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Google'ın mesajlaşma servisi "Babel" detaylanıyor

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google'ın mesajlaşma servisi
Google'ın önümüzdeki ay düzenleyeceği Google I/O konferansında tanıtması beklenen çapraz platform destekli mesajlaşma servisi Babel, detaylanmaya devam ediyor.

Droid Life'ın kaynağını Google'da dayandırdığı bilgilere göre; Android, iOS ve Chrome gibi farklı platformlar üzerinde çalışacak olan Babel, platformlar arasında senkronizasyon sağlayarak kullanıcısını sürekli sohbet halinde tutabilecek. Yani tarayıcı üzerinden veya tarayıcı dışında Chrome uygulaması sayesinde, Babel üzerinden sohbet eden bir kullanıcı mobile geçtiğinde sohbete kaldığı yerden devam edebilecek. Sohbetlerin yanı sıra Babel'de bildirimler de eş zamanlama desteğine sahip olacak. Babel üzerinden gelen herhangi bir bildirim, servisin bulunduğu tüm platformlara aynı anda yansıyacak. 

Birebir sohbetlerin yanı sıra, grup mesajlaşma imkanı da sunacak olan Babel ile birden fazla kişiyle iletişim halinde olmak mümkün olacak. Ayrıca, Google'ın görüntülü görüşme servisi Hangout da Babel'e dahil edilen servisler arasında yer alacak. Bu sayede, Babel kullanıcıları tek bir dokunuşla görüntülü görüşmeye başlayabilecek.

Yeni bir arayüzle kullanıma sunulacak olan Babel, rakipleri gibi içerik paylaşımına da imkanı verecek. Ayrıca gelen bilgilere göre, Babel'in 800'den fazla mesaj ifadesini kullanıcılarıyla buluşturacağı belirtelim.

Detaylarına baktığımızda, Whatsapp ve Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarının yapabildiklerini yapabilen ve Google servisleriyle entegrasyon içerisinde olan bir mesajlaşma servisi olarak karşımıza çıkan Babel’in kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://www.droid-life.com/2013/04/09/google-babel-news-google-voice-support-eventually-coming-synced-notifications-first-class-ios-experience/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Windows 8'deki mesajlaşma uygulaması her platformu bir araya getiriyor, onu mobile uyarlasalar güzel olurdu.Ama sorun şu ki farklı platformlar olduğu için görüntülü görüşme yok...
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acbold 6 yıl
Google kendi işletim sisteminde her olaya atlaması hoş olmuyor. Whatsapp gibi firmaları bu tür işleri küstürmeleri mantıklı olmayacak. Aynı firma üzerinden çıkan uygulama servisler birbirine yakın özellikler kullanımlar sunuyor.Fakat 3.parti ürünler her zaman kullanıcılar tarafından en çok beğeni toplayan ürünlerdir.Bunu göze alarak acaba yanlış mı yapıyor google diyorum .
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fotifoti 6 yıl
e-babel bir kuştur :D google bıraksın bu mesaj işini, olmuyor işte.
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WoXeD 6 yıl
gsm numarası haricinde bi aktivasyon ve ekleme hizmeti olsun yaygınlaşsın,gsm olayını kapatır sadece data hattı takar yada sadece wirelessden takılırım.
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xconnect 6 yıl
Google ne yaparsa IOS için de yapıyor. Microsoft'a kafayı taktı, bitirmeyi kafasına koydu sanırım.
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wolf silver 6 yıl
Google yaparsa en iyisini yapar.. tango viber whatsapp yuklemeye gerek yok kisa surede yaygınlasir.. android 5.0 ile kullanima sunulacaktir..
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janparey 6 yıl
Batuist
şu mesajlaşma programları sadece platformlar arasında değilde birde programlar arasında da senkron çalışsa ne güzel olucak.. mesela whatsapp ile skype kişileri birlikte kullanılabilse.. ortak bir platform olsa ama programlar farklı olsa ne kadar güzel olurdu..

Sence M$ elinde kullanici sayisi ve marka imaji avantaji olan skype ile buna yanasir mi?
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savinelli 6 yıl
Gtalk un fazla kullananı olmadı tabii
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ftongut 6 yıl
whatsapp'i alamayınca google manuel takılmaya karar verdi herhalde
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enaz3posta 6 yıl
tum kisiler bir yerde olsun mesajlar da orda toplansin maillerde diyosan blackberry alcaksin
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