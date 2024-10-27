Google'dan yeni yapay zeka hamlesi: Chrome'a özel asistan Jarvis çok yakında

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Google, yapay zeka alanındaki atılımlarına bir yenisini daha ekliyor. Yakın zamanlı yeni bir rapora göre şirket, Chrome tarayıcısına entegre edilecek ve Gemini 2.0 altyapısını kullanacak yeni bir yapay zeka asistanı üzerinde çalışıyor. "Project Jarvis" adı verilen bu yenilikçi araç, kullanıcıların günlük web işlemlerini otomatikleştirmeyi hedefliyor.

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Chrome'un yeni asistanı Project Jarvis neler sunacak?

Jarvis isimli yeni asistan, rapora göre web tabanlı görevlerde kapsamlı otomasyon desteği sunacak ve kullanıcı gözetiminde çoklu görev yönetimini mümkün kılacak. Ekran görüntüsü analizi ile web etkileşimini kusursuz hale getiren Jarvis, Chrome tarayıcısı ile tam entegrasyon sayesinde kullanıcılara sorunsuz bir deneyim yaşatacak.

Jarvis'in kullanım alanları oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Online alışveriş işlemlerinden uçuş rezervasyonlarına, kapsamlı web araştırmalarından veri organizasyonu ve sentezlemeye kadar pek çok günlük internet aktivitesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu özellikler ile kullanıcıların rutin web işlemleri, çok daha verimli ve hızlı bir hale gelebilir.

Tam Boyutta Gör Teknik açıdan bakıldığında, sistem şu anda bulut tabanlı bir yapıda çalışıyor ve her işlem öncesi birkaç saniyelik düşünme süresi gerektiriyor. Bu durum, yerel cihaz üzerinde çalışma özelliğinin henüz geliştirilme aşamasında olduğuna işaret ediyor. Ancak Google'ın bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü ve performansı artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Güvenilir kaynaklara göre Project Jarvis'in ilk önizlemesi Aralık 2024'te gerçekleşebilir. Ancak genel kullanıma sunulmadan önce sınırlı bir test kullanıcısı grubuna açılması bekleniyor. Iron Man filmindeki J.A.R.V.I.S.'ten esinlenen proje, Google'ın yapay zeka teknolojilerini günlük internet deneyimine entegre etme vizyonunun önemli bir adımı olarak görülüyor.

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Chrome'a yapay zeka asistanı geliyor: Project Jarvis çok yakında