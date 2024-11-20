Instagram, keşfet ve reelste önerilenleri sıfırlamanıza izin verecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Instagram kullanıcıları yakında akışlarında ne gördüklerine belirleyen öneri algoritmasını elle sıfırlayabilecek. Meta, söz konusu değişikliğin özellikle genç kullanıcıların daha uygun içerikler görmesini sağlamak üzere tasarlandığını söylüyor.

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Instagram önerilenleri sıfırlama özelliği tüm akışı yenileyecek

Instagram, kullanıcıların sadece birkaç adımda keşfet, reels ve akış sayfalarında önerilen içeriği temizleyebileceğini söylüyor. Sıfırlama moduna girdikten sonra kullanıcılara istedikleri taktirde hesapları takipten çıkarmaları için tüm takip edilenler listesi sunulacak.

Instagram, önerilerin zamanla tekrar kişiselleştirilmeye başlayacağını ve kullanıcıların etkileşimde bulundukları içerik ve hesaplara göre yeni içerikler göstereceğini söylüyor.

Instagram önerilenleri sıfırlama özelliği genç kullanıcılar için tasarlanmış olsa da herkese açılacak. Özellik, yakında küresel olarak kullanıma sunulacak.

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