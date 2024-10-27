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    Google'dan yeni yapay zeka hamlesi: Chrome'a özel asistan Jarvis çok yakında

    İşte online alışverişten uçuş rezervasyonlarına kadar günlük web işlemlerinizi otomatikleştirecek Google'ın Chrome tarayıcısı için geliştirdiği Project Jarvis'in detayları:
    Chrome'a yapay zeka asistanı geliyor: Project Jarvis çok yakında Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Google, yapay zeka alanındaki atılımlarına bir yenisini daha ekliyor. Yakın zamanlı yeni bir rapora göre şirket, Chrome tarayıcısına entegre edilecek ve Gemini 2.0 altyapısını kullanacak yeni bir yapay zeka asistanı üzerinde çalışıyor. "Project Jarvis" adı verilen bu yenilikçi araç, kullanıcıların günlük web işlemlerini otomatikleştirmeyi hedefliyor.

    Chrome'un yeni asistanı Project Jarvis neler sunacak?

    Jarvis isimli yeni asistan, rapora göre web tabanlı görevlerde kapsamlı otomasyon desteği sunacak ve kullanıcı gözetiminde çoklu görev yönetimini mümkün kılacak. Ekran görüntüsü analizi ile web etkileşimini kusursuz hale getiren Jarvis, Chrome tarayıcısı ile tam entegrasyon sayesinde kullanıcılara sorunsuz bir deneyim yaşatacak.

    Jarvis'in kullanım alanları oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Online alışveriş işlemlerinden uçuş rezervasyonlarına, kapsamlı web araştırmalarından veri organizasyonu ve sentezlemeye kadar pek çok günlük internet aktivitesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu özellikler ile kullanıcıların rutin web işlemleri, çok daha verimli ve hızlı bir hale gelebilir.

    Chrome'a yapay zeka asistanı geliyor: Project Jarvis çok yakında Tam Boyutta Gör
    Teknik açıdan bakıldığında, sistem şu anda bulut tabanlı bir yapıda çalışıyor ve her işlem öncesi birkaç saniyelik düşünme süresi gerektiriyor. Bu durum, yerel cihaz üzerinde çalışma özelliğinin henüz geliştirilme aşamasında olduğuna işaret ediyor. Ancak Google'ın bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü ve performansı artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

    Güvenilir kaynaklara göre Project Jarvis'in ilk önizlemesi Aralık 2024'te gerçekleşebilir. Ancak genel kullanıma sunulmadan önce sınırlı bir test kullanıcısı grubuna açılması bekleniyor. Iron Man filmindeki J.A.R.V.I.S.'ten esinlenen proje, Google'ın yapay zeka teknolojilerini günlük internet deneyimine entegre etme vizyonunun önemli bir adımı olarak görülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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