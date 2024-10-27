Google'dan yeni yapay zeka hamlesi: Chrome'a özel asistan Jarvis çok yakında

Chrome'un yeni asistanı Project Jarvis neler sunacak?
Jarvis isimli yeni asistan, rapora göre web tabanlı görevlerde kapsamlı otomasyon desteği sunacak ve kullanıcı gözetiminde çoklu görev yönetimini mümkün kılacak. Ekran görüntüsü analizi ile web etkileşimini kusursuz hale getiren Jarvis, Chrome tarayıcısı ile tam entegrasyon sayesinde kullanıcılara sorunsuz bir deneyim yaşatacak.
Jarvis'in kullanım alanları oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Online alışveriş işlemlerinden uçuş rezervasyonlarına, kapsamlı web araştırmalarından veri organizasyonu ve sentezlemeye kadar pek çok günlük internet aktivitesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu özellikler ile kullanıcıların rutin web işlemleri, çok daha verimli ve hızlı bir hale gelebilir.
Güvenilir kaynaklara göre Project Jarvis'in ilk önizlemesi Aralık 2024'te gerçekleşebilir. Ancak genel kullanıma sunulmadan önce sınırlı bir test kullanıcısı grubuna açılması bekleniyor. Iron Man filmindeki J.A.R.V.I.S.'ten esinlenen proje, Google'ın yapay zeka teknolojilerini günlük internet deneyimine entegre etme vizyonunun önemli bir adımı olarak görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu