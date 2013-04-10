Google'ın mesajlaşma servisi "Babel" detaylanıyor

Google'ın önümüzdeki ay düzenleyeceği Google I/O konferansında tanıtması beklenen çapraz platform destekli mesajlaşma servisi Babel, detaylanmaya devam ediyor.





Droid Life'ın kaynağını Google'da dayandırdığı bilgilere göre; Android, iOS ve Chrome gibi farklı platformlar üzerinde çalışacak olan Babel, platformlar arasında senkronizasyon sağlayarak kullanıcısını sürekli sohbet halinde tutabilecek. Yani tarayıcı üzerinden veya tarayıcı dışında Chrome uygulaması sayesinde, Babel üzerinden sohbet eden bir kullanıcı mobile geçtiğinde sohbete kaldığı yerden devam edebilecek. Sohbetlerin yanı sıra Babel'de bildirimler de eş zamanlama desteğine sahip olacak. Babel üzerinden gelen herhangi bir bildirim, servisin bulunduğu tüm platformlara aynı anda yansıyacak.





Birebir sohbetlerin yanı sıra, grup mesajlaşma imkanı da sunacak olan Babel ile birden fazla kişiyle iletişim halinde olmak mümkün olacak. Ayrıca, Google'ın görüntülü görüşme servisi Hangout da Babel'e dahil edilen servisler arasında yer alacak. Bu sayede, Babel kullanıcıları tek bir dokunuşla görüntülü görüşmeye başlayabilecek.





Yeni bir arayüzle kullanıma sunulacak olan Babel, rakipleri gibi içerik paylaşımına da imkanı verecek. Ayrıca gelen bilgilere göre, Babel'in 800'den fazla mesaj ifadesini kullanıcılarıyla buluşturacağı belirtelim.





Detaylarına baktığımızda, Whatsapp ve Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarının yapabildiklerini yapabilen ve Google servisleriyle entegrasyon içerisinde olan bir mesajlaşma servisi olarak karşımıza çıkan Babel’in kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.droid-life.com/2013/04/09/google-babel-news-google-voice-support-eventually-coming-synced-notifications-first-class-ios-experience/