mağlup edebileceği korkusu insanı tedirgin ediyor. 

https://googleblog.blogspot.com.tr/2015/11/tensorflow-smarter-machine-learning-for.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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V4LKyR 3 yıl
Neden mağlup etsin ki? Bu insana özgü bir duygudur. Hırstır. Makineler ne kadar da zeki olursa olsun duygulardan yoksun kalacaktır.
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