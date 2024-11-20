Instagram, keşfet ve reelste önerilenleri sıfırlamanıza izin verecek

Instagram önerilenleri sıfırlama özelliği tüm akışı yenileyecek
Instagram, kullanıcıların sadece birkaç adımda keşfet, reels ve akış sayfalarında önerilen içeriği temizleyebileceğini söylüyor. Sıfırlama moduna girdikten sonra kullanıcılara istedikleri taktirde hesapları takipten çıkarmaları için tüm takip edilenler listesi sunulacak.
Instagram, önerilerin zamanla tekrar kişiselleştirilmeye başlayacağını ve kullanıcıların etkileşimde bulundukları içerik ve hesaplara göre yeni içerikler göstereceğini söylüyor.
Instagram önerilenleri sıfırlama özelliği genç kullanıcılar için tasarlanmış olsa da herkese açılacak. Özellik, yakında küresel olarak kullanıma sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..